An Giang muốn bứt phá, phải có nguồn nhân lực chất lượng cao

TPO - Sáng 2/6, An Giang khánh thành Tủ sách Lý luận chính trị. Dự sự kiện, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh muốn phát triển nhanh, bền vững và tạo đột phá, An Giang cần tập trung đầu tư cho giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sáng 2/6, tại An Giang, nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Đại học Kiên Giang ký kết quy chế phối hợp trong lĩnh vực xuất bản, nghiên cứu khoa học và khánh thành Tủ sách Lý luận, chính trị.

Tham dự hội nghị có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo tỉnh An Giang cùng lãnh đạo các cơ sở đào tạo trên địa bàn.



Khánh Tủ sách Lý luận, chính trị tại An Giang. Ảnh: Nhật Huy.

Theo quy chế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Đại học Kiên Giang phối hợp biên soạn, xuất bản giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu khoa học dưới cả hình thức in và điện tử phục vụ đào tạo, nghiên cứu. Hai bên cũng phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học và triển khai các đề tài nghiên cứu chung...

PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - cho biết đội ngũ nhà nghiên cứu, khoa học, giảng viên giữa 2 đơn vị là nguồn lực quan trọng để cùng thực hiện các công trình nghiên cứu, giáo trình và tài liệu có giá trị lý luận, thực tiễn. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển văn hóa đọc và lan tỏa tri thức phục vụ công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Đại học Kiên Giang Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tủ sách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng nhiều đầu sách lý luận, chính trị phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Đại học Kiên Giang.

Phát biểu tại hội nghị, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc ký kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Ông cho rằng đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.

Nhấn mạnh vai trò của giáo dục đối với sự phát triển địa phương, theo nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, An Giang đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.

“Muốn phát triển, muốn sánh vai với các nước tiên tiến, không có con đường nào khác ngoài đầu tư cho giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”, nguyên Thủ tướng nói.

Ông cũng đề nghị Đại học Kiên Giang tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong đào tạo. Trường cần tăng cường liên kết với các trường đại học lớn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng sách cho Đại học Kiên Giang.

Ông Lê Trung Hồ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho rằng việc ký kết quy chế phối hợp và trao tặng tủ sách lý luận chính trị có ý nghĩa chính trị, văn hóa, giáo dục sâu sắc, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Theo ông Hồ, sự hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Đại học Kiên Giang không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là sự kết nối giữa lý luận và thực tiễn, giữa tri thức với môi trường đào tạo đại học. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Tây Nam Bộ.

TS. Nguyễn Văn Thành - Hiệu trưởng Đại học Kiên Giang - nhấn mạnh việc trao tặng tủ sách lý luận chính trị và ký kết quy chế phối hợp là dấu mốc quan trọng. Qua đây mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển văn hóa đọc và bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Theo ông Thành, nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phát huy hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.