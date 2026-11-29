Cháy nhà thờ Giáo xứ Nam Trực ở Ninh Bình

TPO - Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà thờ Giáo xứ Nam Trực, Giáo phận Bùi Chu (xã Nam Minh, Ninh Bình) vào rạng sáng 29/11, bước đầu ghi nhận vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Sáng 29/11, lãnh đạo UBND xã Nam Minh (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Giáo xứ Nam Trực.

Cụ thể, khoảng 0h30 cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực nhà thờ. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng, đồng thời triển khai các biện pháp chữa cháy tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Ninh Bình) đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng cơ sở và người dân tổ chức dập lửa.

Ngọn lửa bùng phát tại nhà thờ Nam Trực lúc rạng sáng. Ảnh: Vietnamnet

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Minh, diện tích khu vực xảy ra cháy khoảng 50m². Sau gần 2 giờ triển khai chữa cháy, đến khoảng 2h cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các khu vực lân cận.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà thờ không có người nên vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản hiện đang được cơ quan chức năng thống kê.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó vào tối 20/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà thờ Giáo xứ Áng Sơn (giáo phận Phát Diệm, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).