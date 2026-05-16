Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trực tiếp tứ kết U17 Việt Nam vs U17 Australia (00h00 ngày 17/5): Ngưỡng cửa lịch sử

Đặng Lai
Tiểu Phùng

TPO - U17 Việt Nam đã giành vé dự World Cup 2026. Bây giờ, đội sẽ hướng tới cột mốc nữa là tấm vé vào bán kết.

report Khó khăn và cơ hội của U17 Việt Nam

U17 Việt Nam đang có tâm lý cực kỳ thoải mái và hưng phấn do đã hoàn thành mục tiêu tối thượng là vé đi World Cup, đồng thời sở hữu "vốn" là trận thắng đối thủ hồi tháng trước.

Nhưng nên nhớ Australia đá ít hơn Việt Nam 1 trận ở vòng bảng và có nhiều ngày nghỉ hơn. Đây sẽ là lợi thế lớn về mặt thể trạng đối với một đội bóng vốn đã mạnh về thể lực như họ. Nên nhớ ở trận gặp U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam đã đuối về thể lực ra sao trước đối thủ to cao hơn.

u17-yemen.jpg
report Hành trình vòng bảng của U17 Australia

Bảng D của Australia chỉ còn 3 đội (sau khi Triều Tiên rút lui). Đội bóng của HLV Carl Veart giành chiến thắng đậm 4-0 trước U17 Ấn Độ nhưng để thua 0-2 trước U17 Uzbekistan, qua đó tiến vào tứ kết với vị trí nhì bảng.

u17-australia-540.jpg
report Hành trình vòng bảng của U17 Việt Nam

U17 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn khi vượt qua bảng đấu khó với vị trí nhất bảng. Đội thắng Yemen 1-0, thua Hàn Quốc 1-4, và đặc biệt là chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE ở loạt trận cuối (dù bị dẫn trước từ giây thứ 16).

Trận thắng UAE không chỉ giúp Việt Nam vào tứ kết mà còn chính thức giúp đội đoạt tấm vé lịch sử tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar. Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á làm được điều này tại giải năm nay.

u17-viet-nam-u17-australia-13.jpg
report Đội hình ra sân của U17 Việt Nam
trung-quoc-2664.jpg
vietnam-vs-united-arab-emirates-apgs-3928073-2048x1529.jpg

Về tương quan, 2 nền bóng đá Việt Nam và Australia khá chênh lệch. Đội tuyển quốc gia Việt Nam chưa tham dự VCK Cúp thế giới lần nào trong khi Australia là "khách quen" của giải. Tại sân chơi U17, Australia đã 13 lần tham dự World Cup. Trong khi đó, Việt Nam cũng chưa một lần góp mặt cho đến trước năm nay.

Rõ ràng, bóng đá Việt Nam không thể "chung mâm" với nền bóng đá xứ chuột túi. Nhưng U17 Việt Nam lại thường xuyên gieo sầu cho U17 Australia ở cấp độ trẻ trong những lần gặp nhau gần đây. 3 lần chạm trán gần nhất, đại diện Đông Nam Á áp đảo với 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Sự kiện đáng nhớ nhất vừa diễn ra vào tháng 4/2026. Tại bán kết U17 Đông Nam Á, U17 Việt Nam đã thi đấu bùng nổ, lội ngược dòng hạ gục U17 Australia với tỷ số 2-1 trước khi tiến bước lên ngôi vô địch.

u17.jpg

Lần này, U17 Việt Nam tiếp tục để lại ấn tượng khác khi dẫn đầu vòng bảng giải U17 châu Á. Trong khi đó U17 Australia chỉ xếp thứ nhì bảng do thua U17 Uzbekistan. Vị trí của 2 đội một lần nữa tạo nên màn so tài nhiều duyên nợ tại tứ kết.

Cuộc tái đấu đêm nay hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng kịch tính. U17 Australia rất khao khát đòi lại "món nợ" cũ bằng sức mạnh thể chất, nhưng với một tâm lý hưng phấn, sự gắn kết kỷ luật cùng cái duyên chiến thắng, U17 Việt Nam hoàn toàn có điểm tựa vững chắc để viết tiếp trang sử vàng, nhắm tới tấm vé vào bán kết châu lục.

Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U17 châu Á từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
Tiểu Phùng
#U17 Việt Nam #U17 Australia #tứ kết #bóng đá trẻ #lịch sử #châu Á #Trực tiếp bóng đá #trực tiếp U17 Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe