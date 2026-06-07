Trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Indonesia 0-0 (H1): Công Hậu, Duy Khang đá chính

TPO - Bước vào trận đấu quyết định của bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á, cục diện đang chứng kiến cuộc đua tay đôi vô cùng nghẹt thở giữa U19 Việt Nam và đội chủ nhà U19 Indonesia. Nếu thi đấu đúng sức, các học trò của HLV Ikeuchi đủ khả năng giành ít nhất 1 điểm để bảo vệ tấm vé đi tiếp.

report Indonesia đang hơn Việt Nam về số lần đăng quang U19 Đông Nam Á Indonesia lên đỉnh sân chơi U19 các năm 2011, 2013. Trận chung kết năm 2013 là một cột mốc rất đáng chú ý giữa hai nền bóng đá. Khi đó, U19 Indonesia đã vượt qua chính U19 Việt Nam trên chấm luân lưu với tỷ số 7-6 (sau khi hòa 0-0 ở 120 phút thi đấu) để có lần đầu tiên xưng vương tại giải đấu này ngay trên sân nhà. report U19 Việt Nam và áp lực tái hiện lịch sử U19 Việt Nam từng có một giai đoạn rất thành công và giữ phong độ ổn định khi liên tục góp mặt ở các trận chung kết trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2015. Nhưng đội chỉ 1 lần vô địch. Còn lại đội có tới 4 lần thua ở chung kết vào các năm 2011, 2013, 2014, 2015. report Đội hình ra sân của U19 Việt Nam

Cả 2 đội tuyển đều đang duy trì điểm rơi phong độ cực kỳ thăng hoa và chưa phải nếm mùi thất bại. U19 Việt Nam hiện chễm chệ trên ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối, ghi tới 8 bàn và giữ sạch lưới hoàn toàn (điển hình là chiến thắng vùi dập 5-0 trước U19 Myanmar hôm 4/6).

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Yutaka Ikeuchi, các cầu thủ trẻ Việt Nam đang thi đấu với nhịp độ vô cùng kỷ luật, sở hữu hệ thống phòng ngự kiên cố và những mảng miếng phản công đầy sắc bén.

Lợi thế cực lớn về hiệu số (+8) giúp U19 Việt Nam bước vào trận này với tâm thế chủ động, bởi một kết quả hòa là đủ để họ chắc suất đi tiếp vào bán kết với ngôi nhất bảng.

Ở phần sân đối diện, U19 Indonesia cũng bám đuổi quyết liệt phía sau với 6 điểm cùng hiệu số +6. Đội bóng xứ vạn đảo mang đến giải đấu năm nay lối đá 3-4-3 pressing tốc độ cao và giàu sức mạnh thể chất dưới trướng HLV Nova Arianto.

Tuy nhiên, màn trình diễn ở những trận gần nhất lại cho thấy họ thường xuyên bộc lộ sự bế tắc trong khâu dứt điểm và thiếu đi sự liền mạch ở trục giữa. Họ cũng tỏ ra phung phí các cơ hội, vội vàng trong kết thúc tình huống.

Áp lực tâm lý đang là bài toán khó với các cầu thủ trẻ chủ nhà, bởi họ nằm trong thế chân tường buộc phải thắng. Nếu không thể giành trọn 3 điểm để vươn lên dẫn đầu, U19 Indonesia sẽ rơi vào tình thế vô cùng rủi ro khi phải hồi hộp chờ đợi kết quả các bảng khác để cạnh tranh suất vé vớt duy nhất dành cho đội nhì bảng.

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