Vietcombank dẫn đầu Bảng xếp hạng Mức độ Hài lòng Ngân hàng 2026 của Decision Lab

Với Chỉ số Hài lòng đạt 86,8 điểm, tăng 2,5 điểm so với năm trước, Vietcombank đứng đầu Bảng xếp hạng Mức độ Hài lòng Ngân hàng 2026 của Decision Lab, khẳng định nỗ lực không ngừng trong nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Ngân hàng dẫn đầu về mức độ hài lòng của khách hàng

Theo Bảng xếp hạng Mức độ Hài lòng Ngân hàng 2026 (Decision Lab Bank Satisfaction Rankings), Vietcombank dẫn đầu với Chỉ số Hài lòng (Net Satisfaction Score) đạt 86,8 điểm, tăng 2,5 điểm so với năm trước.

Bảng xếp hạng Mức độ Hài lòng Ngân hàng 2026 của Decision Lab là thước đo thường niên đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng tại Việt Nam từ góc nhìn của khách hàng. Nghiên cứu được xây dựng dựa trên dữ liệu khảo sát người tiêu dùng được thu thập hằng ngày trong suốt năm 2025 thông qua YouGov BrandIndex, được thiết kế dành cho các lãnh đạo ngân hàng, chuyên gia marketing và hoạch định chiến lược đang tìm kiếm một chuẩn tham chiếu độc lập về mức độ hài lòng của khách hàng.

Ông Thue Quist Thomasen, CEO của Decision Lab, nhận xét: “Mức độ hài lòng của khách hàng đang trở thành một trong những chỉ báo rõ ràng nhất về năng lực cạnh tranh trong ngành ngân hàng tại Việt Nam. Khi cạnh tranh ngày càng sát sao, việc chỉ nhìn vào kết quả của năm trước không còn đủ. Điều quan trọng là hiểu được cảm nhận của khách hàng đang thay đổi như thế nào và kỳ vọng của họ đang dịch chuyển ra sao”.

Kiên định với triết lý lấy khách hàng làm trung tâm

Kết quả dẫn đầu Bảng xếp hạng Mức độ Hài lòng Ngân hàng 2026 của Decision Lab là sự ghi nhận từ chính khách hàng đối với những nỗ lực không ngừng của Vietcombank trong hành trình nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Chia sẻ về kết quả này, ông Lê Hoàng Tùng – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết: “Vị trí số 1 trong Bảng xếp hạng Mức độ Hài lòng Ngân hàng 2026 của Decision Lab là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Vietcombank trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, gia tăng chất lượng sản phẩm dịch vụ với triết lý lấy khách hàng làm trung tâm. Sự ghi nhận của khách hàng là động lực to lớn để Vietcombank kiên định với định hướng phát triển an toàn - hiệu quả - bền vững, không ngừng chuyển đổi, đổi mới sáng tạo nhằm mang lại những giá trị ngày càng tốt hơn cho khách hàng”.

Với Vietcombank, lấy khách hàng làm trung tâm không chỉ là định hướng trong phát triển sản phẩm, dịch vụ mà còn được cụ thể hóa trong từng điểm chạm với khách hàng. Ngân hàng liên tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, từ ngân hàng số, thanh toán, các sản phẩm tài chính đến hoạt động chăm sóc và tương tác, nhằm mang lại trải nghiệm thuận tiện, an toàn và phù hợp hơn với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Từ sự thấu hiểu nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, Vietcombank không ngừng hoàn thiện và phát triển các sản phẩm, giải pháp nhằm đơn giản hóa quy trình, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ và mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn trong đời sống tài chính. Tiêu biểu như sản phẩm VCB Tablet giúp số hóa quy trình mở tài khoản và đăng ký sản phẩm, dịch vụ ngay tại quầy; các dịch vụ thanh toán xuyên biên giới mang đến trải nghiệm giao dịch thuận tiện khi khách hàng đi nước ngoài; các giải pháp thanh toán không tiền mặt như giải pháp thanh toán dịch vụ công VCB GovPay,... Những sản phẩm này góp phần đưa các giao dịch tài chính, thanh toán thiết yếu đến gần hơn với khách hàng theo hướng nhanh chóng, thuận tiện và hiện đại.

Kết quả này đồng thời góp phần củng cố nền tảng thương hiệu Vietcombank trong năm 2026. Trước đó, theo Báo cáo Vietnam 100 năm 2026 của Brand Finance, Vietcombank đứng thứ ba trong bảng xếp hạng các thương hiệu mạnh nhất Việt Nam, với điểm chỉ số sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 95,3/100 và xếp hạng AAA+ - mức cao nhất trong hệ thống đánh giá của tổ chức này, đồng thời tiếp tục giữ vững vị thế thương hiệu ngân hàng mạnh nhất Việt Nam.