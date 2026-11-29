10 năm, phim hoạt hình Việt thu chưa nổi 30 tỷ đồng

TPO - Trong 10 năm qua, chỉ có 4 bộ phim hoạt hình Việt Nam được phát hành thương mại tại rạp, tổng doanh thu chưa tới 30 tỷ đồng. Trong khi đó, một phần phim "Doraemon" của Nhật Bản có thể thu về hơn 200 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng hoạt hình Việt đang thiếu hệ sinh thái để biến nhân vật thành tài sản có giá trị thương mại.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII), hội thảo về chính sách sáng tạo và phát triển công nghiệp phim hoạt hình diễn ra ngày 29/11 tập trung phân tích thực trạng, những điểm nghẽn của hoạt hình Việt Nam, đồng thời tìm kiếm hướng đi từ kinh nghiệm của Nhật Bản.

10 năm, 4 phim ra rạp, thu chưa tới 30 tỷ đồng

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định Nhật Bản là một trong những quốc gia thành công hàng đầu trong việc phát triển phim hoạt hình từ loại hình nghệ thuật trở thành ngành công nghiệp văn hóa có sức lan tỏa toàn cầu.

Năm 2024 quy mô thị trường anime đạt 3.840 tỷ yên, tăng 14,8% so với năm trước, trong đó thị trường nước ngoài chiếm 56,5%.

Theo một nghiên cứu thị trường hoạt hình Đông Nam Á công bố năm 2026, quy mô thị trường hoạt hình Việt Nam năm 2025 ước đạt khoảng 200 triệu USD, trong tổng quy mô khoảng 1,24 tỷ USD của khu vực.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội thảo - Toạ đàm. Ảnh: Tuấn Minh.

Ở Việt Nam, lĩnh vực này vẫn còn những hạn chế về nội dung gốc, quy mô đầu tư, phát hành, khai thác sở hữu trí tuệ và xây dựng thương hiệu nhân vật.

Bà Trần Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hãng phim Hoạt hình Việt Nam - cho biết những năm gần đây, hoạt hình Việt từng bước chuyển hướng, chú trọng tính giải trí, giá trị nghệ thuật và nhu cầu thưởng thức của nhiều nhóm khán giả. Sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân, khả năng ứng dụng công nghệ số và phần mềm hiện đại giúp chất lượng hình ảnh, âm thanh của các tác phẩm được cải thiện.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa hoạt hình Việt Nam và các nền hoạt hình phát triển trên thế giới vẫn còn khá xa.

Nguồn vốn là một trong những điểm nghẽn lớn nhất. Nguồn vốn đặt hàng của Nhà nước hiện nay tập trung cho các tác phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị, chưa đủ để triển khai những dự án quy mô lớn, dài hơi. Trong khi đó, các nhà đầu tư tư nhân chưa mặn mà do đặc thù phim hoạt hình đòi hỏi kinh phí lớn, thời gian sản xuất kéo dài, khả năng thu hồi vốn khó khăn.

Khâu phát hành cũng bộc lộ nhiều bất cập. Trong 10 năm trở lại đây, Việt Nam chỉ có 4 bộ phim hoạt hình được phát hành thương mại tại rạp với tổng doanh thu chưa tới 30 tỷ đồng. Số lượng đơn vị phát hành chuyên nghiệp còn ít, kinh phí quảng bá hạn hẹp, hệ thống rạp chiếu phân bổ không đồng đều. Phim hoạt hình nội địa thường rơi vào thế yếu khi cạnh tranh suất chiếu.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Bùi Quang Minh - nhà sáng lập, Chủ tịch Beta Group - nhận định khán giả Việt Nam đã sẵn sàng chi tiền cho phim hoạt hình, song dòng tiền hiện chủ yếu chảy về các thương hiệu nhân vật nước ngoài.

Theo ông Bùi Quang Minh, bài học lớn nhất từ ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản là tư duy đầu tư dài hạn vào nhân vật. Ảnh: Tuấn Minh.

Theo số liệu ông Minh đưa ra tại hội thảo, phần phim Doraemon ra mắt năm 2026 thu hơn 200 tỷ đồng tại Việt Nam, trong khi tác phẩm hoạt hình nội địa có doanh thu cao nhất là Dế Mèn mới đạt hơn 20 tỷ đồng. Mức chênh lệch gần 10 lần cho thấy dư địa của thị trường nội địa vẫn rất lớn.

Người Nhật nuôi nhân vật, không chỉ làm phim

Theo ông Bùi Quang Minh, bài học lớn nhất từ ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản là tư duy đầu tư dài hạn vào nhân vật, xây dựng tài sản sở hữu trí tuệ (IP) thay vì chỉ tập trung sản xuất từng bộ phim riêng lẻ.

Doraemon là ví dụ điển hình. Ra đời từ truyện tranh năm 1969, nhân vật mèo máy từng bước xuất hiện trên sóng truyền hình, màn ảnh rộng và nhiều dòng sản phẩm thương mại. Những đứa trẻ từng xem Doraemon nhiều năm trước nay trở thành các bậc phụ huynh, tiếp tục đưa con đến rạp thưởng thức bộ phim.

“Nuôi nhân vật là cái gốc của sự thành công của Nhật Bản. Họ bền bỉ nuôi nhân vật qua nhiều năm tháng, với nhiều bàn tay chung sức, để nhân vật sống trong lòng khán giả từ nhỏ đến lớn”, ông Minh chia sẻ.

Từ kinh nghiệm của Nhật Bản, ông Minh đề xuất thử nghiệm các nhân vật hoạt hình Việt thông qua truyện tranh, series ngắn trên nền tảng trực tuyến, sau đó lựa chọn những nhân vật có sức hút để đầu tư dài hạn.

Cùng quan điểm, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam - cho rằng các studio, nhà xuất bản, đài truyền hình, nền tảng trực tuyến và nhà phát hành có thể bắt tay tùy theo đặc thù từng dự án.

TS. Ngô Phương Lan bày tỏ mong muốn những chất liệu đậm bản sắc Việt Nam có thể trở thành những IP giá trị. Ảnh: Tuấn Minh.

Ngay từ khi ký hợp đồng, các bên cần xác định rõ ai nắm quyền sở hữu nhân vật, ai được thực hiện phần phim tiếp theo, ai được cấp phép sản xuất sách, trò chơi, đồ chơi, thời hạn khai thác và tỷ lệ phân chia doanh thu. Tác giả và studio cần được hưởng một phần giá trị khi nhân vật thành công, từ đó có nguồn lực tái đầu tư cho các tác phẩm mới.

TS. Ngô Phương Lan bày tỏ mong muốn những nhân vật trong Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hay kho tàng truyện cổ tích Việt Nam có thể trở thành những IP giá trị.

Theo bà, dù lựa chọn phong cách anime của Nhật Bản hay phương thức kể chuyện của Disney, các nhà làm phim vẫn có thể lấy chất liệu từ những câu chuyện Việt Nam.

Những năm gần đây, hoạt hình Việt từng bước chuyển hướng, chú trọng tính giải trí, giá trị nghệ thuật và nhu cầu thưởng thức của nhiều nhóm khán giả.

Từ phía đơn vị sản xuất, lãnh đạo Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đề xuất Nhà nước có cơ chế đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đặt hàng những dự án có khả năng phát triển dài hạn, tạo nền tảng thu hút nguồn vốn tư nhân.

Cùng với đó là đầu tư tương xứng cho truyền thông, đa dạng hóa nền tảng phát hành, xây dựng hệ sinh thái cho các IP và tăng cường hợp tác quốc tế.