Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 New Zealand 0-1 (Hết H1): Không vào!!! U17 Việt Nam lỡ cơ hội đáng tiếc

TPO - Ở vị trí ngay sát khung thành nhưng số 9 của U17 Việt Nam, Đại Nhân lại dứt điểm đưa bóng vọt xà ngang.

foul HẾT HIỆP MỘT!!! U17 VIỆT NAM 0-1 U17 NEW ZEALAND report U17 Việt Nam vẫn cầm bóng áp đảo Phút 43: Sau bàn thua, U17 Việt Nam nỗ lực tấn công và tạo ra thế trận rất tốt trước U17 Việt Nam. Chúng ta liên tục tạo ra các pha tấn công đáng chú ý ở 1/3 cuối sân và chỉ thiếu đôi chút chính xác để chuyển hóa thành bàn. report KHÔNG VÀO!!! Lý Xuân Hòa cứu thua xuất thần Phút 40: Phản xạ cực nhanh của Lý Xuân Hòa cứu U17 Việt Nam một bàn thua. U17 New Zealand lại đưa bóng xuống đáy biên, căng ngang vào vòng cấm và đe dọa hàng thủ Việt Nam. Vị trí phòng ngự ở cánh phải của chúng ta liên tục mắc sai lầm. report Văn Dương dứt điểm Phút 39: Văn Dương dứt điểm nhanh từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi đến đúng vị trí thủ môn U17 New Zealand đợi sẵn. report KHÔNG VÀO!!! Nguyễn Lực đe dọa khung thành U17 New Zealand Phút 34: Nguyễn Lực dứt điểm bất ngờ từ ngoài vòng cấm nhưng vẫn thiếu chính xác. U17 Việt Nam đang tấn công dồn dập về phần sân U17 New Zealand. report KHÔNG VÀO!!! Đại Nhân bỏ lỡ cơ hội Phút 32: Đại Nhân đón đường chuyền của Nguyễn Lực, xử lý bước một khéo léo nhưng dứt điểm đưa bóng vọt xà. Quá đáng tiếc cho U17 Việt Nam. report KHÔNG VÀO!!! Cầu thủ U17 New Zealand suýt phản lưới Phút 27: Nguyễn Lực nỗ lực rê bóng và thực hiện quả căng ngang, khiến trung vệ đội trưởng Dyer lúng túng phá bóng suýt khiến đội nhà trả giá. report Sỹ Bách bỏ lỡ cơ hội Phút 26: Cơ hội mở ra cho U17 Việt Nam sau pha phối hợp giữa Nguyễn Lực và Sỹ Bách. Sau 2 nhịp chần chừ, Sỹ Bách bị thu hẹp góc sút và bỏ lỡ cơ hội. report Cơ hội cho U17 Việt Nam Phút 21: U17 Việt Nam triển khai tình huống tấn công tương tự cách U17 New Zealand ghi bàn. Chỉ khác là sau quả căng ngang của Văn Dương, thủ môn New Zealand tóm gọn bóng. goal U17 New Zealand mở tỷ số 1-0 Phút 19: U17 New Zealand ghi bàn từ pha chuyển đổi trạng thái tấn công nhanh. Sau quả căng ngang của đồng đội. Jack Celegg ghi bàn cho đại diện Châu Đại Dương. report U17 Việt Nam cầm bóng vượt trội Phút 15: U17 Việt Nam đang đẩy cả đội hình U17 New Zealand lùi về phòng ngự ở sân nhà. Tuy nhiên, tốc độ triển khai tấn công của U17 Việt Nam chưa cao và chúng ta vẫn nỗ lực tạo ra tình huống tấn công có nét đầu tiên. report U17 Việt Nam pressing hiệu quả Phút 8: Những pha áp sát nhanh, quyết liệt của U17 Việt Nam khiến U17 New Zealand bế tắc trong các đường lên bóng. Thầy trò HLV Roland triển khai đội hình 4-1-4-1 và cự ly đội hình đang di chuyển đồng bộ. report U17 New Zealand dàn xếp đá phạt bất thành Phút 4: U17 New Zealand có cơ hội đầu tiên để dàn xếp tấn công bóng bổng. Đối thủ tạt vào trong nhưng cầu thủ U17 Việt Nam hóa giải dễ dàng. report U17 Việt Nam nhập cuộc chủ động Phút 2: U17 Việt Nam chủ động dâng cao đội hình để pressing và gây áp lực ở phần sân U17 New Zealand. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Các cầu thủ U17 Việt Nam khởi động report Cục diện bảng G, U17 Việt Nam đang gặp khó Thầy trò HLV Roland đang xếp thứ ba với hiệu số bàn thắng tốt hơn U17 New Zealand. Chúng ta cần thắng hoặc giành ít nhất một điểm trước U17 New Zealand để nuôi hy vọng giành vé vào vòng knock-out. report Đội hình xuất phát U17 Việt Nam

Cục diện bảng G FIFA U17 World Cup 2026 đang đẩy cả U17 Việt Nam và U17 New Zealand vào thế buộc phải thắng ở lượt trận thứ hai. Sau ngày ra quân cùng trắng tay, thầy trò HLV Cristiano Roland tạm xếp thứ ba nhờ nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng bại (-1 so với -3). Một chiến thắng trực tiếp sẽ mở rộng cánh cửa vào vòng 32 đội.

Tinh thần U17 Việt Nam đang lên cao sau màn ra mắt quả cảm, chỉ thua sát nút 2-3 trước á quân châu Âu U17 Bỉ. Với lối chơi tự tin, kiểm soát bóng 45% cùng hai siêu phẩm của Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực, đội bóng áo đỏ đã chứng minh năng lực tấn công.

Tuy nhiên, HLV Cristiano Roland yêu cầu toàn đội giữ kỷ luật và khắc phục ngay các sai sót: tránh mất tập trung cuối hiệp một, hạn chế chuyền hỏng bên sân nhà và bổ sung phương án đánh trung lộ thay vì chỉ lên bóng ở hai biên.

Phía bên kia, U17 New Zealand chịu áp lực lớn sau trận thua 0-3 trước U17 Mali, phơi bày hàng thủ chậm chạp và lối tấn công thiếu gắn kết. Dù vậy, đại diện châu Đại Dương lại vượt trội về kinh nghiệm với 11 lần dự U17 World Cup (3 lần vào vòng 16 đội) cùng lợi thế thể hình, tranh chấp và không chiến.

HLV Martin Bullock nhiều khả năng sẽ tận dụng bóng dài và tình huống cố định để khai thác điểm yếu bóng bổng của Việt Nam. Ngược lại, nếu kiểm soát tốt trung tuyến và buộc đối thủ xoay sở trong không gian hẹp, U17 Việt Nam hoàn toàn đủ sức ghi bàn sớm để định đoạt trận đấu.

Về lực lượng, hai đội chưa từng gặp nhau ở giải chính thức. U17 Việt Nam giữ nguyên đội hình mạnh nhất với nhạc trưởng Nguyễn Lực, tiền đạo làm tường Lê Trọng Đại Nhân và chân sút Lê Sỹ Bách. U17 New Zealand sở hữu 6 cầu thủ từng dự U17 World Cup 2025 cùng dàn sao cao lớn như trung vệ đội trưởng Ethan Dyer (1,83 m) hay thủ môn Joseph Chalabi (1,88 m).