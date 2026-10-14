TPHCM duyệt có dự án nhà ở xã hội lớn nhất từ trước đến nay, gần 192 ha

TPO - Dự án khu nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất của TPHCM ở xã Bà Điểm, với diện tích gần 192 ha, tổng vốn đầu tư hơn 64.000 tỷ đồng. Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với dân số 67.645 người, nhà ở thương mại 7.656 căn, nhà ở xã hội 26.004 căn, nhà ở xã hội cho thuê 3.960 căn.

UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại xã Bà Điểm, với diện tích gần 192 ha.

Dự án được giao cho chủ đầu tư là Công ty CP Delta thực hiện, tổng vốn đầu tư hơn 64.000 tỷ đồng. Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với dân số 67.645 người, gấp 3 lần dân số tối thiểu của một phường theo quy định, với hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Theo quy hoạch, dự án có 43 tòa nhà cao tối đa 30 tầng, chiều cao công trình tối đa 150 m. Mật độ xây dựng tối đa 40%. Hệ số sử dụng đất 8,5. Tổng số lượng nhà ở khoảng 37.620 căn, gồm nhà ở thương mại 7.656 căn, nhà ở xã hội 26.004 căn, nhà ở xã hội cho thuê 3.960 căn.

Đây là khu đô thị đa chức năng, được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu ở, làm việc và sinh hoạt cho cộng đồng dân cư; góp phần giãn dân, giảm áp lực hạ tầng cho khu vực nội đô hiện hữu.

Phối cảnh dự án khu nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất của TPHCM ở xã Bà Điểm, với diện tích gần 192 ha.

Khu đô thị có đủ các trường học theo các cấp từ trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT. Bệnh viện chiếm tỷ lệ gần 2% tổng diện tích với quy mô 10 tầng. Khu đô thị cũng bố trí đất cho các hạng mục văn hóa, thể dục thể thao, khu dịch vụ (chợ, thương mại dịch vụ), cây xanh mặt nước, bãi đỗ xe (quy mô 9 tầng), đường giao thông, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Theo quyết định của UBND TPHCM, tiến độ thực hiện dự án khu đô thị nhà ở xã hội tính từ ngày phê duyệt đến hết năm 2030. Dự án được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở năm 2023, Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội, các nghị định quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung và quy định pháp luật có liên quan, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện được hưởng ưu đãi theo quy định.

UBND TPHCM giao Công ty CP Delta thực hiện đầy đủ các thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục có liên quan trước khi triển khai dự án; bảo đảm việc sử dụng đất đúng mục đích, hình thức và điều kiện theo quy định pháp luật.

Chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng tiến độ chi tiết, tổ chức thực hiện các thủ tục về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng; triển khai đầu tư xây dựng các công trình nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; hoàn thành, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng theo đúng tiến độ, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Hiện tại, dự án đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án vào tháng 12/2026. Đến năm 2028, hoàn thành phần nhà ở xã hội của dự án.