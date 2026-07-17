Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Chú trọng triển khai phong trào, hoạt động tạo tác động thực chất

TPO - Kết luận hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ hai khóa XIII, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng đã đề ra, toàn hệ thống Đoàn từ Trung ương đến cơ sở chú trọng triển khai phong trào, hoạt động tạo tác động thực chất, có sản phẩm cụ thể.

Chiều 17/7, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ hai khóa XIII diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Hội nghị đã hoàn thành chương trình làm việc. Hội nghị đã đạt được sự thống nhất và đồng thuận tuyệt đối với hệ thống các văn bản trình tại hội nghị.

Cụ thể, thông qua phương án tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ý kiến đại biểu để hoàn thiện Báo cáo chính trị Đại hội XIII; thông qua Chương trình hành động với 123 nhóm giải pháp; phê chuẩn khung làm việc toàn khóa gồm 12 hội nghị Ban Chấp hành, 21 hội nghị Ban Thường vụ; và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Quy chế bầu cử trong Đoàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn theo các nhóm lĩnh vực.

Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ hai khóa XIII. Ảnh: Xuân Tùng

Triển khai ngay chương trình hành động thực hiện Nghị quyết

Phát biểu kết luận tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nêu rõ, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng đã đề ra, toàn hệ thống Đoàn từ Trung ương đến cơ sở chú trọng, tập trung triển khai phong trào, hoạt động tác động thực chất, có sản phẩm cụ thể. Các ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sát sao chỉ đạo đơn vị phụ trách, các đơn vị mà mình vừa được phân công để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của chương trình công tác năm 2026.

Anh Huy lưu ý, các cấp bộ Đoàn khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với tinh thần nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ và thực chất. T.Ư Đoàn sẽ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XIII và tổ chức hội nghị toàn quốc học tập quán triệt Nghị quyết trong tháng 7.

Anh Huy nhấn mạnh, buổi sáng Trung ương triển khai, buổi chiều các tỉnh, thành Đoàn phải triển khai ngay chương trình hành động của mình. Việc học tập phải gắn với kiểm tra nhận thức trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Những đoàn viên hoàn thành kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ điện tử ngay trên phần mềm.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Tuân thủ nghiêm ngặt “3 dễ, 3 rõ, 3 đo” trong hoạt động

Anh Bùi Quang Huy yêu cầu đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động trong các cấp bộ Đoàn theo phương châm "3 dễ, 3 rõ, 3 đo".

Kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc XIII phải tuân thủ nghiêm ngặt phương châm này, cụ thể dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo được kết quả đầu vào, đo được kết quả đầu ra và đo được sự lan tỏa của cái hoạt động đấy. Đồng thời, các đơn vị cần lựa chọn nội dung công việc để triển khai có trọng tâm, trọng điểm.

"Mỗi quý, từng đơn vị phải có ít nhất một kết quả nổi bật, cụ thể, đo đếm được, thấy rõ hiệu quả trước và sau khi tổ chức thực hiện", anh Huy nói.

Anh Huy cũng đề nghị các đơn vị, địa phương giảm mạnh số lượng văn bản ban hành, giảm số lượng các hội nghị, cuộc họp không cần thiết, tăng cường họp trực tuyến, xử lý công việc trên môi trường số.

Nhấn mạnh công tác cán bộ là cái gốc của phong trào, anh Huy yêu cầu triển khai hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn các cấp, nhất là cán bộ đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, với phương châm hướng về cơ sở. Đồng thời, quan tâm, quyết liệt sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tổ chức cơ sở Đoàn, nhất là ở địa bàn sau sáp nhập, hợp nhất; gắn củng cố tổ chức với việc đổi mới toàn diện phương thức hoạt động của Đoàn, đẩy mạnh các giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ở khu vực đặc thù như là doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu công nghiệp, khu chế xuất.

Anh Huy nêu rõ tham gia hội nghị trực tuyến cần đảm bảo nghiêm túc, kỷ luật, hiệu quả như tham gia hội nghị trực tiếp.

Quyết liệt chuẩn hóa dữ liệu đoàn viên

Tại hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng yêu cầu các cấp bộ Đoàn quan tâm, thường xuyên chuẩn hoá dữ liệu và đẩy mạnh số hóa thông tin cán bộ Đoàn trên phần mềm Quản lý đoàn viên; tăng cường triển khai thực hiện thường xuyên các nghiệp vụ, các tính năng trên phần mềm; triệt để cấp và sử dụng sổ, thẻ đoàn viên điện tử. Đồng thời, bảo đảm an toàn thông tin dữ liệu về cơ sở Đoàn, đoàn viên trên phần mềm Quản lý đoàn viên.

Anh Huy cũng yêu cầu các tỉnh thành đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào "Bình dân học vụ số"; đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030"; đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đồng thời, tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên và công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng; tiếp tục kiên trì thực hiện phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", tăng cường cái việc lan tỏa các thông tin xanh, các thông tin tốt ở trên không gian mạng để lấn át đi các cái thông tin xấu độc.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng yêu các các tỉnh, thành Đoàn quan tâm đến các hoạt động giáo dục truyền thống; các mô hình, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” trong dịp kỷ niệm Ngày thương binh – Liệt sĩ (27/7), tiêu biểu mô hình "Bữa cơm gia đình, ấm lòng tình mẹ", "Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương tại gia đình các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách tiêu biểu.