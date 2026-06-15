Petrovietnam lãi hơn 52.000 tỷ đồng, nợ vay vẫn tăng mạnh

TPO - Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam vừa báo lãi sau thuế hơn 52.000 tỷ đồng trong năm 2025, tăng gần 39% so với năm trước. Tập đoàn đang nắm giữ gần 388.000 tỷ đồng tiền gửi và đầu tư tài chính ngắn hạn, tương đương gần 15 tỷ USD. Tuy nhiên, tổng nợ phải trả hợp nhất của doanh nghiệp này là hơn 580.000 tỷ đồng, gần tương đương vốn chủ sở hữu.

Lãi lớn đến từ đâu?

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 với nhiều chỉ tiêu đáng chú ý. Theo đó, doanh thu thuần năm ngoái của Petrovietnam đạt hơn 633.000 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 52.000 tỷ đồng, tăng gần 39%.

Kết quả này giúp tổng tài sản của Petrovietnam lần đầu vượt mốc 1,17 triệu tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt gần 594.000 tỷ đồng, thuộc nhóm lớn nhất trong khối doanh nghiệp Nhà nước hiện nay.

Riêng công ty mẹ - Petrovietnam ghi nhận doanh thu gần 216.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 28.000 tỷ đồng, với tổng tài sản hơn 567.000 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là lợi nhuận của Petrovietnam tăng nhanh hơn nhiều so với doanh thu. Trong khi doanh thu tăng hơn 13%, lợi nhuận sau thuế tăng gần 39% và lợi nhuận gộp tăng thêm khoảng 16.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy tăng trưởng của Petrovietnam không chỉ đến từ việc mở rộng quy mô doanh thu mà còn đến từ hiệu quả kinh doanh được cải thiện trong toàn chuỗi dầu khí - năng lượng.

Báo cáo riêng của công ty mẹ - Petrovietnam cho thấy rõ hơn nguồn tạo lợi nhuận của tập đoàn. Năm 2025, doanh thu hoạt động tài chính của công ty mẹ đạt hơn 31.400 tỷ đồng, cao gấp hơn 4 lần lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong đó, nguồn thu lớn nhất đến từ cổ tức và lợi nhuận được chia từ các đơn vị thành viên với gần 16.700 tỷ đồng. Bên cạnh đó là hơn 3.600 tỷ đồng lãi từ dầu Vietsovpetro, hơn 4.100 tỷ đồng từ hoạt động ủy thác cho vay và cho vay cùng gần 2.800 tỷ đồng từ lãi tiền gửi, các khoản bảo lãnh và đối tác thanh toán chậm.

Lợi nhuận sau thuế của Petrovietnam năm 2025 đạt hơn 52.000 tỷ đồng,

Ngoài ra, các "con gà đẻ trứng vàng" của Petrovietnam vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt như PV GAS, Vietsovpetro, Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR), Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau cùng các đơn vị dịch vụ kỹ thuật dầu khí.

Một điểm đáng chú ý khác là quy mô nguồn lực tài chính mà Petrovietnam đang nắm giữ. Tính đến cuối năm 2025, tập đoàn có khoảng 88.000 tỷ đồng tiền và tương đương tiền cùng gần 300.000 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. Như vậy, tổng lượng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao lên tới gần 388.000 tỷ đồng.

Ở cấp công ty mẹ, lượng tiền gửi và đầu tư tài chính ngắn, dài hạn cũng xấp xỉ 200.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nợ vay của Petrovietnam vẫn tiếp tục tăng mạnh trong năm qua. Đến cuối năm 2025, tổng nợ phải trả hợp nhất của tập đoàn đạt hơn 580.000 tỷ đồng, gần tương đương vốn chủ sở hữu. Riêng vay và nợ thuê tài chính lên tới hơn 333.000 tỷ đồng, tăng hơn 43.000 tỷ đồng so với đầu năm. Đây cũng là vấn đề đặt ra đối với hiệu quả điều phối và sử dụng nguồn vốn trong toàn hệ sinh thái.

Những "vết sẹo" chưa lành

Petrovietnam vẫn đang phải xử lý các tồn tại kéo dài từ nhiều năm trước. Đến cuối năm 2025, riêng công ty mẹ Petrovietnam ghi nhận hơn 20.800 tỷ đồng nợ xấu, tăng gần 1.700 tỷ đồng so với đầu năm.

Một số đơn vị thành viên cũng có quy mô nợ xấu đáng kể như PV GAS hơn 3.400 tỷ đồng, PetroCons hơn 1.260 tỷ đồng, PVOIL gần 900 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Cơ khí Dầu khí khoảng 860 tỷ đồng và PV Power gần 750 tỷ đồng.

Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam vẫn còn lỗ luỹ kế gần 7.840 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPoly) tiếp tục là một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong hệ sinh thái Petrovietnam.

Đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận lỗ lũy kế gần 7.840 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn khoảng 3.670 tỷ đồng và các khoản nợ quá hạn hơn 2.000 tỷ đồng. Kiểm toán cho biết VNPoly chưa có đủ nguồn tiền để bảo đảm thanh toán các khoản nợ đến hạn và quá hạn.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons) khi doanh nghiệp này ghi nhận lỗ lũy kế hơn 4.000 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn gần 1.500 tỷ đồng và các khoản vay quá hạn hơn 1.600 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự án Nhiệt điện Long Phú 1 tiếp tục được kiểm toán lưu ý trong báo cáo tài chính. Khoản đầu tư 3.900 tỷ đồng của công ty mẹ Petrovietnam tại PVcomBank cũng vẫn nằm trong diện theo dõi khi ngân hàng này đang thực hiện lộ trình cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2030.