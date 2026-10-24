Nghề 'đi giật lùi' kiếm tiền triệu mỗi sáng ở biển

TPO - Một ngày, ông Ngô Mạnh Quyền ở Đồng Nai bất ngờ khi thấy tên mình đang làm giám đốc, đại diện theo pháp luật cho một doanh nghiệp thành lập từ 3 năm trước, trụ sở tại Cần Thơ. Ông càng lo lắng hơn khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường về hóa đơn, nên trình báo cơ quan chức năng nhưng vẫn phải chờ để xử lý theo... quy trình.