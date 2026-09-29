Trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan 0-1 (hết H1): Tuyển Việt Nam thủng lưới sớm và bàn thắng bị từ chối

TPO - Các học trò của HLV Kim Sang-sik đã để thủng lưới từ rất sớm sau cú nã đại bác của Sarach. Sau đó, Tài Lộc đã đưa được bóng vào lưới đối phương ở cuối hiệp, đáng tiếc bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

report HẾT HIỆP MỘT!!! VIỆT NAM 0-1 THÁI LAN Siêu phẩm sút xa của Sarach giúp "Voi chiến" ghi bàn mở tỷ số sớm. Đó là cơ hội hiếm hoi của Thái Lan tạo ra bên phần sân Việt Nam. Trong khi đó, "Các chiến binh sao vàng" cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều và tạo ra cơ hội áp đảo. Tài Lộc có một lần đưa bóng vào khung thành Thái Lan, song bàn thắng bị hủy vì lỗi việt vị. Nhìn chung, thầy trò HLV Kim tạo ra thế trận sòng phẳng, thậm chí chơi lấn lướt trong 15 phút cuối trận. Thời gian trận đấu vẫn còn dài, HLV Kim có những quân bài sẵn sàng tạo khác biệt từ ghế dự bị và chúng hoàn toàn tin tưởng vào khả năng gỡ hòa của Việt Nam. Ảnh: Hữu Phạm. time HIỆP MỘT CÓ 4 PHÚT BÙ GIỜ report Tài Lộc sút trượt bóng Phút 45: Quang Vinh tạt bóng, Tài Lộc đỡ bước 1 gọn và xoay người dứt điểm. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo, đến khi cú sút cuối cùng của Tài Lộc trượt bóng. 5 phút gần nhất, Việt Nam triển khai tấn công khắp mặt sân và đang có nhiều phương án hiệu quả. Ảnh: Hữu Phạm. report Thế trận của Việt Nam đã khởi sắc Phút 42: Quá đáng tiếc khi Tài Lộc không được công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, đó là tình huống tấn công khởi sắc của "Các chiến binh sao vàng", giúp cầu thủ của chúng ta được tiếp thêm tinh thần để duy trì sức ép, tiếp tục tổ chức tấn công dồn dập và hy vọng sớm có bàn gỡ hòa. Ảnh: Hữu Phạm. report Trọng tài hủy bàn thắng của Tài Lộc Phút 40: Trọng tài cho dừng trận đấu 3 phút để nghe tham vấn từ tổ VAR. Quyết định sau cùng của trọng tài là không công nhận bàn thắng. var VAR vào cuộc kiểm tra tình huống việt vị của Tài Lộc report VÀO!!! Tài Lộc ghi bàn, Việt Nam gỡ hòa 1-1 Phút 37: Tài Lộc xử lý tinh tế trong thế đối mặt thủ môn trước khi thực hiện cú lốp điệu nghệ, ghi bàn cho Việt Nam. Trước đó, Minh Khoa thực hiện đường chuyền nhạy cảm cho tiền đạo nhập tịch của tuyển Việt Nam thoát xuống. report Tài Lộc không kịp dứt điểm Phút 35: Các trung vệ chuyền vượt tuyến và Tài Lộc - Đình Bắc chạy chỗ trong vòng cấm Thái Lan - đây là công thức để chúng ta tiếp cận vòng cấm đối thủ và tìm kiếm cơ hội. Trong pha bóng mới nhất, đường chuyền của Việt Anh có điểm rơi khá tốt nhưng Tài Lộc không kịp dứt điểm. report Thái Lan pressing "rát", duy trì cự ly phòng ngự ổn định Phút 32: Tuyển Việt Nam đang cầm bóng áp đảo nhưng chưa thể triển khai tấn công sắc nét ở 1/3 phần sân của Thái Lan. Khi cầu thủ Việt Nam cầm bóng, có 1-2 cầu thủ Thái Lan lao vào pressing ngay lập tức. Các cầu thủ Việt Nam phải ra quyết định chuyền bóng nhanh chóng, dẫn đến tính kết nối để dàn xếp tấn công không còn đột biến. report Adou Minh xử lý ấn tượNG Phút 30: Adou Minh thắng Kakana trong tình huống 1 đấu 1, giúp chúng ta hóa giải pha tấn công nguy hiểm của Thái Lan. 5 phút gần nhất, tân binh của tuyển Việt Nam chơi tuyệt hay ở cả vai trò phòng ngự và chuyền vượt tuyến để mở cơ hội tấn công. report Việt Nam liên tục chuyền dài để tìm cơ hội Phút 27: Khi các phương án tấn công ở trung lộ và biên gặp bế tắc, Việt Nam chỉ còn cách chuyền dài, nhồi bóng nhanh nhất vào 1/3 cuối sân của Thái Lan. Từ cách tiếp cận này, cơ hội bắt đầu mở ra cho "Các chiến binh sao vàng". report Quang Vinh đá bay cơ hội của Việt Nam Phút 25: Adou Minh thực hiện đường chuyền vượt tuyến xuất sắc để Quang Vinh thoát xuống và nhận bóng khi phía trước chỉ còn thủ môn Thái Lan. Quang Vinh quyết định dứt điểm ngay từ khoảng cách 15m và đưa bóng đi vọt xà. report Tài Lộc sút phạt từ cự ly hơn 30m Phút 23: Tài Lộc sút phạt thẳng từ cự ly rất xa, đưa bóng đi thiếu lực và không chính xác. report Thế trận khó khăn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik Phút 17: Tuyến giữa Việt Nam lép vế Thái Lan vì bộ ba Thành Long, Jason Quang Vinh và Minh Khoa không tìm được tiếng nói chung. Sau khi Thái Lan ghi bàn mở tỷ số, "Voi chiến" vẫn cầm bóng áp đảo và đang đẩy đội hình Việt Nam lùi về phòng ngự. Trong thế trận này, Tài Lộc và Đình Bắc bị chia cắt, dẫn đến đói bóng ở tuyến trên. Ảnh: Hữu Phạm. report Hai đội tấn công "ăn miếng trả miếng" Phút 13: Pha dàn xếp tấn công bên cánh phải của Trương Tiến Anh tạo ra 2 tình huống liên tiếp đe dọa vòng cấm Thái Lan. Sau đó, "Voi chiến" đáp trả bằng tình huống chuyển trạng thái tấn công nhanh từ Chanathip, nhưng Thái Lan xử lý hỏng ở bước quyết định. Ảnh: Hữu Phạm. goal VÀO!!! Thái Lan mở tỷ số 1-0 Phút 10: Sarach dứt điểm búa bổ từ ngoài vòng cấm, cách khung thành khoảng 25m và khiến Patrik Lê Giang bó tay. Lê Giang đã chạm tay vào bóng nhưng lực đi quá căng. report Pha tấn công nguy hiểm của Thái Lan Phút 8: Chanathip quan sát cực nhanh và thực hiện đường chuyền kiến tạo cho Supachai. Các trung vệ của Việt Nam đã chơi tập trung ở pha bóng này. report Thủ môn Nattapong bỏ khung thành để phá bóng Phút 6: Đường chuyền vượt tuyến của Việt Anh khiến thủ môn Nattapong phải lao ra khỏi vòng cấm để truy cản sớm. report Pha tấn công đầu tiên của Thái Lan Phút 3: Kakana rê bóng bên cánh trái và thực hiện đường căng ngang cho Supachai. Đường chuyền cuối cùng của Kakana không đến đúng địa chỉ. report Minh Khoa bị phạm lỗi Phút 2: Minh Khoa thoát pressing tốt, khiến cầu thủ Thái Lan phải phạm lỗi từ giữa sân. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU Tuyển Việt Nam ra sân trong trang phục toàn trắng. report Các tuyển thủ Việt Nam khởi động, sẵn sàng bước vào trận đấu report Chiếc áo của Xuân Son được xếp ngăn nắp trong phòng thay đồ Tiền đạo Xuân Son đã chia tay đội tuyển để trở về Việt Nam điều trị chấn thương. Đây là tổn thất lớn của chúng ta khi đụng đội Thái Lan. Tuy nhiên, các cầu thủ còn lại sẽ chiến đấu thay cho số 12 của tuyển Việt Nam. report Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam

