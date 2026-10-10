'Bỏng tay' với giá rau, nhiều loại đắt gấp đôi sau mưa lũ

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích rau màu tại Lâm Đồng, TPHCM bị ngập úng và hư hại, làm nguồn cung giảm. Vì thế, giá nhiều loại rau xanh tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi ngày thường.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong sáng 10/10, tại các chợ truyền thống ở khu vực Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nhiều loại rau xanh tăng giá hơn so với ngày thường. Ngò rí từ mức 30-40 nghìn đồng/kg tăng lên 90-100 nghìn đồng/kg nhưng vẫn khan hàng.

Rau cải dao động 35-50 nghìn đồng/kg, hành lá khoảng 45 nghìn đồng/kg, ớt đỏ từ 45-70 nghìn đồng/kg. Ngoài ra, rau muống được bán khoảng 15 nghìn đồng/bó, mồng tơi 40 nghìn đồng/kg và bầu khoảng 30 nghìn đồng/kg.

Nhiều tiểu thương chỉ nhập lượng rau vừa đủ bán trong ngày do giá đầu vào tăng cao.

Nguồn hàng giảm khiến tiểu thương khó duy trì lượng rau bán như trước. Rau nhập từ khu vực Đơn Dương và các vùng lân cận vừa ít hơn và dễ dập nát, úng gốc do mưa kéo dài. Trong khi giá nhập tăng, người bán phải điều chỉnh giá bán để bù chi phí.

Giá rau leo thang cũng khiến người tiêu dùng phải thay đổi thói quen mua sắm. Thay vì chọn các loại rau ăn lá, rau gia vị như trước, nhiều người chuyển sang mua bí, bầu, đậu và các loại củ quả có giá thấp hơn để giảm chi phí bữa ăn.

"Giá rau tăng cao khiến chi phí đi chợ của gia đình tăng đáng kể, nên tôi lựa chọn các loại củ, quả có giá thấp hơn để tiết kiệm chi tiêu", chị Phan Dung (ở phường Xuân Hương - Đà Lạt) cho hay.

Người dân ưu tiên chọn mua một số loại rau, củ, quả có giá rẻ hơn để tiết kiệm chi phí.

Tại chợ Ánh Sáng, bà Hồ Phượng (tiểu thương tại chợ) cho biết: Giá nhiều loại rau tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm sau các đợt mưa lũ. Ngò rí hiện có giá 90-100 nghìn đồng/kg, trong khi ngày thường chỉ khoảng 30 nghìn đồng/kg. Rau cải dao động 35-50 nghìn đồng/kg, hành lá khoảng 45 nghìn đồng/kg.

"Một số mặt hàng tăng gấp đôi, thậm chí cao hơn ngày thường, khiến việc nhập hàng và bán lẻ của tiểu thương gặp khó khăn, bà Phượng nói.

Trong khi đó, bà Lưu Vân (tiểu thương tại chợ Đà Lạt) cho biết: Giá rau nhập vào tăng, một số loại khan hàng nên bà chỉ lấy số lượng vừa phải để bán. Giá rau cao cũng khiến người mua dè dặt hơn, nhiều người chỉ chọn những loại cần thiết cho bữa ăn.

Lượng rau xanh tại chợ Đà Lạt giảm so với ngày thường.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, các đợt mưa từ ngày 20/9 đến nay đã gây ngập úng, ảnh hưởng hơn 9.000 ha cây trồng các loại trên toàn tỉnh, trong đó có nhiều diện tích hoa màu.

Thiệt hại tại các vùng trồng không chỉ làm giảm sản lượng mà còn ảnh hưởng đến chất lượng rau đưa ra thị trường. Khi mưa kéo dài, việc thu hoạch và vận chuyển cũng gặp khó khăn, khiến nguồn cung tại các chợ thiếu hụt cục bộ.

Trong vụ hè thu năm 2026, toàn tỉnh Lâm Đồng canh tác hơn 34.100ha rau các loại, sản lượng đạt hơn 1 triệu tấn. Tuy nhiên, những đợt mưa lũ cuối tháng 9 và đầu tháng 10 đã gây thêm áp lực cho hoạt động sản xuất, cung ứng rau xanh.

TPHCM: Rau đắt ngang thịt

Trưa 10/10, ghé một khu chợ trên đường An Dương Vương (phường An Lạc, TPHCM) để mua thực phẩm cho bữa cơm gia đình, chị Thu Minh không khỏi bất ngờ khi hỏi giá rau. Như ngò rí đã tăng giá lên tới 120.000 đồng/kg, hành lá lên tới 100.000 đồng/kg. Trong khi đó, chỉ mới tháng trước, những loại rau quen thuộc này còn có giá khoảng 40.000-50.000 đồng/kg.

Ngò rí hiện có giá tới 120.000 đồng/kg

Giá rau tăng nhanh khiến cả người mua lẫn người bán đều phải tính toán lại. “Mấy hôm trước mua rau củ nấu canh còn được cho thêm hành, ngò để nêm nếm, thì nay người bán bảo rau tăng giá cao quá nên khách thông cảm, cần thì có thể mua thêm chứ không còn hàng tặng kèm” - chị Minh chia sẻ.

