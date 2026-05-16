Trực tiếp tứ kết U17 Việt Nam vs U17 Australia (00h00 ngày 17/5): Ngưỡng cửa lịch sử

TPO - U17 Việt Nam đã giành vé dự World Cup 2026. Bây giờ, đội sẽ hướng tới cột mốc nữa là tấm vé vào bán kết.

report Khó khăn và cơ hội của U17 Việt Nam U17 Việt Nam đang có tâm lý cực kỳ thoải mái và hưng phấn do đã hoàn thành mục tiêu tối thượng là vé đi World Cup, đồng thời sở hữu "vốn" là trận thắng đối thủ hồi tháng trước. Nhưng nên nhớ Australia đá ít hơn Việt Nam 1 trận ở vòng bảng và có nhiều ngày nghỉ hơn. Đây sẽ là lợi thế lớn về mặt thể trạng đối với một đội bóng vốn đã mạnh về thể lực như họ. Nên nhớ ở trận gặp U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam đã đuối về thể lực ra sao trước đối thủ to cao hơn. report Hành trình vòng bảng của U17 Australia Bảng D của Australia chỉ còn 3 đội (sau khi Triều Tiên rút lui). Đội bóng của HLV Carl Veart giành chiến thắng đậm 4-0 trước U17 Ấn Độ nhưng để thua 0-2 trước U17 Uzbekistan, qua đó tiến vào tứ kết với vị trí nhì bảng. report Hành trình vòng bảng của U17 Việt Nam U17 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn khi vượt qua bảng đấu khó với vị trí nhất bảng. Đội thắng Yemen 1-0, thua Hàn Quốc 1-4, và đặc biệt là chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE ở loạt trận cuối (dù bị dẫn trước từ giây thứ 16). Trận thắng UAE không chỉ giúp Việt Nam vào tứ kết mà còn chính thức giúp đội đoạt tấm vé lịch sử tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar. Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á làm được điều này tại giải năm nay. report Đội hình ra sân của U17 Việt Nam

Về tương quan, 2 nền bóng đá Việt Nam và Australia khá chênh lệch. Đội tuyển quốc gia Việt Nam chưa tham dự VCK Cúp thế giới lần nào trong khi Australia là "khách quen" của giải. Tại sân chơi U17, Australia đã 13 lần tham dự World Cup. Trong khi đó, Việt Nam cũng chưa một lần góp mặt cho đến trước năm nay.

Rõ ràng, bóng đá Việt Nam không thể "chung mâm" với nền bóng đá xứ chuột túi. Nhưng U17 Việt Nam lại thường xuyên gieo sầu cho U17 Australia ở cấp độ trẻ trong những lần gặp nhau gần đây. 3 lần chạm trán gần nhất, đại diện Đông Nam Á áp đảo với 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Sự kiện đáng nhớ nhất vừa diễn ra vào tháng 4/2026. Tại bán kết U17 Đông Nam Á, U17 Việt Nam đã thi đấu bùng nổ, lội ngược dòng hạ gục U17 Australia với tỷ số 2-1 trước khi tiến bước lên ngôi vô địch.

Lần này, U17 Việt Nam tiếp tục để lại ấn tượng khác khi dẫn đầu vòng bảng giải U17 châu Á. Trong khi đó U17 Australia chỉ xếp thứ nhì bảng do thua U17 Uzbekistan. Vị trí của 2 đội một lần nữa tạo nên màn so tài nhiều duyên nợ tại tứ kết.

Cuộc tái đấu đêm nay hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng kịch tính. U17 Australia rất khao khát đòi lại "món nợ" cũ bằng sức mạnh thể chất, nhưng với một tâm lý hưng phấn, sự gắn kết kỷ luật cùng cái duyên chiến thắng, U17 Việt Nam hoàn toàn có điểm tựa vững chắc để viết tiếp trang sử vàng, nhắm tới tấm vé vào bán kết châu lục.