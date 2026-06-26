Trực tiếp Tunisia vs Hà Lan, 06h00 ngày 26/6: Thị uy sức mạnh

TPO - Sau màn hủy diệt Thụy Điển 5-1, Hà Lan tràn đầy tự tin hướng đến chiến thắng tiếp theo trước Tunisia để giữ vững ngôi đầu bảng F. Trong khi đó, đại diện Bắc Phi đã bị loại và chỉ còn cơ hội khép lại World Cup 2026 bằng một màn trình diễn danh dự.

Hà Lan đã thể hiện sức mạnh hủy diệt trong chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển ở lượt trận thứ hai. Brian Brobbey tận dụng rất tốt thể hình và sức mạnh để ghi 2 bàn ở phút 5 và phút 17, giúp Hà Lan sớm giải tỏa áp lực. Cody Gakpo cũng lập cú đúp phút 47 và phút 54, còn Crysencio Summerville – vào sân từ ghế dự bị – ghi thêm bàn thắng ấn định tỷ số 5-0 ở phút 89, sau khi Anthony Elanga rút ngắn tỷ số cho Thụy Điển.

Đó là màn trình diễn đúng với hình ảnh của một ứng viên vô địch World Cup, hoàn toàn trái ngược với trận hòa 2-2 trước Nhật Bản ở lượt mở màn. Khi đó, đoàn quân của HLV Ronald Koeman hai lần đánh mất lợi thế dẫn bàn và để đối thủ gỡ hòa ở phút 89.

Hiện tại, Hà Lan dẫn đầu bảng F với 4 điểm, bằng điểm Nhật Bản nhưng nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại. Chỉ cần giành chiến thắng trước Tunisia, "Cơn lốc màu da cam" gần như chắc chắn sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí số một. Nếu không thắng, họ hoàn toàn có thể rơi xuống vị trí nhì bảng.

Đội bóng áo cam cũng có cơ sở để tự tin khi bất bại trong ba lần gặp Tunisia trước đây (thắng 1, hòa 2). Ngoài ra, Hà Lan chưa từng thua một đội tuyển châu Phi nào tại World Cup, với thành tích thắng 4 và hòa 1.

Trong khi đó, HLV Herve Renard – người được bổ nhiệm nhằm cứu vãn tình hình khi Sabri Lamouchi bị sa thải ngay sau thất bại 1-5 trước Thụy Điển ở trận ra quân – được kỳ vọng ít nhất có thể giúp Tunisia tránh thêm một trận thua đậm.

Tuy nhiên, chiến lược gia từng đưa Morocco tạo nên kỳ tích tại World Cup đã không thể tạo ra sự thay đổi tức thì. Tunisia tiếp tục thất bại 0-4 trước Nhật Bản trong trận đầu tiên dưới thời Renard, thậm chí không tung ra nổi cú sút trúng đích nào và chính thức nói lời chia tay World Cup 2026.

Tunisia trở thành đội tuyển thứ 4 trong lịch sử để thua từ 2 trận trở lên với cách biệt ít nhất 4 bàn tại một kỳ World Cup, đồng thời là đội đầu tiên kể từ Hy Lạp năm 1994 rơi vào tình cảnh này.

Nếu tiếp tục thua đậm trước Hà Lan, họ sẽ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử để thua cả 3 trận vòng bảng với cách biệt từ 4 bàn trở lên tại cùng một kỳ World Cup.

Nhìn vào lịch sử đối đầu với các đại diện châu Âu, hy vọng của Tunisia cũng rất mong manh. Họ chỉ thắng 1 trong 13 lần gặp các đội tuyển châu Âu tại World Cup (hòa 4, thua 8), đồng thời mới chỉ thắng 3 trong tổng số 20 trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (hòa 5, thua 12).