Lĩnh án tù vì lừa ‘chạy án’ ma túy chiếm đoạt giá 1,5 tỷ đồng

TPO - Sau khi nhận 1,5 tỷ đồng, Bình cam kết chỉ trong vòng 3 ngày sẽ lo cho ông A. được thả về. Tuy nhiên, Bình không thực hiện được như đã hứa và khi gia đình yêu cầu trả lại tiền, Bình tiếp tục viện nhiều lý do để thoái thác.

Ngày 25/6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mai Bình (SN 1989, ngụ TPHCM) 14 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Mai Bình tại phiên tòa sáng 25/6.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Dù tại tòa bị cáo thành khẩn khai báo, song số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Theo hồ sơ vụ án, trưa ngày 9/12/2023, Bình biết ông Tô Phúc A. bị Công an quận Gò Vấp (cũ), TPHCM bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bình đã liên hệ với bà N.(vợ ông A.) và nói dối rằng mình có thể lo cho ông A. được tại ngoại.

Tin tưởng lời Bình, ngày 10/12/2023, bà N. giao cho Bình 500 triệu đồng tại một quán cà phê ở quận Tân Phú (cũ), TPHCM. Hai ngày sau, bà N. tiếp tục đưa thêm 1 tỷ đồng. Tổng số tiền Bình nhận là 1,5 tỷ đồng.

Bình cam kết chỉ trong vòng 3 ngày sẽ lo cho ông A. được thả về. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Bình không thực hiện được như đã hứa. Khi gia đình yêu cầu trả lại tiền, Bình tiếp tục viện nhiều lý do, kéo dài thời gian nhằm tránh trách nhiệm.

Quá trình điều tra, Bình khai quen một người tên Chung, được giới thiệu đang công tác tại Viện KSND TP.Hà Nội và có khả năng can thiệp để giúp ông A. được tại ngoại. Bình cho biết đã giao toàn bộ số tiền 1,5 tỷ đồng cho người này.

Tuy nhiên, khi tiến hành xác minh, cơ quan điều tra xác định Viện KSND TP.Hà Nội không có cán bộ, công chức hay người lao động nào tên như lời khai của Bình.

Kết quả điều tra cho thấy Bình không có khả năng tác động đến bất kỳ cơ quan tiến hành tố tụng nào nhưng vẫn cố tình đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Ngoài ra, cơ quan giám định kết luận chữ viết, chữ ký trên giấy biên nhận tiền đều do chính Bình viết và ký xác nhận.