Nghề 'đi giật lùi' kiếm tiền triệu mỗi sáng ở biển

TPO - Sáng sớm, ngư dân Cửa Lò (Nghệ An) lại ngâm mình dưới nước biển, kéo lưới bắt ruốc. Những hôm trúng luồng, mỗi gia đình có thể thu về vài triệu đồng chỉ sau vài giờ lao động.
TPO - Thiếu nhân công, phương tiện thu gom chưa phù hợp, hạ tầng kiệt hẻm chật hẹp và điểm tập kết chưa đồng bộ khiến rác ở một số khu dân cư Đà Nẵng tồn đọng 2-3 ngày, gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị.
TPO - Chính phủ đề xuất luật hóa quy định về vùng phát thải thấp, trong đó ưu tiên kiểm soát phương tiện phát thải cao, sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, việc quản lý phương tiện phải có lộ trình phù hợp, gắn với phát triển giao thông công cộng và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện.
TPO - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy ở xã Xuân Trường và xã Nghĩa Sơn, đồng thời lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy ngành công nghiệp đóng tàu phát triển bền vững.
TPO - UBND phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau kiến nghị giữ nguyên nhà mồ trong khuôn viên tòa nhà đẹp nhất Cà Mau, vì đạo đức, tín ngưỡng và xem như đã khắc phục hậu quả đối với phần diện tích vi phạm.
TPO - Một ngày, ông Ngô Mạnh Quyền ở Đồng Nai bất ngờ khi thấy tên mình đang làm giám đốc, đại diện theo pháp luật cho một doanh nghiệp thành lập từ 3 năm trước, trụ sở tại Cần Thơ. Ông càng lo lắng hơn khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường về hóa đơn, nên trình báo cơ quan chức năng nhưng vẫn phải chờ để xử lý theo... quy trình.
TPO - Giữa những cánh rừng già miền Tây Nghệ An, nhiều loài động, thực vật quý hiếm vẫn âm thầm sinh tồn. Để gìn giữ báu vật thiên nhiên ấy, những người giữ rừng đang từng ngày bảo vệ sự sống, đồng thời giúp người dân thay đổi cách ứng xử với đại ngàn.
TPO - Nêu rõ không gian số và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình đời sống văn hóa, nhà báo Tạ Bích Loan cho rằng, điều này đặt ra những thách thức cấp thiết về sự chuyển đổi trong truyền thông về văn hóa.
Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, thực chất của quan hệ Việt Nam - Bỉ trên nhiều phương diện.
TPO - Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi (19 đến 23/10) Hội thi Tay nghề Dầu khí lần IX - năm 2026 do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức đã khép lại với 227 giải thưởng được trao.
TPO - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện thăm hỏi đến các lãnh đạo Trung Quốc sau vụ động đất nghiêm trọng tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Trưa 23/10 (giờ địa phương), tại Cung điện Egmont, thủ đô Brussels, Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc Bỉ.
Chiều 23/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm 6 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các sở, ngành và cơ quan cấp tỉnh.
Ngày 23/10, tại TPHCM, ông Vũ Tiến - nguyên Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam, phụ trách công tác truyền thông của Hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị 2 bên đẩy mạnh khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh hai bên như cảng biển, khoa học công nghệ.
TPO - Giai đoạn 2026 - 2027, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây mới, sửa chữa 5.757 căn nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí dự kiến 497,5 tỷ đồng.
Cá thể sư tử trắng tên Mimi qua đời vì tuổi già, khép lại hơn 16 năm gắn bó với Thảo Cầm Viên Sài Gòn và ký ức với nhiều người chăm sóc, khách tham quan.