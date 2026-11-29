Điện ảnh phải thực sự thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn

TPO - Tại lễ khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của điện ảnh trong phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Hơn 1.000 khách mời cùng 124 bộ phim từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt tại liên hoan.

Tối 28/11, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, quy tụ hơn 1.000 đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim và khách mời trong nước, quốc tế.

Tham dự sự kiện có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội và đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất điện ảnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC.

HANIFF VIII khai mạc tại Đông Anh. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của điện ảnh trong phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia, nhất là trong kỷ nguyên số.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, trong đó điện ảnh cần giữ vai trò tiên phong.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nhân lực chất lượng cao, mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác quốc tế. Một trong những định hướng quan trọng là đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các đoàn làm phim quốc tế.

“Chính phủ Việt Nam luôn trân trọng tài năng, khuyến khích sáng tạo, cam kết kiến tạo môi trường thuận lợi để những ý tưởng nghệ thuật được hiện thực hóa”, Phó Thủ tướng khẳng định. Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn các đối tác, nghệ sĩ và nhà làm phim quốc tế tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, cùng triển khai những dự án có giá trị.

Liên hoan phim được kỳ vọng khơi nguồn những ý tưởng sáng tạo, mở ra cơ hội hợp tác và góp phần đưa các câu chuyện Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết điện ảnh là một trong những lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Thành phố đang định hướng phát triển điện ảnh trong quy hoạch tổng thể Hà Nội với tầm nhìn 100 năm, đồng thời chú trọng đầu tư hạ tầng không gian sáng tạo, phim trường và các thiết chế văn hóa.

Theo bà Vũ Thu Hà, việc khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử, con người và danh lam thắng cảnh của Hà Nội sẽ góp phần tạo ra những sản phẩm có giá trị, thu hút đoàn làm phim quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội ra thế giới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh tầm quan trọng của điện ảnh đối với thủ đô. Ảnh: BTC.

Với thông điệp Điện ảnh - Kết nối - Phát triển, HANIFF VIII giới thiệu 124 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12, sự kiện hướng tới tăng cường giao lưu giữa các nền điện ảnh, kết nối nhà làm phim, nhà sản xuất, đơn vị phát hành và các tổ chức điện ảnh trong nước, quốc tế.

Bên cạnh chương trình chiếu phim, liên hoan còn tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn và giao lưu như Tuần phim chào mừng Liên hoan phim và Ngày Văn hóa Việt Nam, hai triển lãm Dấu ấn các nghệ sĩ Nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về thủ đô và Hà Nội qua những khuôn hình.

Hai hội thảo chuyên đề gồm Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản: Chính sách sáng tạo và phát triển phim hoạt hình và Quảng bá và kết nối Điện ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế cũng được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện.

Nhiều đoàn phim Việt và quốc tế giới thiệu tác phẩm mới tại HANIFF VIII. Ảnh: BTC

Ban tổ chức kỳ vọng tạo thêm cơ hội phát hiện, tôn vinh tài năng mới, thúc đẩy hợp tác sản xuất và mở rộng thị trường cho điện ảnh Việt Nam. Sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố nghìn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình và Thành phố sáng tạo của UNESCO - tới bạn bè quốc tế.