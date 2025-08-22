Hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn

TPO - Sau 10 lần lọc ảo, hơn 200 đại học công bố điểm chuẩn chính thức các phương thức xét tuyển năm 2025 vào chiều 22/8.

Trường ĐH Công nghệ- ĐH Quốc gia Hà Nội là trường đại học đầu tiên ở phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2025. Theo đó, điểm chuẩn dao động từ 22 đến 28,19.

Ngành cao điểm nhất năm nay là ngành Công nghệ thông tin lấy 28,19 điểm; tiếp đến là ngành Kỹ thuật máy tính 27 điểm. Ngành thấp điểm nhất là Công nghệ nông nghiệp 22 điểm.

Trường Đại học Việt Nhật- ĐH Quốc gia Hà Nội chiều 22/8 công bố ngành Nhật Bản học lấy điểm chuẩn cao nhất là 22, các ngành còn lại từ 20-20,75.

Điểm chuẩn của Trường Đại học Việt Nhật

Chiều 22/8, Trường Đại học Hạ Long công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của trường. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động 15 - 27,32 điểm. Ngành Sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất, xếp sau đó là ngành Giáo dục mầm non.

Trưa 22/8, Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm chuẩn chính thức năm 2025 ở tất cả phương thức.

Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, hai chuyên ngành Quản lý hoạt động bay, Quản lý và khai thác bay (chương trình tiếng Anh) thuộc ngành Quản lý hoạt động bay có chuẩn đầu vào cao nhất với 27 điểm, tăng 1 so với năm ngoái.

Mức điểm chuẩn thấp nhất của Học viện Hàng không Việt Nam là 18, thuộc về bốn chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn; Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật; Xây dựng và phát triển cảng hàng không; Điện tử ứng dụng và trí tuệ nhân tạo.

Những chuyên ngành có chuẩn đầu vào tăng mạnh 4 điểm là Quản lý và khai thác cảng hàng không, Điện tử viễn thông trí tuệ nhân tạo IoT, Điện tự động cảng hàng không, từ 16 lên 20 điểm.

Đối với phương thức xét học bạ điểm chuẩn cao nhất là 28,5.

Đối với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM điểm chuẩn cao nhất là 921,25.

