Tuổi trẻ Quân khu 9 trồng hơn 8.000 cây xanh, vận động người dân giảm rác thải nhựa

TPO - Từ những ngày “Chủ nhật xanh”, vận động người dân hạn chế rác thải nhựa đến trồng 8.000 cây xanh ở nhiều địa phương Đồng bằng sông Cửu Long, tuổi trẻ Quân khu 9 đã đưa tinh thần xung kích bảo vệ môi trường trở thành một phần nổi bật trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026.

Không chờ đến những chiến dịch lớn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) lực lượng vũ trang Quân khu 9 bắt đầu từ những việc gần gũi với cuộc sống hằng ngày: giữ gìn doanh trại, chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải, tuyên truyền để người dân cùng thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa.

Tuổi trẻ các đơn vị thuộc Quân khu 9 tham gia các hoạt động trồng cây, bảo vệ môi trường.

Theo Đại tá Lê Thanh Lưu - Trưởng phòng Công tác quần chúng (Cục Chính trị Quân khu 9), trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, 100% tổ chức Đoàn triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, ĐVTN về bảo vệ môi trường và tác động của biến đổi khí hậu đối với kinh tế - xã hội.

Phong trào “Chống rác thải nhựa” được triển khai bằng nhiều cách làm cụ thể. Các tổ chức Đoàn tuyên truyền, vận động người dân và người thân hạn chế sử dụng túi nilon, vỏ chai nhựa, đồng thời nâng cao ý thức phân loại rác thải.

Tại Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp, 3.000 tờ rơi tuyên truyền đã được phát tới người dân. Các đơn vị cũng tổ chức chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm”, qua đó biến việc thu gom rác thành một hoạt động gần gũi, dễ tham gia đối với cộng đồng.

Đoàn viên Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) tham gia khơi thông dòng kênh, dọn rác thải.

Cùng với tuyên truyền, những người trẻ áo lính còn trực tiếp góp sức làm sạch môi trường. 100% tổ chức Đoàn tổ chức “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; đồng thời tiếp tục triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2023-2027.

Một dấu ấn khác là phong trào trồng cây xanh. Hưởng ứng trồng cây theo hướng thiết thực, hiệu quả, tuổi trẻ Quân khu 9 đã trồng 8.000 cây xanh tại các địa phương gồm Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long.

Đại tá Lê Thanh Lưu cho biết, bảo vệ môi trường không chỉ là những hoạt động ra quân theo đợt mà cần trở thành ý thức, thói quen trong mỗi cán bộ, ĐVTN. Vì vậy, tổ chức Đoàn các cấp đã chú trọng kết hợp tuyên truyền với những phần việc cụ thể, để mỗi đoàn viên vừa là người thực hiện, vừa góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tới cộng đồng.

﻿ Tuổi trẻ Quân khu 9 hưởng ứng Chương trình “Hãy làm sạch biển” tại Phú Quốc.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện ngay trong các doanh trại. Tất cả cơ sở Đoàn trong đơn vị đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị và xây dựng cảnh quan doanh trại “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Nhiều đơn vị xây dựng, củng cố từ 3 đến 5 công trình thanh niên; cán bộ, ĐVTN trực tiếp vệ sinh doanh trại, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang cảnh quan.

Ở những địa bàn biên giới, biển, đảo, màu xanh được nối dài bằng các hoạt động “Hãy làm sạch biển”. ĐVTN các đơn vị phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan, đồng thời chăm lo các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần việc ấy diễn ra trong một chiến dịch có quy mô rộng, trải trên nhiều địa bàn của Quân khu 9. Tổ chức Đoàn còn phối hợp làm mới 15km, tu sửa, nâng cấp 45km và vệ sinh 55km đường giao thông, đường dân sinh; huy động hơn 1.000 ngày công của cán bộ, ĐVTN tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tổ chức Đoàn trong lực lượng vũ trang Quân khu 9 và địa phương với thực hiện công trình đổi rác thải lấy nhu yếu phẩm và vườn rau hữu cơ.

Cán bộ, ĐVTN Quân khu 9 hướng dẫn người dân cài đặt VNeID.

Bên cạnh bảo vệ môi trường, tuổi trẻ Quân khu 9 còn triển khai nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. 100% tổ chức Đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; trao 250 suất quà trị giá 150 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 75 triệu đồng và tham gia hiến máu tình nguyện.

“Các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay được tuổi trẻ Quân khu 9 triển khai theo hướng thiết thực, bám sát nhiệm vụ của đơn vị và yêu cầu thực tiễn địa bàn. Trong đó, xây dựng cảnh quan Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, bảo vệ môi trường, hướng về biên giới, biển đảo và hỗ trợ cộng đồng là những nội dung tạo dấu ấn rõ nét”, Đại tá Lê Thanh Lưu chia sẻ.