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Xã hội

Ngày hạnh phúc của các đôi vợ chồng công nhân ở TPHCM

Uyên Phương

TPO - Sống với nhau nhiều năm, có tới mấy mặt con, nhiều công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở TPHCM vẫn chưa một lần được mặc áo cưới. Vừa qua, ước mơ đơn giản ấy đã trở thành hiện thực.

Gắn bó nhiều năm nhưng chưa từng có một đám cưới

Ngày 15/10 vừa qua, Liên đoàn Lao động TPHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM và Thành Đoàn TPHCM cùng phối hợp tổ chức chương trình Lễ cưới tập thể dành cho 52 cặp đôi là đoàn viên Công đoàn, hội viên, thanh niên công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm việc ở TPHCM.

Mỗi cặp đôi đến với chương trình mang theo một câu chuyện riêng. Có người đã gắn bó bên nhau hàng chục năm, cùng trải qua bao thăng trầm, nuôi con khôn lớn nhưng chưa từng có một đám cưới. Có người vừa bước vào cuộc sống hôn nhân, còn nhiều khó khăn nên phải tạm gác lại mong ước về ngày vui của mình. Điểm chung của họ là tình yêu, sự thủy chung và khát vọng xây dựng một mái ấm hạnh phúc.

Nhờ sự chung tay của các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những mong ước bình dị ấy đã được chắp cánh.

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Lần đầu tiên Liên đoàn Lao động TPHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM và Thành Đoàn TPHCM cùng phối hợp tổ chức chương trình Lễ cưới tập thể dành cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở TPHCM

Sau 25 năm chung sống, anh Huỳnh Minh Phong (52 tuổi, lao động tự do) và chị Lê Thị Tươi (46 tuổi, công nhân Công ty TNHH S4 Fashion Partner Việt Nam) mới có được một đám cưới. Suốt những năm tháng bên nhau, vợ chồng anh chị dành hết thời gian, công sức lo cơm áo gạo tiền, nuôi hai con khôn lớn. Mong ước về một ngày cưới vì thế cứ lặng lẽ gác lại.

Nay khi các con đã trưởng thành, ước mơ tưởng chừng dang dở của anh chị được hiện thực hóa tại lễ cưới tập thể năm 2026. “Đây thực sự là ngày ý nghĩa nhất trong đời”, anh Phong xúc động bày tỏ.

Rưng rưng hạnh phúc, chị Hồ Thị Hường (40 tuổi, công nhân Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam) cùng chồng là anh Lê Hải Hưng (49 tuổi, tài xế tự do) đón ngày vui sau 18 năm đăng ký kết hôn. Từ Nghệ An vào TPHCM lập nghiệp, anh chị đã cùng nhau vượt khó, nuôi hai con hiện học lớp 11 và lớp 9. Vì cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, một đám cưới trọn vẹn vẫn mãi là điều mong mỏi.

“Cả đêm qua, hai vợ chồng hồi hộp, háo hức, không ngủ được”, chị Hường xúc động kể về khoảnh khắc hạnh phúc mà trước đây chị chưa từng nghĩ mình có được.

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52 cặp đôi rạng rỡ trong ngày hạnh phúc

Với vợ chồng chị Trần Ngọc Nhân và anh Nguyễn Chí Cường (cùng 26 tuổi), niềm vui ấy cũng thật đặc biệt. Gần 7 năm yêu nhau, đăng ký kết hôn từ tháng 6/2025 nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, anh chị chưa thể tổ chức đám cưới. Chị Nhân làm công nhân may, anh Cường làm việc tại một công ty sản xuất chảo chống dính. Cuộc sống thuê trọ và những khoản chi tiêu thường ngày khiến tiền dành dụm chẳng được bao nhiêu.

Được cùng nhau mặc áo cưới, thực hiện nghi lễ như bao đôi vợ chồng khác, chị Nhân cho biết hai vợ chồng đã mong ngóng từ ngày nhận tin. Với anh chị, đây sẽ là kỷ niệm không thể quên, tiếp thêm niềm vui và động lực để cùng nhau vun đắp tương lai.

Những giấc mơ thành hiện thực

Khởi đầu từ năm 2007, chương trình lễ cưới tập thể do Thành Đoàn và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM triển khai, đã trở thành hoạt động chăm lo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhận được sự đồng hành của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

Qua 16 lần tổ chức, chương trình đã hỗ trợ 1.206 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn hiện thực hóa ước mơ về một lễ cưới trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm.

Không đơn thuần là hỗ trợ tổ chức một ngày vui, chương trình còn tạo điều kiện để những cặp đôi đã đăng ký kết hôn nhưng chưa đủ khả năng tổ chức đám cưới được thực hiện mong ước của mình. Qua đó, lan tỏa thông điệp về tình yêu, trách nhiệm, sự sẻ chia và xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh.

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Mô hình này ngày càng lan tỏa

Theo bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lễ cưới tập thể không chỉ giúp đoàn viên, người lao động giảm bớt chi phí tổ chức hôn lễ mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn và cộng đồng đối với những người còn khó khăn trong cuộc sống. Mô hình này góp phần lan tỏa lối sống văn minh, tiết kiệm, đồng thời gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Đối với công nhân, người lao động, khi những lo toan về việc làm, thu nhập, nhà ở và chi phí sinh hoạt vẫn thường trực, một mái ấm bình yên chính là điểm tựa tinh thần quan trọng để họ yên tâm lao động, ổn định cuộc sống và hướng đến tương lai.

Đánh giá cao sự phối hợp giữa Liên đoàn Lao động, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM cùng các đơn vị, doanh nghiệp và nhà tài trợ, bà Xương mong muốn tinh thần nhân văn của chương trình tiếp tục được lan tỏa bằng những hoạt động chăm lo thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Theo bà, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn không chỉ dừng lại ở việc mang đến một ngày cưới ý nghĩa, mà còn phải tiếp tục đồng hành, chăm lo việc làm, thu nhập, nhà ở, phúc lợi và đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

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#Lễ cưới tập thể #Công nhân TPHCM #Chương trình hỗ trợ cưới #Gia đình công nhân #Đời sống công đoàn

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