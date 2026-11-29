TP - Một tiếng thoi đưa ở làng lụa Vạn Phúc có thể là cảm hứng cho một đêm trình diễn “độc lạ”, cũng như đường thêu trên áo người phụ nữ Pà Thẻn có thể mở đầu một bộ sưu tập thời trang “chất lừ”. Phía sau những bản “remix” có một không hai ấy luôn luôn là một quá trình tiếp cận di sản vô cùng sáng tạo của những người trẻ.