Trực tiếp tứ kết U17 Việt Nam vs U17 Australia 0-3 (H2): Vào!!! U17 Australia ghi bàn thứ 3

83': Sau nỗ lực của đồng đội, bóng đến chân Đình Vĩ nhưng cầu thủ này lại dứt điểm quá hiền, ngay trúng vị trí thủ môn U17 Australia.
77': Sỹ Bách đi bóng rất nỗ lực rồi xoay người dứt điểm. Nhưng cú đá vẫn chưa đủ khó với thủ môn U17 Australia.
75': Một pha bật nhả rất ấn tượng để Akeem Gerald dứt điểm chéo góc đầy kỹ thuật. Xuân Hòa bó tay và mành lưới U17 Việt Nam rung lên lần thứ 3.
71': Nguyễn Lực bị khóa, Văn Dương cũng bị chia cắt ở tuyến trên, nhìn chung U17 Việt Nam đang rất bế tắc. Thất bại đang đến cận kề với U17 Việt Nam.
66': Đăng Khoa trong nỗ lực phá bóng đã đưa bóng về khung thành nhà, may cho U17 Việt Nam khi bóng đi ra ngoài trong gang tấc.
60': Vẫn là một pha phòng ngự thiếu quyết liệt của U17 Việt Nam. Lần này, cầu thủ áo đỏ để đối phương lướt đi và ghi bàn từ góc siêu hẹp. Tỷ số là 2-0 nghiêng về Australia.
55': Trong cơ hội hiếm hoi hãm thành, U17 Việt Nam đã có cơ hội khi Văn Dương dứt điểm từ rìa vòng cấm. Nhưng bóng đi không nguy hiểm. U17 Việt Nam vẫn rất chật vật áp đặt thế trận.
50': U17 Việt Nam dường như đang bị bắt bài. Các pha triển khai bóng quanh Nguyễn Lực trở nên rất khó khăn khi đối thủ vây bắt số 10 bên phía U17 Việt Nam rất rát.
45': Khá giống với trận đấu cách đây 1 tháng, lần này U17 Việt Nam tiếp tục bị U17 Australia chọc thủng lưới trước. Nhưng bây giờ, khó khăn là gấp bội vì thế trận mà U17 Việt Nam tạo ra chưa có triển vọng.
40': Trong một pha bóng thiếu quyết đoán, các cầu thủ áo đỏ đã để đối thủ dễ dàng sút tung lưới từ cự ly gần. U17 Việt Nam thêm một lần bị U17 Australia dẫn bàn.
39': Nguyễn Lực đón bóng từ rìa vòng cấm rồi tung ra cú volley. Nhưng do bị áp sát, số 10 của U17 Việt Nam đã không thành công.
32': Da Cruz đi bóng khéo léo rồi tung ra cú sút sệt. Rất may là Xuân Hòa đã đổ người đẩy bóng chịu phạt góc. Ngay sau đó, U17 Australia lại gây ra sóng gió với cú đá vọt xà trong gang tấc.
30': U17 Việt Nam đang theo rát đối thủ, khiến U17 Australia không có nhiều không gian để triển khai bóng. Thế trận lúc này đang là rất chặt chẽ.
22': U17 Việt Nam tổ chức phản công sắc lẹm đặt Sỹ Bách vào thế đối mặt thủ môn. Nhưng chân sút này trượt chân, không thể có pha dứt điểm tốt nhất.
19': U17 Việt Nam hiểu rằng với thể hình và thể lực thua thiệt, đội không thể duy trì tốc độ cao. Lúc này, U17 Việt Nam đang ghìm tốc độ trận đấu xuống khiến thế trận giằng co ở giữa sân.
13': Cầu thủ áo xanh đi bóng khéo léo từ cánh trái, bó vào trong và tung ra cú đá khá hiểm. Bóng đi sát sạt cột dọc. Đây đã là cú dứt điểm thứ 3 từ đầu trận của U17 Australia trong khi U17 Việt Nam chưa có cú đá nào.
