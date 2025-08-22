Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn

Đỗ Hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau 10 lần lọc ảo, hơn 200 đại học công bố điểm chuẩn chính thức các phương thức xét tuyển năm 2025 vào chiều 22/8.

Trường ĐH Công nghệ- ĐH Quốc gia Hà Nội là trường đại học đầu tiên ở phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2025. Theo đó, điểm chuẩn dao động từ 22 đến 28,19.

Ngành cao điểm nhất năm nay là ngành Công nghệ thông tin lấy 28,19 điểm; tiếp đến là ngành Kỹ thuật máy tính 27 điểm. Ngành thấp điểm nhất là Công nghệ nông nghiệp 22 điểm.

Trường Đại học Việt Nhật- ĐH Quốc gia Hà Nội chiều 22/8 công bố ngành Nhật Bản học lấy điểm chuẩn cao nhất là 22, các ngành còn lại từ 20-20,75.

dh-vn.png
Điểm chuẩn của Trường Đại học Việt Nhật

Chiều 22/8, Trường Đại học Hạ Long công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của trường. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động 15 - 27,32 điểm. Ngành Sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất, xếp sau đó là ngành Giáo dục mầm non.

Trưa 22/8, Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm chuẩn chính thức năm 2025 ở tất cả phương thức.

Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, hai chuyên ngành Quản lý hoạt động bay, Quản lý và khai thác bay (chương trình tiếng Anh) thuộc ngành Quản lý hoạt động bay có chuẩn đầu vào cao nhất với 27 điểm, tăng 1 so với năm ngoái.

Mức điểm chuẩn thấp nhất của Học viện Hàng không Việt Nam là 18, thuộc về bốn chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn; Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật; Xây dựng và phát triển cảng hàng không; Điện tử ứng dụng và trí tuệ nhân tạo.

Những chuyên ngành có chuẩn đầu vào tăng mạnh 4 điểm là Quản lý và khai thác cảng hàng không, Điện tử viễn thông trí tuệ nhân tạo IoT, Điện tự động cảng hàng không, từ 16 lên 20 điểm.

Đối với phương thức xét học bạ điểm chuẩn cao nhất là 28,5.

Đối với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM điểm chuẩn cao nhất là 921,25.

Tiếp tục cập nhật…

Bộ GD&ĐT yêu cầu việc công bố điểm trúng tuyển, kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học của thí sinh tiếp tục thực hiện đúng theo kế hoạch cũ.

Như vậy, Bộ quy định thời gian các trường cần hoàn thành việc thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 cho thí sinh là 17h ngày 22/8.

Việc xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của Bộ GD&ĐT hoàn thành trước 17h ngày 30/8.

Đỗ Hợp
#điểm chuẩn đại học 2025 #điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 #điểm chuẩn ngành công nghệ thông tin #điểm chuẩn đại học Hạ Long #điểm chuẩn quốc tế Sài Gòn #điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam #xét tuyển đại học 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục