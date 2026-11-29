Đưa lễ hội linh thiêng của người Ma Coong về Phong Nha

TPO - Sau nhiều lần thuyết phục, các già làng người Ma Coong ở xã Thượng Trạch (Quảng Trị) mới đồng ý đưa lễ hội Đập trống về tái hiện tại Phong Nha, với điều kiện toàn bộ trống, chiêng, rượu cần phục vụ trình diễn phải được làm mới, không sử dụng những vật dụng dành cho lễ hội truyền thống của dân bản.

Không gian du lịch Phong Nha trở nên náo nhiệt với tiếng trống, tiếng chiêng, những điệu múa và lời ca mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Ma Coong đến từ vùng biên giới Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Nhiều du khách nước ngoài không khỏi ngạc nhiên trước phong tục đánh trống đến thủng mặt trống để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng bình yên.

Ít ai biết rằng để đưa được tiếng trống từ bản về với Phong Nha, chính quyền xã Thượng Trạch đã phải trải qua nhiều lần vận động, thuyết phục các già làng.

Ông Nguyễn Văn Đại, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch cho biết trong đời sống tâm linh của người Ma Coong, lễ hội Đập trống mang ý nghĩa đặc biệt linh thiêng. Bởi vậy, khi địa phương đặt vấn đề đưa lễ hội về Phong Nha tái hiện, ban đầu các già làng không đồng ý.

Chuẩn bị trống mới cho đêm tái hiện lễ hội.

Già làng Ma Coong thực hiện các nghi thức trong lễ hội đập trống tại Phong Nha.

Sau nhiều lần được giải thích về ý nghĩa của việc quảng bá, giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc đến du khách, các già làng mới chấp thuận. Tuy nhiên, họ đặt ra điều kiện toàn bộ vật dụng phục vụ trình diễn, từ trống, chiêng đến rượu cần, đều phải được chuẩn bị mới, tuyệt đối không mang những vật dụng dành cho lễ hội truyền thống ở bản Cà Roòng về Phong Nha.

Điều kiện tưởng chừng đơn giản ấy cho thấy sự trân trọng của người Ma Coong đối với di sản văn hóa mà tổ tiên để lại. Đồng bào sẵn sàng giới thiệu những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình với du khách, nhưng cũng có những nguyên tắc riêng để bảo vệ sự thiêng liêng của lễ hội.

Uống rượu cần cũng là một trong những nghi thức của lễ hội đập trống.

Lễ hội Đập trống của người Ma Coong được tổ chức vào đêm 16 tháng Giêng âm lịch hằng năm tại bản Cà Roòng. Năm 2019, lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Để chuẩn bị cho đêm hội, người dân cùng nhau làm trống, chuẩn bị lễ vật dâng lên Giàng (trời). Sau nghi thức cúng của già làng, những thanh niên trong bản thay nhau vung dùi đánh trống.

Theo quan niệm của người Ma Coong, mặt trống càng sớm vỡ thì năm đó dân bản càng gặp nhiều may mắn, cây cối tốt tươi, mùa màng no đủ.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ hội còn là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, gắn kết cộng đồng và trao truyền những phong tục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Tại Phong Nha, các nghi thức cùng những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống được chính những người dân xã Thượng Trạch tái hiện, giúp du khách hiểu thêm về đời sống văn hóa của đồng bào sinh sống giữa đại ngàn Trường Sơn.

Sau các nghi thức linh thiêng, tất cả tham gia đập trống.

Du khách nước ngoài cũng rất hào hứng.

Anh Nguyễn Hải Nam - trú tại phường Đồng Hới - cho biết đã nghe kể nhiều về lễ hội Đập trống nhưng chưa có dịp đến bản Cà Roòng. Việc lễ hội được tái hiện tại Phong Nha giúp chị có cơ hội tìm hiểu nét văn hóa độc đáo này.

Trong khi đó, những du khách đến từ Italy tỏ ra thích thú khi được tìm hiểu ý nghĩa của phong tục đánh trống đến thủng mặt trống.

Việc đưa lễ hội của người Ma Coong đến Phong Nha mở ra hướng phát triển sản phẩm du lịch gắn với văn hóa bản địa, tạo thêm cơ hội sinh kế cho đồng bào vùng biên giới.

Câu chuyện về những chiếc trống, chiếc chiêng được làm mới để đưa về Phong Nha cũng đặt ra một vấn đề trong khai thác giá trị di sản phục vụ du lịch: quảng bá văn hóa nhưng không làm mất đi tính thiêng của di sản.