Trận đại chiến giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại khuôn khổ bảng B giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 đang thu hút sự chú ý cực lớn từ giới chuyên môn. Sau thất bại ở hai trận chung kết liên tiếp gần nhất, đội bóng xứ chùa vàng đang hừng hực khí thế và vô cùng quyết tâm phục thù. Lần này, HLV Anthony Hudson đã triệu tập đội hình mạnh nhất với sự trở lại của những ngôi sao hàng đầu như Chanathip, Supachok nhằm mục tiêu giành lại vị thế số một khu vực Đông Nam Á.

Về phía tuyển Việt Nam, dù vừa giành chiến thắng trước Philippines nhưng đội bóng lại đang đối mặt với tổn thất vô cùng lớn về mặt nhân sự. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất thuộc về tiền đạo chủ lực Xuân Son khi anh dính chấn thương nặng và phải chia tay giải đấu. Để bù đắp khoảng trống này, HLV Kim Sang-sik dự kiến trao cơ hội cho Williams Minh Hoàng đá cắm. Chúng ta sẽ phải dựa nhiều vào khả năng điều tiết của Hoàng Đức và sự đột phá từ Đình Bắc để tạo ra khác biệt.

Nhìn nhận về phong độ và nền tảng thể lực trước thềm đại chiến, Thái Lan rõ ràng đang nắm giữ những lợi thế nhất định so với các chiến binh của chúng ta. Trong trận ra quân gặp Pakistan, "Voi chiến" thi đấu rất nhàn nhã, chủ động cất nhiều trụ cột nhưng vẫn dễ dàng có chiến thắng đậm. Ngược lại, các tuyển thủ Việt Nam đã phải vắt kiệt sức lực trong suốt 90 phút thi đấu căng thẳng trước Philippines. Bất lợi về mặt thể trạng sẽ là một bài toán khó mà ban huấn luyện Việt Nam cần giải quyết.

Dù gặp phải không ít rào cản, "Những chiến binh sao vàng" vẫn có điểm tựa vững chắc từ thành tích đối đầu rất áp đảo trước đối thủ trong thời gian qua. Kể từ tháng 9/2024, bóng đá Thái Lan đã liên tục phải nếm trái đắng trước Việt Nam. Cuộc chạm trán nảy lửa tối nay không chỉ định đoạt ngôi nhất bảng B, mà còn là màn so tài cao thấp giữa HLV Kim Sang-sik và người đồng nghiệp. Tất cả đang chờ đợi một màn trình diễn đỉnh cao để khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại Đông Nam Á.