TPO - Sau Lễ truy niệm trọng thể, kim quan cố Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp được môn đồ pháp quyến đưa đến Công viên Nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, TP. Đồng Nai) nhập bảo tháp.
TPO - Tại lễ khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của điện ảnh trong phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Hơn 1.000 khách mời cùng 124 bộ phim từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt tại liên hoan.
TPO - Sau nhiều lần thuyết phục, các già làng người Ma Coong ở xã Thượng Trạch (Quảng Trị) mới đồng ý đưa lễ hội Đập trống về tái hiện tại Phong Nha, với điều kiện toàn bộ trống, chiêng, rượu cần phục vụ trình diễn phải được làm mới, không sử dụng những vật dụng dành cho lễ hội truyền thống của dân bản.
TPO - Đầu bếp nổi tiếng Bobby Chinn, chuyên gia BBQ Don David cùng hàng chục đồng nghiệp quốc tế có mặt tại Hà Nội trong ba ngày cuối tuần. Người dân có dịp xem các đầu bếp trổ tài, thưởng thức nhiều món ăn từ nhiều quốc gia tại lễ hội ẩm thực miễn phí vé vào cửa.
TP - Một tiếng thoi đưa ở làng lụa Vạn Phúc có thể là cảm hứng cho một đêm trình diễn “độc lạ”, cũng như đường thêu trên áo người phụ nữ Pà Thẻn có thể mở đầu một bộ sưu tập thời trang “chất lừ”. Phía sau những bản “remix” có một không hai ấy luôn luôn là một quá trình tiếp cận di sản vô cùng sáng tạo của những người trẻ.
TPO - Mang quân hàm Đại úy, công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 7, Nguyễn Xuân Dũng vừa giành giải Ba Sao Mai 2026. Để có mặt trên sân khấu chung kết, nam ca sĩ đã vượt qua chấn thương gãy tay ngay trước cuộc thi.
TPO - Giữa quảng trường ở Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc, những vị khách quốc tế hào hứng thử sức điều khiển con rối dưới sự hướng dẫn của các nghệ sĩ. Những trải nghiệm thú vị này trở thành điểm nhấn giao lưu tại Liên hoan Múa rối quốc tế 2026.
TPO - Khi Việt Hoàn gọi Lời những yêu thương là concert cá nhân cuối cùng, hai người bạn hát lâu năm Trọng Tấn và Đăng Dương lại cho rằng anh còn đủ giọng, đủ sức để làm thêm đêm nữa. Ở tuổi 60, nam nghệ sĩ muốn dừng việc tự tổ chức live show và chỉ tiếp tục hát khi nhận được lời mời.
TPO - Gần 472.000 m phim nhựa ghi lại hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng được bàn giao cho Điện ảnh Quân đội nhân dân, mở ra nhiệm vụ bảo tồn, số hóa và phát huy kho tư liệu lịch sử quý giá.
TPO - Trong không gian linh thiêng bên dòng Thạch Hãn, hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân và du khách thành kính hướng về những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau nghi lễ cầu siêu, hàng nghìn ngọn hoa đăng được thả xuống dòng sông lịch sử, gửi gắm lòng tri ân và khát vọng hòa bình.
Có những đêm dài tôi chẳng thể chợp mắt vì mải vùng vẫy thoát khỏi những dằn vặt về bản thân. Có những nỗi đau chẳng hề để lại vết sẹo trên da thịt, nhưng lại lẳng lặng cấu xé tâm hồn từ bên trong.
TPO - Từ một chương trình truyền hình, thương hiệu “Say Hi” dần được DatVietVAC mở rộng thành vũ trụ giải trí gắn kết âm nhạc, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ. Dịp Thanksgiving năm nay, 21 nghệ sĩ của Vũ Trụ “Say Hi” hội tụ tại PH Live, Planet Hollywood, Las Vegas, tiếp nối hành trình đưa IP giải trí Việt ra quốc tế.
TPO - Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 khai mạc tại Phú Quốc, quy tụ gần 250 nghệ sĩ thuộc 16 đơn vị nghệ thuật của 13 quốc gia. Sự kiện mở ra không gian giao lưu văn hóa, đồng thời quảng bá nghệ thuật múa rối Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
TPO - Gần 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và chiến sĩ sẽ tham gia chương trình nghệ thuật chính luận "Lời thề non sông" tại sân vận động Mỹ Đình tối 5/12, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.
Không chỉ là dịp để sinh viên Khoa Viết văn, Báo chí - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội gặp gỡ, lắng nghe những người làm nghề, chương trình giao lưu cùng Ban Tổ chức Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” còn mở ra những trao đổi ý nghĩa về hành trình trưởng thành, cách nhìn nhận cuộc sống và giá trị của những trải nghiệm cá nhân. Qua cuộc đối thoại, thông điệp của cuộc thi được tiếp nối bằng những câu chuyện gần gũi, đồng thời tạo thêm cầu nối giữa nhà trường, người làm nghề và thế hệ trẻ.
TPO - Hơn 200 nghệ sĩ thuộc 16 đoàn nghệ thuật Việt Nam và quốc tế cùng góp mặt tại Liên hoan Múa rối quốc tế 2026, mang đến những sắc màu văn hóa độc đáo và hành trình kết nối nghệ thuật qua ngôn ngữ của những con rối. Liên hoan khai mạc tối 26/11 tại Nhà hát À Ơi, Phú Quốc.
TPO - Sáng 27/11, đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025 m2 cùng với 34 khinh khí cầu, tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố của cả nước tung bay trên bầu trời Thành cổ Quảng Trị, trong Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị năm 2026.