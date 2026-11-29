Nhiều dấu hiệu mới về chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un

TPO - Hãng tin Kyodo News của Nhật Bản dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un có thể sẽ thăm một số thành phố của Trung Quốc và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tháng 12.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)

Theo Kyodo News, các tấm rào chắn phục vụ thi công đã được dựng lên vào tối 28/11 trên tuyến đường sắt nối liền hai nước tại thị trấn biên giới Đan Đông (Trung Quốc).

Trước đó, các phóng viên Kyodo News xác nhận những rào chắn này chưa xuất hiện vào sáng 27/11.

Những tấm rào chắn tương tự từng được dựng lên khi ông Kim di chuyển qua Đan Đông bằng tàu hỏa vào tháng 9 năm ngoái.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cũng đưa tin, một khách sạn nhìn ra Cầu Hữu nghị Trung - Triều đã ngừng nhận đặt phòng đến hết ngày 4/12.

Khách sạn này từng hạn chế nhận đặt phòng trước các chuyến thăm trước đây của các nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Hồi tháng 10, ông Kim đã có chuyến thăm kéo dài một ngày tới Đan Đông, đi qua cây cầu mới khánh thành trên sông Áp Lục và gặp gỡ một số quan chức cấp cao của Trung Quốc.

Chuyến đi này cho thấy nỗ lực mới từ cả Bắc Kinh và Bình Nhưỡng nhằm tăng cường quan hệ kinh tế, trong bối cảnh xuất hiện nhiều câu hỏi về việc liệu mối quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc giữa Triều Tiên và Nga có khiến Bình Nhưỡng giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc hay không.

Lần gần nhất Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un là trong chuyến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 6, khi cả hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng hợp tác và tăng cường trao đổi chiến lược.

Phát biểu ngày 29/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết khó có thể dự đoán liệu lãnh đạo Triều Tiên và Trung Quốc có gặp nhau hay không, dù một cuộc gặp như vậy là điều đáng mong đợi.

“Có quá nhiều biến số, và đây không phải là tình huống có thể dự đoán một cách chắc chắn”, ông Lee nói với các phóng viên khi đang leo núi ở Seoul.

Tổng thống cũng cho biết Hàn Quốc sẽ đóng góp mọi vai trò có thể, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xoa dịu căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.