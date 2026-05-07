Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa điều tra Hoa hậu Hòa bình Myanmar

TPO - Thí sinh Ei Mon Lwin và ban tổ chức Miss Grand Myanmar đang bị Bộ Văn hóa và Tôn giáo Myanmar và Bộ Nội vụ điều tra vì có những hành vi không phù hợp khi trình diễn trang phục dân tộc.

Trong phần thi trang phục dân tộc tại cuộc thi Miss Grand Myanmar 2026, thí sinh Ei Mon Lwin đã xuất hiện trên sân khấu trong diện mạo được hóa trang thành nữ tu sĩ. Hình ảnh này đã gây phẫn nộ khắp mạng xã hội, được cho là gây ảnh hưởng tiêu cực và thiếu tôn trọng đối với tôn giáo.

Sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa - Tôn giáo Myanmar đã ra thông báo triệu tập, điều tra và yêu cầu Ei Mon Lwin cùng ban tổ chức Miss Grand Myanmar tích cực phối hợp làm rõ vụ việc đang gây tranh cãi này.

Ei Mon Lwin và trang phục dân tộc gây tranh cãi.

Bộ Nội vụ Myanmar tuyên bố: "Trước những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy thí sinh Ei Mon Lwin đến từ Tachileik mặc trang phục của nữ tu sĩ khi trình diễn thời trang tại cuộc thi Miss Grand Myanmar. Bộ Nội vụ đã phối hợp với cơ quan liên quan để điều tra và có biện pháp xử lý cấp thiết đối với thí sinh Ei Mon Lwin cũng như đơn vị tổ chức cuộc thi này".

Theo các nguồn tin, Ei Mon Lwin có thể bị truy tố theo Bộ luật Hình sự Myanmar về tội báng bổ và có nguy cơ nhận mức án tối đa là 2 năm tù giam.

Hiện nhiều fan sắc đẹp lên tiếng kêu gọi tẩy chay cuộc thi và có biện pháp xử lý đối với thí sinh. Sau nhiều ngày xảy ra sự cố, vụ việc vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ông Maran Sai Hnaw - Giám đốc quốc gia của cuộc thi Miss Grand Myanmar - đã lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm. Ngay sau đó, ban tổ chức Miss Grand Myanmar đã ra thông báo loại Ei Mon Lwin khỏi cuộc thi.

Tuy nhiên, trên các diễn đàn sắc đẹp vẫn nổ ra nhiều tranh luận trái chiều. Bên cạnh việc loại bỏ thí sinh Ei Mon Lwin, nhiều người cho rằng ban tổ chức Miss Grand Myanmar phải nhận trách nhiệm và bị xử lý vì đã duyệt cho người đẹp trình diễn bộ trang phục trên sân khấu.

Trình diễn trang phục dân tộc được xem là đặc sản của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình. Ăn theo cuộc thi mẹ, các cuộc thi cấp quốc gia cũng đầu tư hoành tráng, chuyên nghiệp cho phần thi này để tạo sức hút và gây sự chú ý với khán giả.

Miss Grand Sisaket gây tranh cãi trên sân khấu Miss Grand Thailand 2026.

Bên cạnh những trang phục được đầu tư hoành tráng, công phu, có những thiết kế gây tranh cãi trong dư luận. Nhiều người đẹp bị chỉ trích vì ăn mặc hở hang, trình diễn phản cảm.

Tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026, đại diện của tỉnh Sisaket gây tranh cãi khi xuất hiện trên sân khấu với một lá cờ, kèm thông điệp là dấu tích màu xanh bên cạnh tên nước Thái Lan, và dấu gạch chéo màu đỏ nằm cạnh tên nước Campuchia. Có thể hiểu đây là thông điệp ủng hộ nước nhà và phản đối nước láng giềng Campuchia của Miss Grand Sisaket.

Trong năm 2025, xung đột biên giới bùng nổ giữa hai quốc gia Đông Nam Á này đã khiến mối quan hệ của Thái Lan và Campuchia căng thẳng. Sisaket là một tỉnh của Thái Lan nằm sát biên giới Campuchia, và cũng là tỉnh chịu ảnh hưởng của chiến sự.

Tuy nhiên, thông điệp của Miss Grand Sisaket gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn sắc đẹp. Nhiều ý kiến cho rằng cô có quyền thể hiện niềm tự hào dân tộc nhưng không nên công khai phản đối Campuchia. Đặc biệt, Hoa hậu Hòa bình Thái Lan nói riêng và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế nói chung luôn đề cao hòa bình nhưng hành động của Miss Grand Sisaket được cho rằng đang gây ra sự chia rẽ.

Phần thể hiện của Miss Grand Sisaket đã khiến các fan sắc đẹp Campuchia tức giận và trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả Campuchia đã tràn vào trang chủ của Miss Grand Thailand để chỉ trích.

