Trực tiếp Thụy Sĩ vs Colombia 0-0 (H2): Colombia thay người

TPO - Colombia có sự thay đổi người trên hàng tấn công trong bối cảnh trận đấu với Thuỵ Sỹ đang vào những phút cuối.

time Hiệp phụ một bắt đầu Phút 91: Colombia hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái. Bóng được treo vào trước cầu môn nhưng bị hậu vệ Thụy Sỹ dễ dàng phá ra. Jaminton Campaz đã ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho rằng anh đã bị phạm lỗi. time Cần có hiệp phụ Không đội nào ghi bàn và cần thêm thời gian hiệp phụ để xác định tấm vé cuối cùng vào tứ kết World Cup 2026. report Có 5 phút bù giờ Phút 90+1: Hai đội không thể ghi bàn trong 90 phút đã qua, liệu họ có khả năng làm điều đó trong 5 phút ít ỏi còn lại? report Thời gian chính thức sắp hết Phút 86: Với các diễn biến hiện tại, một bàn thắng rất ít khả năng xảy ra. substitution Colombia thay hai người Phút 82: HLV Nestor Lorenzo quyết định rút Jefferson Lerma để thay bằng Richard Rios, Luis Suarez rời sân nhường chỗ cho Cucho Hernandez. report Đối đầu không khoan nhượng report Không được! Phút 74: Colombia có một pha phối hợp đầy sáng tạo, kết thúc bằng đường căng ngang từ đáy biên vào trung lộ, nhưng thủ môn Thụy Sỹ đã bắt gọn. substitution Thụy Sỹ tiếp tục thay người Phút 71: Miro Muheim được đưa vào sân thay cho Ricardo Rodriguez. substitution James Rodriguez rời sân Phút 66: Juan Quintero sẽ vào thay James Rodriguez và Jaminton Campaz thế chỗ Jhon Arias. report Pha bỏ lỡ khó tin Phút 63: Suarez đoạt bóng ngay trong chân Xhaka và ở tư thế rất thoải mái, tiền đạo của Colombia lại sút bóng đi chệch khung thành một cách khó tin. yellow Thụy Sỹ nhận thẻ vàng thứ hai Phút 59: Zakaria phải lĩnh thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Diaz. Trước đó, đội trưởng Xhaka cũng lĩnh thẻ sau pha va chạm với Munoz. report Đặc biệt cân bằng Phút 58: Tỷ lệ kiểm soát bóng của hai đội đang là 50-50. Mỗi đội có 7 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Thụy Sỹ là 0,27, Colombia là 0,25. report Thụy Sỹ đá phạt nguy hiểm Phút 52: Thụy Sỹ hưởng quả đá phạt chếch bên trái và ngay rìa vóng cấm, sau tình huống phạm lỗi của Davidson Sanchez với Rieder. Chính Rieder là cầu thủ thực hiện với cú đá phạt bằng chân trái, hướng đến góc gần nhưng chệch cột dọc. report KHÔNG VÀO!!! Phút 48: Thụy Sỹ đẩy bóng xuống đáy biên và chuyền ngược trở ra để Sow dứt điểm. Ở tư thế thoải mái, cầu thủ này lại trượt chân và tạo nên cú sút rất tệ. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: HLV Murat Yakin quyết định tạo nên sự thay đổi ở hàng tiên vệ khi đưa Djibril Sow vào thay Ardon Jashari. time Hiệp một khép lại Hai đội rời sân tạm nghỉ sau 45 phút đầu tiên diễn ra cân bằng và chặt chẽ. report Hiệp một có 3 phút bù giờ Phút 45+1: Chỉ có 3 phút bù giờ, phản ánh nhịp điệu đều đặn, ít đột biến và các tình huống gây gián đoạn của trận đấu. report Colombia gây sức ép Phút 39: Từ quả tạt bên cánh phải, Luis Diaz tung người móc bóng nhưng bất thành. Sau đó là cú bắt volley của Puerta, đưa bóng đi rất xa khung thành. report Trận đấu vô cùng thú vị Phút 37: Trận đấu diễn ra rất cân bằng khi cả Thụy Sỹ và Colombia thay phiên nhau kiểm soát bóng và tạo nên những tình huống ăn miếng trả miếng ở cả hai đầu sân. Mọi thứ đều rất khó lường. report Một cú sút nữa của Thụy Sỹ Phút 32: Một cơ hội khác cho Thụy Sỹ. Người sút bóng là Dan Ndoye nhưng không gây ra nhiều khó khăn cho thủ môn Vargas. report Thụy Sỹ đáp trả Phút 30: Trận đấu khá thú vị khi đến lượt Thụy Sỹ lại là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và đẩy Colombia về phần sân nhà. Sau một loạt đường chuyền, bóng tới chân Fabian Rieder bên phía trái và một cú sút được thực hiện. Thế nhưng thủ môn Colombia đã cản phá thành công. report Cơ hội cho Colombia Phút 21: Từ tình huống tranh chấp và đoạt bóng ngay bên phần sân Thụy Sỹ, họ phối hợp đẹp mắt và kết thúc bằng cú cứa lòng của Gustavo Puerta. Tuy nhiên thủ môn Gregor Kobel đã cứu thua xuất sắc. report Không được! Phút 13: Luis Diaz bị phạm lỗi và Colombia hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái. Bóng được treo vào vòng cấm nhưng bị phá ra, tiếp theo là tình huống đánh đầu nhưng thủ môn của Thụy Sỹ đã bắt gọn. report Động thái của Gianni Infantino giữa tâm bão chỉ trích Phút 9: FIFA đã nhận rất nhiều chỉ trích sau trận đấu đầy tranh cãi giữa Argentina và Ai Cập. Dự khán trận đấu Thụy Sỹ gặp Colombia, Chủ tịch Gianni Infantino đã giơ cao lá cờ Ai Cập trên khán đài. report Chưa có pha dứt điểm đầu tiên Phút 6: Một đường chuyền chéo về phía cột xa của Thụy Sỹ để Dan Ndoye ngả người dứt điểm, tuy nhiên cờ báo việt vị đã phất lên. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trọng tài Barton đã nổi hồi còi đầu tiên, chính thức bắt đầu trận đấy cuối cùng của vòng 1/8 giữa Thụy Sỹ và Colombia. Colombia là đội giao bóng. report Tấm vé cuối cùng vào tứ kết report Sơ đồ chiến thuật của hai đội report Đội hình ra sân của Colombia report Đội hình ra sân của Thụy Sỹ

