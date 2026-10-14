Hết cảnh người dân phải xếp hàng ở Bệnh viện Bạch Mai

report Tăng cường bảo vệ người dùng khi thanh toán số

* Ông Nguyễn Bá Diệp - Phó Chủ tịch MoMo:

MoMo mở rộng kết nối quốc tế, tăng cường bảo vệ người dùng khi thanh toán số MoMo đang phát triển hệ sinh thái dịch vụ đa tiện ích phục vụ nhu cầu du lịch, mua sắm và sử dụng dịch vụ quốc tế cho người dùng.

Từ lâu MoMo đã cung cấp nền tảng cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến, cụ thể, MoMo đã hợp tác với nhiều đối tác để mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ ở nước ngoài. Hệ sinh thái này hỗ trợ người dùng tiếp cận mạng lưới khoảng 100 triệu điểm thanh toán tại 60 quốc gia, đồng thời tích hợp các tiện ích như mua SIM quốc tế, đặt vé máy bay và đặt phòng.

Ông Nguyễn Bá Diệp - Phó Chủ tịch MoMo.

MoMo cũng đã phối hợp với 56 hãng hàng không nhằm đa dạng hóa dịch vụ, tạo thuận lợi cho khách hàng trong quá trình di chuyển và sử dụng dịch vụ xuyên biên giới.

Bên cạnh mở rộng kết nối, an toàn giao dịch là yếu tố quan trọng để duy trì niềm tin của người dùng. MoMo đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an trong công tác phòng ngừa rủi ro, phát hiện và cảnh báo các giao dịch có dấu hiệu bất thường.

Hệ thống ghi nhận cảnh báo khoảng 29.000 giao dịch mỗi ngày, nhờ đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán thành công, an toàn đạt 99,95%.

Việc phát triển thanh toán xuyên biên giới không chỉ đòi hỏi mở rộng mạng lưới đối tác mà còn phải chú trọng bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo vệ người dùng. Những trải nghiệm thuận tiện khi thanh toán quốc tế cũng nhận được sự quan tâm, chia sẻ của người dùng trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa dịch vụ.