Không chỉ đắt đỏ, rau gia vị tại một số sạp ở chợ còn khan hiếm, chất lượng không đồng đều. Nhiều bó rau đã héo úa, ngả vàng, thậm chí có loại bị úng nước. Khu vực bày bán rau gia vị vốn thường xanh mướt nay trở nên trống trải, chỉ còn lác đác vài bó ngò tây đã ngả màu.

Bà Tâm (tiểu thương tại chợ Phú Lâm, phường Phú Lâm) cho biết, nhiều ngày qua nguồn hàng nhập về không ổn định. “Hết rau ngò với hành lá rồi, bữa giờ chúng tôi cũng không lấy được rau nên tạm đứt hàng. Hơn nữa giá các loại rau gia vị cao nên khách cũng ít mua” - bà Tâm nói.

Khu vực rau gia vị trống trơn, nhiều loại đứt hàng do mưa ngập

Một số loại rau nêm vẫn còn thì đã ngả vàng, héo úa

Không riêng rau gia vị, nhiều loại rau ăn lá cũng tăng giá mạnh, khiến người nội trợ phải cân nhắc từng món hàng khi đi chợ.

Chị Hà (ngụ phường Gò Vấp) chia sẻ, sáng hôm nay chị mua một bó rau muống nặng khoảng 300 gram với giá 27.000 đồng. Các loại rau cải bó xôi tại chợ dao động khoảng 70.000 đồng/kg; cải ngọt, cải xanh ở mức 55.000-60.000 đồng/kg, tăng khoảng 20.000 đồng/kg so với ngày thường. Rau xà lách cũng được bán với giá 45.000-55.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 5.000-10.000 đồng/kg.

“Người ta thường nói ‘đói ăn rau’ nhưng giờ rau có giá ngang cả thịt, đắt hơn tôm cá” - chị Hà ví von.

Tại các siêu thị, giá nhiều loại rau nêm cũng ở mức cao. Hành được bán khoảng 125.000 đồng/kg, ngò rí 130.000 đồng/kg, cần tàu 128.000 đồng/kg, trong khi húng quế có giá hơn 160.000 đồng/kg.

Theo đại diện các chợ đầu mối nông sản tại TPHCM, sản lượng rau củ quả về chợ hiện giảm khoảng 15-20% so với cùng kỳ tháng trước. Mưa ngập khiến nhiều loại rau củ bị hư hao, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung và mặt bằng giá.

Rau ở siêu thị cũng có giá cao ngất, từ 120.000 - 160.000 đồng/kg

So với cùng kỳ tháng trước, giá các mặt hàng rau củ quả tăng khoảng 10-150%, tùy loại. Trong khoảng 10 ngày gần đây, giá cải ngọt, cải xanh tăng thêm 15.000-20.000 đồng/kg. Nhóm rau gia vị ghi nhận mức tăng đáng kể, trong đó rau quế tăng khoảng 167%, từ 15.000 đồng/kg lên 40.000 đồng/kg; rau má và rau nhút cùng tăng khoảng 100%.

Đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phước An, xã Bình Chánh cho biết, giá nhiều loại rau tăng do diện tích trồng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài. Cải ngọt, cải xanh là những loại tăng giá rõ rệt. Nếu trước đây giá thường ở mức 10.000-20.000 đồng/kg thì hiện có loại lên 30.000-40.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, giá ngò rí thu mua ngay tại vườn có thời điểm lên khoảng 70.000-80.000 đồng/kg. Phần lớn diện tích trồng rau bị ngập, hư hỏng; chỉ còn một số khu đất gò cao có thể tiếp tục canh tác, khiến nguồn cung thiếu hụt.

Rau tăng giá cao làm người dân phải tính toán hơn khi chi tiêu

Tình trạng này cũng ảnh hưởng đến việc cung ứng rau cho các bếp ăn trường học và doanh nghiệp. Theo đại diện hợp tác xã, đơn vị có bao nhiêu rau sẽ cung cấp bấy nhiêu, không thể cam kết đủ sản lượng theo nhu cầu như trước.

Tại các vùng trồng rau thuộc huyện Củ Chi và Bình Chánh (cũ), nhiều hợp tác xã ghi nhận sản lượng sụt giảm nghiêm trọng, có nơi giảm 50-60%, chỉ còn khoảng 40% so với điều kiện bình thường.

Nguyên nhân không chỉ đến từ những ruộng thấp bị ngập nước. Ngay cả các ruộng cao cũng gặp tình trạng úng chân, nghẹt rễ do mưa kéo dài, khiến cây rau phát triển chậm hoặc chết úng. Nếu trước đây một luống rau có thể cho thu hoạch 70-80 kg thì nay có khi chỉ vớt vát được khoảng 10-20 kg.