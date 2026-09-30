Bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam

TPO - Sáng 30/9, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV bầu bổ sung nhân sự Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV.

Theo đó, các đại biểu đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: bà Trần Thị Kim Loan - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP Huế; ông Bùi Hoài Nam - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa; ông Hà Ngọc Tú - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng và ông Nguyễn Hồng Lợi - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc mừng các cá nhân được bầu. Ảnh: Đoàn Hưng

Tiếp đó, các đại biểu bầu bổ sung ông Nguyễn Hồng Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vào Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV.

Theo kết quả bỏ phiếu, các nhân sự được bầu bổ sung đều nhận được số phiếu ủng hộ rất cao.

Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV diễn ra từ 29-30/9 tại phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh, với nhiều nội dung quan trọng về công tác cán bộ, phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và quan hệ lao động.

Bế mạc Hội nghị, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi các cấp công đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước phát huy kết quả đã đạt được, ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi chương trình công tác công đoàn năm 2026, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026 và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.