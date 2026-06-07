Trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Indonesia 1-1 (H2): Vào!!! U19 Việt Nam ghi bàn

report Indonesia đang hơn Việt Nam về số lần đăng quang U19 Đông Nam Á

Indonesia lên đỉnh sân chơi U19 các năm 2024, 2013. Trận chung kết năm 2013 là một cột mốc rất đáng chú ý giữa hai nền bóng đá. Khi đó, U19 Indonesia đã vượt qua chính U19 Việt Nam trên chấm luân lưu với tỷ số 7-6 (sau khi hòa 0-0 ở 120 phút thi đấu) để có lần đầu tiên xưng vương tại giải đấu này ngay trên sân nhà.