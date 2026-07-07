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Kinh tế

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Giá xăng về ngang mức trước khi xảy ra xung đột Trung Đông, sao hàng hóa chưa giảm?

Dương Hưng

TPO - Trả lời câu hỏi tại họp báo thường kỳ chiều 7/7, đại diện Bộ Công Thương cho biết các bộ, ngành đang được yêu cầu rà soát, kiểm tra việc hình thành giá ở từng lĩnh vực để làm rõ nguyên nhân và có biện pháp quản lý phù hợp.

Các bộ, ngành đang phải rà soát

Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương - cho biết, thời gian qua xuất hiện nhiều ý kiến băn khoăn về tình trạng giá xăng dầu giảm nhưng giá nhiều loại hàng hóa, dịch vụ trên thị trường vẫn chưa giảm theo.

Theo bà Hiền, việc quản lý giá hiện nay được thực hiện theo quy định của Luật Giá, trong đó mỗi bộ, ngành chịu trách nhiệm quản lý những nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi chức năng của mình. Bộ Công Thương quản lý điện, xăng dầu, khí và than.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, xung đột quân sự tại Trung Đông thời gian qua đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh, gây áp lực lên chi phí sản xuất, vận tải và nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Để góp phần kiểm soát lạm phát, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bình ổn thị trường xăng dầu trong nước.

“Đến kỳ điều hành ngày 2/7, giá xăng dầu trong nước đã giảm xuống thấp hơn mức trước thời điểm xung đột tại Trung Đông bùng phát. Riêng giá dầu cũng đã trở lại mặt bằng trước ngày 26/2”, bà Hiền chia sẻ và lưu ý mức giá hiện nay đang được hỗ trợ bởi các chính sách về thuế, phí.

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Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền. Ảnh: Như Ý.

Tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu các bộ, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát việc hình thành và điều chỉnh giá đối với những mặt hàng thuộc phạm vi quản lý.

“Bộ nào quản lý mặt hàng nào thì có trách nhiệm rà soát, đánh giá nguyên nhân vì sao giá đầu vào sản xuất đã giảm nhưng giá hàng hóa, dịch vụ chưa giảm tương ứng”, bà Hiền nhấn mạnh và cho biết, từ đầu năm đến nay lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra hơn 1.200 vụ việc liên quan đến giá và niêm yết giá trong lĩnh vực xăng dầu, xử phạt vi phạm hành chính khoảng 1,3 tỷ đồng.

Giảm mạnh tầng trung gian kinh doanh xăng dầu

Liên quan đến tiến độ sửa nghị định về kinh doanh xăng dầu, bà Hiền cho biết, dự kiến nhiều quy định mới sẽ được ban hành có phạm vi tác động lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới doanh nghiệp và thị trường.

Đến nay, dự thảo nghị định này đã qua bốn lần lấy ý kiến thành viên Chính phủ. Trong tháng 6/2026, Bộ Công Thương tiếp thu, hoàn thiện và trình xin ý kiến lần thứ tư.

Theo đại diện Bộ Công Thương, dự thảo được xây dựng theo ba định hướng lớn gồm cắt giảm thủ tục hành chính; tái cơ cấu hệ thống phân phối xăng dầu để giảm các tầng nấc trung gian; trao thêm quyền chủ động cho doanh nghiệp trong kinh doanh.

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Dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu hướng tới cắt giảm mạnh khâu trung gian, trao quyền định giá cho doanh nghiệp.

Đối với điều hành giá xăng dầu, Bộ Công Thương đã báo cáo Chính phủ trong tháng 6. Mới đây, lãnh đạo Chính phủ đã chủ trì cuộc họp về hoàn thiện hệ thống phân phối xăng dầu theo hướng tinh gọn, giảm tối đa các khâu trung gian.

“Sau cuộc họp, Bộ Công Thương tiếp tục rà soát, tiếp thu ý kiến bộ, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp. Hiện tại, dự thảo đã được hoàn thiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng và đang tiếp tục lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ xem xét trong tháng 7”, bà Hiền thông tin.

Về phản ánh niêm yết giá xăng dầu trên thị trường có nhiều mức khác nhau, bà Hiền cho biết, hiện nay có nhiều chủng loại xăng được phân phối tùy theo từng hệ thống bán lẻ. Bộ Công Thương chỉ điều hành giá đối với các mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường.

Hiện nay, sản lượng tiêu thụ xăng E10 RON95 chiếm khoảng 94-95% tổng lượng tiêu thụ xăng trên thị trường. Vì vậy, tại phần lớn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, người dân chủ yếu tiếp cận loại nhiên liệu này.

Dương Hưng
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