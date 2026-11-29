Từ 1/12, công chức đổi vị trí việc làm được xếp lương ra sao?

TPO - Quy định mới về xếp lương công chức khi thay đổi vị trí việc làm phân thành 3 trường hợp, tùy thuộc ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn, cùng thứ bậc hay thấp hơn ngạch hiện giữ.

Chuyển sang ngạch cao hơn được xếp lương bằng hoặc cao hơn

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn việc xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức và khi thay đổi vị trí việc làm đối với công chức, áp dụng từ 1/12/2026.

Theo đó, đối với công chức được bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch hiện giữ, việc xếp lương được thực hiện theo nguyên tắc căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xác định hệ số lương ở ngạch mới.

Cụ thể, trường hợp công chức chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì được xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới.

Quy định mới về xếp lương công chức khi thay đổi vị trí việc làm phân thành 3 trường hợp.

Đối với công chức đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, việc xếp lương căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng để xếp vào hệ số bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.

Đáng chú ý, trường hợp tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ lớn hơn hệ số lương tại bậc cuối cùng của ngạch mới, công chức được xếp vào bậc cuối cùng của ngạch mới và hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu.

Trường hợp công chức tiếp tục được bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm có ngạch cao hơn, hệ số chênh lệch bảo lưu được cộng vào hệ số lương đang hưởng, kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có, để xếp lương vào ngạch mới. Công chức thôi hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu kể từ ngày hưởng lương ở ngạch mới.

Ba trường hợp khi chuyển sang ngạch cùng thứ bậc

Đối với công chức được bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm có ngạch cùng thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ với ngạch hiện giữ, việc xếp lương được chia thành 3 trường hợp.

Nếu ngạch hiện giữ và ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới có cùng hệ số lương thì công chức được xếp ngang bậc lương và giữ nguyên tỷ lệ phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ.

Nhiều quy định mới về xếp lương khi công chức thay đổi vị trí việc làm (Ảnh minh họa)

Nếu ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới có hệ số lương cùng bậc cao hơn ngạch hiện giữ, việc xếp lương được thực hiện theo nguyên tắc áp dụng đối với trường hợp chuyển sang ngạch có thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn.

Trong trường hợp ngạch mới có hệ số lương cùng bậc thấp hơn ngạch hiện giữ, công chức được xếp ngang bậc lương và tỷ lệ phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ sang ngạch mới, đồng thời được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu.

Cũng theo Thông tư hướng dẫn, đối với công chức được bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn ngạch hiện giữ, quy định phân biệt giữa trường hợp công chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và trường hợp tự nguyện thay đổi vị trí việc làm.

Với trường hợp công chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm theo kết quả theo dõi, đánh giá thường xuyên hoặc bị xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ theo kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm, việc xếp lương căn cứ vào bậc lương đã hưởng ở ngạch thấp hơn.

Nếu công chức chưa từng giữ ngạch công chức thấp hơn thì căn cứ từ bậc 1 của ngạch mới để thực hiện quy đổi thời gian.

Cụ thể, cứ sau mỗi khoảng thời gian đủ 36 tháng đối với công chức xếp lương ở ngạch cán sự và tương đương trở lên, công chức được xếp lên một bậc lương.

Đối với công chức xếp lương ở ngạch nhân viên và tương đương, cứ đủ 24 tháng được xếp lên một bậc lương.