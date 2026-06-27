Trực tiếp Uruguay 0-0 Tây Ban Nha (hiệp 1): La Roja bị pressing rát

report Tây Ban Nha đưa trận đấu vào thế ru ngủ Phút 12: Hàng tiền vệ Tây Ban Nha bắt đầu áp đảo trong khả năng cầm bóng. "La Roja" có quyền bình tĩnh, do đó họ cầm bóng và đan lát ở giữa sân rất nhiều. report Khởi đầu hấp dẫn Phút 6: Cả Uruguay và Tây Ban Nha đều muốn tạo áp lực tấn công từ đầu, dẫn đến những phút khởi động khá hứng khởi. report Cơ hội đầu tiên của Tây Ban Nha Phút 2: Cú sút của Oyarzabal đưa bóng chạm chân hậu vệ Uruguay và đổi hướng gây bất ngờ. start Hiệp một bắt đầu report Sẵn sàng bước vào trận đại chiến bảng H report Đội hình xuất phát Tây Ban Nha report Đội hình xuất phát Uruguay

Trước giờ bóng lăn, biến cố xảy ra với Uruguay khi các cầu thủ đề nghị họp riêng với HLV Marcelo Bielsa để phản đối lịch tập luyện và chiến thuật. Theo truyền thông Uruguay, kết quả buổi họp rất tệ, các cầu thủ đã bỏ ra ngoài và không nghe lời Bielsa. Chưa rõ Uruguay sẽ chơi ra sao ở lượt cuối.

Bước vào lượt trận quyết định bảng H World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha đang nắm giữ lợi thế cực lớn với 4 điểm trong tay. Sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Saudi Arabia, đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente chỉ cần một kết quả hòa trước Uruguay là đủ để chắc suất đi tiếp. Sự trở lại của thần đồng 18 tuổi Lamine Yamal với bàn thắng đầu tiên tại giải, kết hợp cùng phong độ cao của Mikel Oyarzabal hay Pedri, đã giúp "La Roja" tìm lại sự hưng phấn cao độ sau trận ra quân thất vọng.

Ở chiều ngược lại, Uruguay bị dồn vào thế chân tường sau hai trận hòa bế tắc. Để lách qua khe cửa hẹp bước vào vòng 32 đội, thầy trò huấn luyện viên Marcelo Bielsa buộc phải quật ngã Tây Ban Nha, đồng thời chờ đợi kết quả có lợi từ cặp đấu cùng giờ giữa Cape Verde và Saudi Arabia. Tuy nhiên, nhiệm vụ này cực kỳ gian nan khi lối chơi pressing của họ đang bộc lộ sự rời rạc, chủ công Darwin Nunez liên tục vô duyên trước khung thành, còn hàng thủ lại mất bộ đôi trụ cột Ronald Araujo và De Arrascaeta vì chấn thương.

Lịch sử cũng hoàn toàn quay lưng với "La Celeste" khi họ chưa từng thắng Tây Ban Nha trong 10 lần chạm trán trước đây, chịu tới 5 thất bại và 5 trận hòa. Theo mô phỏng từ siêu máy tính Opta, tỷ lệ chiến thắng của đại diện châu Âu lên tới 62,2%, trong khi cơ hội tạo bất ngờ của Uruguay chỉ vỏn vẹn 15,8%. Trước một đối thủ vượt trội về tâm lý lẫn lực lượng, kịch bản đội bóng Nam Mỹ phải sớm xách va-li về nước đang hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.