Nếu phải chọn ra hai đội bóng tiến bộ nhất kể từ khi World Cup 2026 khởi tranh, Thụy Sĩ và Colombia chắc chắn là những cái tên xứng đáng được nhắc tới. Họ không phải những ứng viên vô địch hàng đầu như Brazil, Pháp hay Anh, nhưng bằng sự ổn định và hiệu quả, cả hai đã âm thầm tiến vào vòng 1/8 với rất nhiều sự tự tin.

Đối với Thụy Sĩ, hành trình của họ là một câu chuyện về sự trưởng thành qua từng trận đấu. Đội bóng của HLV Murat Yakin khởi đầu giải đấu bằng trận hòa khá nhạt nhòa trước Qatar. Tuy nhiên, càng đá họ càng hay.

Chiến thắng 4-1 trước Bosnia & Herzegovina, thắng lợi 2-1 trước chủ nhà Canada và màn vượt qua Algeria 2-0 ở vòng knock-out đầu tiên cho thấy cỗ máy Thụy Sĩ đang vận hành ngày càng trơn tru.

Điều đáng chú ý là đội bóng châu Âu không phụ thuộc vào một cá nhân nào. Breel Embolo vẫn là đầu tàu trên hàng công, nhưng những gương mặt trẻ như Johan Manzambi hay Dan Ndoye mới là những nhân tố tạo ra sự khác biệt trong các trận đấu gần đây. Manzambi đặc biệt gây ấn tượng khi đã trực tiếp tham gia vào 5 bàn thắng tại giải năm nay, trở thành một trong những phát hiện lớn nhất của World Cup 2026.

Trong khi đó, Colombia lại đang đi trên một con đường khác. Họ không quá bùng nổ nhưng cực kỳ chắc chắn. Sau chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan ở trận mở màn, đại diện Nam Mỹ lần lượt vượt qua CHDC Congo 1-0, hòa Bồ Đào Nha 0-0 rồi đánh bại Ghana 1-0 để tiến vào vòng 1/8.

Thành tích ấy phản ánh rất rõ triết lý của HLV Nestor Lorenzo. Colombia không cần ghi quá nhiều bàn thắng, nhưng họ biết cách kiểm soát thế trận và bảo vệ thành quả. Sau 4 trận đấu, Los Cafeteros mới chỉ để lọt lưới đúng một lần - con số thuộc nhóm tốt nhất giải đấu.

Sự chắc chắn ấy giúp Colombia bước vào trận đấu này với niềm tin rất lớn. Lần gần nhất họ vào tới tứ kết World Cup là năm 2014, giải đấu mà James Rodriguez tỏa sáng rực rỡ. 12 năm sau, tiền vệ kỳ cựu này vẫn còn hiện diện và đang dẫn dắt một thế hệ Colombia mới nuôi giấc mơ tái hiện kỳ tích đó.

Với Thụy Sĩ, động lực cũng chẳng hề kém cạnh. Đội bóng áo đỏ chưa từng lọt vào tứ kết World Cup kể từ năm 1954. Hơn 70 năm chờ đợi là khoảng thời gian đủ dài để biến trận đấu tại Vancouver thành một cột mốc lịch sử đối với bóng đá nước này.