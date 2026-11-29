Công an truy nguồn tài khoản tung tin sai sự thật về mưa lũ ở Đắk Lắk

TPO - Công an xã Sơn Hòa (Đắk Lắk) đang xác minh các tài khoản đăng tin sai sự thật về tình hình mưa lũ, gây hoang mang trong nhân dân để xử lý theo quy định.

Sáng 29/11, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Công an xã Sơn Hòa (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang chỉ đạo các bộ phận chức năng xác minh nguồn gốc những tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ trên địa bàn để xử lý theo quy định pháp luật.

Một tài khoản đăng tin sai sự thật về tình hình mưa lũ ở Đắk Lắk.

Trước đó, một số tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh nhà dân bị nước lũ nhấn chìm gần như hoàn toàn, kèm những thông tin cảnh báo khẩn cấp về tình hình ngập lụt tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Trong đó, tài khoản facebook M.T đăng hình ảnh nhiều ngôi nhà chỉ còn phần mái nhô lên khỏi mặt nước, khẳng định được ghi nhận ngày 28/11 tại Sơn Hòa, Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk).

Một tài khoản khác có tên Đ.Vlog cũng đăng hình ảnh nước ngập gần mái nhà kèm dòng trạng thái "cần cứu gấp". Trong khi đó, tài khoản T.D đăng tải trong một hội nhóm nội dung "Phú Yên đã thất thủ, mong bà con Quảng Ngãi không sao".

Công an xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk đang xác minh các tài khoản đăng tin sai sự thật.

Các bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận được nhiều lượt bình luận và chia sẻ, khiến không ít người lo lắng trước tình hình mưa lũ.

Theo lãnh đạo Công an xã Sơn Hòa, việc lan truyền thông tin không chính xác có thể gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai. Do đó, lực lượng chức năng đang tập trung xác minh các tài khoản liên quan để có hướng xử lý phù hợp.

Về công tác ứng phó mưa lũ, lãnh đạo Công an xã Sơn Hòa cho biết, hiện địa bàn chưa ghi nhận ảnh hưởng đáng kể do mưa. Tuy nhiên, đơn vị đã bố trí lực lượng bám sát cơ sở, thường xuyên nắm tình hình tại các địa bàn, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Lực lượng công an cũng đã chuẩn bị phương tiện và các điều kiện cần thiết để tổ chức cảnh báo, giăng dây tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, bảo đảm an toàn cho người dân.

Trong hai ngày qua, các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) có mưa lớn, khiến một số khu vực, tuyến đường bị ngập. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã chủ động sơ tán người dân, di dời tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tạm thời phong tỏa các khu vực ngập sâu để phòng tránh nguy hiểm. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cùng lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành cũng đã trực tiếp kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác ứng phó, phòng chống lũ lụt.