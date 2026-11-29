Thụy Sĩ chuẩn bị nới luật xuất khẩu vũ khí

TPO - Thụy Sĩ tổ chức trưng cầu dân ý về việc nới lỏng các hạn chế xuất khẩu vũ khí, trong bối cảnh nước này phải cân bằng giữa truyền thống trung lập và những đòi hỏi an ninh đang thay đổi tại châu Âu.

Tòa nhà Quốc hội Liên bang tại Bern, Thụy Sĩ (Ảnh: Reuters)

Cuộc trưng cầu dân ý ngày 29/11 liên quan đến các sửa đổi đối với Luật Vật tư quân sự, được Quốc hội Thụy Sĩ thông qua năm ngoái với sự ủng hộ của chính phủ. Theo Chính phủ Thụy Sĩ, cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022 đã làm thay đổi căn bản môi trường an ninh châu Âu.

Các đảng cánh tả và tổ chức nhân đạo đã vận động tổ chức cuộc trưng cầu dân ý, cảnh báo rằng những sửa đổi này có thể làm suy yếu chính sách trung lập và gia tăng nguy cơ vũ khí do nước này sản xuất được sử dụng trong các cuộc xung đột.

Kết quả các cuộc thăm dò công bố ngày 18/11 cho thấy phe ủng hộ sửa đổi luật đang dẫn trước với cách biệt sít sao.

Luật sửa đổi sẽ cho phép Thụy Sĩ cung cấp trang thiết bị quân sự cho 36 quốc gia đối tác, kể cả khi những người này đang tham gia xung đột vũ trang, với điều kiện hoạt động xuất khẩu phù hợp với nghĩa vụ trung lập cũng như lợi ích về chính sách đối ngoại và an ninh của Thụy Sĩ.

Danh sách này bao gồm các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Anh, Mỹ, Úc và Nhật Bản.

Các quốc gia mua vũ khí của Thụy Sĩ cũng sẽ không còn phải xin phép nước này trước khi chuyển giao vũ khí cho bên thứ ba, dù những cam kết hiện hành vẫn có giá trị ràng buộc.

Theo Ban Thư ký Nhà nước về các vấn đề kinh tế Thụy Sĩ, mọi hoạt động xuất khẩu vũ khí vẫn phải được chính phủ phê duyệt.

Những người ủng hộ sửa đổi luật cho rằng các hạn chế hiện hành khiến doanh nghiệp quốc phòng Thụy Sĩ gặp bất lợi trong cạnh tranh và mất cơ hội tiếp cận chuỗi cung ứng quân sự quốc tế.

Đức đã loại các doanh nghiệp Thụy Sĩ khỏi một số hợp đồng mua sắm quốc phòng, trong khi Đan Mạch và Hà Lan tạm dừng đặt hàng.

Kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Thụy Sĩ năm 2025 tăng 43%, lên 948,2 triệu franc Thụy Sĩ (1,13 tỷ USD), trong đó Đức là khách hàng lớn nhất.

Tuy nhiên, các tổ chức nhân đạo và chính trị gia cánh tả cho rằng việc nới lỏng kiểm soát xuất khẩu sẽ làm tăng nguy cơ vũ khí Thụy Sĩ rơi vào tay các quốc gia đang tham gia xung đột hoặc bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Cuộc trưng cầu dân ý diễn ra chỉ hai tháng sau khi hơn 70% cử tri Thụy Sĩ bỏ phiếu bác bỏ một sáng kiến nhằm đưa các nguyên tắc trung lập nghiêm ngặt hơn vào hiến pháp.

Mặc dù xung đột Nga - Ukraine là một trong những động lực chính thúc đẩy việc sửa đổi luật, Thụy Sĩ vẫn không được phép xuất khẩu vũ khí trực tiếp cho Ukraine theo các nguyên tắc trung lập. Việc chuyển giao vũ khí gián tiếp cũng tiếp tục chịu một số hạn chế nhất định.