Trực tiếp tứ kết U17 Việt Nam vs U17 Australia 0-3 (H2): Vào!!! U17 Australia ghi bàn thứ 3

report Khó khăn và cơ hội của U17 Việt Nam

U17 Việt Nam đang có tâm lý cực kỳ thoải mái và hưng phấn do đã hoàn thành mục tiêu tối thượng là vé đi World Cup, đồng thời sở hữu "vốn" là trận thắng đối thủ hồi tháng trước.

Nhưng nên nhớ Australia đá ít hơn Việt Nam 1 trận ở vòng bảng và có nhiều ngày nghỉ hơn. Đây sẽ là lợi thế lớn về mặt thể trạng đối với một đội bóng vốn đã mạnh về thể lực như họ. Nên nhớ ở trận gặp U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam đã đuối về thể lực ra sao trước đối thủ to cao hơn.