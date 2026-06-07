Trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Indonesia 1-1 (H2): Vào!!! U19 Việt Nam ghi bàn

81': Cầu thủ Indonesia cho rằng anh đã bị ban huấn luyện U19 Việt Nam cản khi ném biên xa nên nổi nóng. 2 bên lao vào nhau lời qua tiếng lại.
77': Thủ môn Xuân Tín lao ra đấm bóng hụt. Bên trong là khung thành rộng mở. Tuy nhiên ngay trước manh lưới 2 mét, hậu vệ Việt Nam đã phá bóng thành công.
73': Trong thế khó khăn, U19 Việt Nam đã gỡ hòa. Quốc Khánh bay người đánh đầu cực căng từ tình huống phạt góc. Sai lầm trong pha bóng này thuộc về hậu vệ cao to U19 Indonesia khi anh đoán sai điểm rơi, tạo cơ hội để U19 Việt Nam gỡ hòa.
66': Một đường tạt rất nhẹ nhưng hậu vệ U19 Việt Nam lại phá bóng thiếu dứt khoát, như giúp đối thủ có cơ hội dứt điểm. Rất may là cú đá từ chân Arkhan Kaka vọt xà.
62': Một pha phối hợp có nét hiếm hoi vừa được U19 Việt Nam thực hiện. Bóng được tạt vào từ cánh trái và Công Hậu dứt điểm. Tuy nhiên, pha chạm bóng là không đủ chính xác và không đủ lực.
55': Một pha phản công đưa bóng đến chân Arianto. Các hậu vệ U19 Việt Nam đã để xổng chân sút này. Rất may là trong tư thế với, anh đã đưa bóng đi lên trời.
48': Pha phối hợp có ý tưởng của U19 Việt Nam. Bóng bật ra ngoài vòng cấm và Gia Hưng tung ra cú sút căng đưa bóng đi chệch cột.
46': Chắc chắn NHM chờ đợi nhiều hơn ở U19 Việt Nam. Đội phải cải thiện về lối chơi lẫn tinh thần nếu không muốn thua trận và ở rất gần nguy cơ bị loại.
45'+3: Một hiệp đấu đáng quên của U19 Việt Nam. Đội phòng ngự không tốt, cầm bóng cũng không được. Các cầu thủ phải cải thiện rất nhiều trong hiệp 2.
45': Ở trận đấu cùng giờ, U19 Timor Leste đã bất ngờ dẫn U19 Myanmar 1-0. Như vậy nếu đứng thứ 2 thì kết quả trận thắng 5-0 của U19 Việt Nam sẽ không được tính. Đội sẽ chỉ có hiệu số bàn thắng/bại là +2 (tính theo tỷ số thua 0-1 trước U19 Indonesia như hiện tại).
39': U19 Việt Nam chuyền bóng hỏng nhiều trong khi U19 Indonesia cũng không quá ham tấn công. Thế trận này khiến trận đấu không có nhiều pha bóng chất lượng.
32': Trong thế phải tìm bàn gỡ, U19 Việt Nam đang gặp vấn đề về tâm lý. Họ lên bóng thiếu ý tưởng, cầm bóng cũng không chắc chắn. Trong khi đó chủ nhà đang rất nguy hiểm ở những pha phản công.
26': U19 Việt Nam phản công xuất sắc để Công Hậu tiếp cận vòng cấm. Nhưng anh không thể dứt điểm. Đây là cơ hội tốt nhất mà U19 Việt Nam tạo được.
22': Cầu thủ nhập tịch Reno Salampessy tận dụng sai lầm của U19 Việt Nam. Anh dấn bóng vào vòng cấm rồi tung ra cú sút sệt đánh bại thủ môn Xuân Tín. U19 Việt Nam phải trả giá vì liên tục để lộ ra khoảng trống trong những phút vừa qua.
16': Bài ném biên xa đang được chủ nhà thực hiện liên tục. Nhưng đến hiện tại, họ vẫn chưa gây ra khó khăn cho Việt Nam.
11': Với nhiệm vụ phải thắng, U19 Indonesia đang chơi pressing tầm cao để gây sức ép lên hệ thống phòng ngự của đối phương. Phải thừa nhận rằng U19 Việt Nam đôi khi cũng lúng túng.
4': Không ai kèm Salampessy và tiền vệ này xử lý gọn gàng trước khi tung ra cú sút sệt đưa bóng đi sát sạt cột dọc.
3': U19 Việt Nam tạo ra pha hãm thành đầu tiên, tiếc rằng cú đá của Văn Dương không tốt.
Indonesia lên đỉnh sân chơi U19 các năm 2024, 2013. Trận chung kết năm 2013 là một cột mốc rất đáng chú ý giữa hai nền bóng đá. Khi đó, U19 Indonesia đã vượt qua chính U19 Việt Nam trên chấm luân lưu với tỷ số 7-6 (sau khi hòa 0-0 ở 120 phút thi đấu) để có lần đầu tiên xưng vương tại giải đấu này ngay trên sân nhà.
U19 Việt Nam từng có một giai đoạn rất thành công và giữ phong độ ổn định khi liên tục góp mặt ở các trận chung kết trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2015. Nhưng đội chỉ 1 lần vô địch. Còn lại đội có tới 4 lần thua ở chung kết vào các năm 2011, 2013, 2014, 2015.
Cả 2 đội tuyển đều đang duy trì điểm rơi phong độ cực kỳ thăng hoa và chưa phải nếm mùi thất bại. U19 Việt Nam hiện chễm chệ trên ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối, ghi tới 8 bàn và giữ sạch lưới hoàn toàn (điển hình là chiến thắng vùi dập 5-0 trước U19 Myanmar hôm 4/6).
Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Yutaka Ikeuchi, các cầu thủ trẻ Việt Nam đang thi đấu với nhịp độ vô cùng kỷ luật, sở hữu hệ thống phòng ngự kiên cố và những mảng miếng phản công đầy sắc bén.
Lợi thế cực lớn về hiệu số (+8) giúp U19 Việt Nam bước vào trận này với tâm thế chủ động, bởi một kết quả hòa là đủ để họ chắc suất đi tiếp vào bán kết với ngôi nhất bảng.
Ở phần sân đối diện, U19 Indonesia cũng bám đuổi quyết liệt phía sau với 6 điểm cùng hiệu số +6. Đội bóng xứ vạn đảo mang đến giải đấu năm nay lối đá 3-4-3 pressing tốc độ cao và giàu sức mạnh thể chất dưới trướng HLV Nova Arianto.
Tuy nhiên, màn trình diễn ở những trận gần nhất lại cho thấy họ thường xuyên bộc lộ sự bế tắc trong khâu dứt điểm và thiếu đi sự liền mạch ở trục giữa. Họ cũng tỏ ra phung phí các cơ hội, vội vàng trong kết thúc tình huống.
Áp lực tâm lý đang là bài toán khó với các cầu thủ trẻ chủ nhà, bởi họ nằm trong thế chân tường buộc phải thắng. Nếu không thể giành trọn 3 điểm để vươn lên dẫn đầu, U19 Indonesia sẽ rơi vào tình thế vô cùng rủi ro khi phải hồi hộp chờ đợi kết quả các bảng khác để cạnh tranh suất vé vớt duy nhất dành cho đội nhì bảng.
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