7': Oliveira đi bóng dũng mãnh bên cánh phải, sau đó tung ra cú đá sệt. Bóng đi đúng vị trí của Xuân Hòa.
4': Từ quả đá phạt góc bên cánh trái, bóng được căng vào vượt qua tầm với của thủ môn Xuân Hòa. Rất may là cầu thủ Australia đánh đầu vọt xà trong gang tấc.
1': U17 Việt Nam là đội giao bóng trước
U17 Việt Nam đang có tâm lý cực kỳ thoải mái và hưng phấn do đã hoàn thành mục tiêu tối thượng là vé đi World Cup, đồng thời sở hữu "vốn" là trận thắng đối thủ hồi tháng trước.
Nhưng nên nhớ Australia đá ít hơn Việt Nam 1 trận ở vòng bảng và có nhiều ngày nghỉ hơn. Đây sẽ là lợi thế lớn về mặt thể trạng đối với một đội bóng vốn đã mạnh về thể lực như họ. Nên nhớ ở trận gặp U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam đã đuối về thể lực ra sao trước đối thủ to cao hơn.
Bảng D của Australia chỉ còn 3 đội (sau khi Triều Tiên rút lui). Đội bóng của HLV Carl Veart giành chiến thắng đậm 4-0 trước U17 Ấn Độ nhưng để thua 0-2 trước U17 Uzbekistan, qua đó tiến vào tứ kết với vị trí nhì bảng.
U17 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn khi vượt qua bảng đấu khó với vị trí nhất bảng. Đội thắng Yemen 1-0, thua Hàn Quốc 1-4, và đặc biệt là chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE ở loạt trận cuối (dù bị dẫn trước từ giây thứ 16).
Trận thắng UAE không chỉ giúp Việt Nam vào tứ kết mà còn chính thức giúp đội đoạt tấm vé lịch sử tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar. Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á làm được điều này tại giải năm nay.
Về tương quan, 2 nền bóng đá Việt Nam và Australia khá chênh lệch. Đội tuyển quốc gia Việt Nam chưa tham dự VCK Cúp thế giới lần nào trong khi Australia là "khách quen" của giải. Tại sân chơi U17, Australia đã 13 lần tham dự World Cup. Trong khi đó, Việt Nam cũng chưa một lần góp mặt cho đến trước năm nay.
Rõ ràng, bóng đá Việt Nam không thể "chung mâm" với nền bóng đá xứ chuột túi. Nhưng U17 Việt Nam lại thường xuyên gieo sầu cho U17 Australia ở cấp độ trẻ trong những lần gặp nhau gần đây. 3 lần chạm trán gần nhất, đại diện Đông Nam Á áp đảo với 2 chiến thắng và 1 trận hòa.
Sự kiện đáng nhớ nhất vừa diễn ra vào tháng 4/2026. Tại bán kết U17 Đông Nam Á, U17 Việt Nam đã thi đấu bùng nổ, lội ngược dòng hạ gục U17 Australia với tỷ số 2-1 trước khi tiến bước lên ngôi vô địch.
Lần này, U17 Việt Nam tiếp tục để lại ấn tượng khác khi dẫn đầu vòng bảng giải U17 châu Á. Trong khi đó U17 Australia chỉ xếp thứ nhì bảng do thua U17 Uzbekistan. Vị trí của 2 đội một lần nữa tạo nên màn so tài nhiều duyên nợ tại tứ kết.
Cuộc tái đấu đêm nay hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng kịch tính. U17 Australia rất khao khát đòi lại "món nợ" cũ bằng sức mạnh thể chất, nhưng với một tâm lý hưng phấn, sự gắn kết kỷ luật cùng cái duyên chiến thắng, U17 Việt Nam hoàn toàn có điểm tựa vững chắc để viết tiếp trang sử vàng, nhắm tới tấm vé vào bán kết châu lục.
