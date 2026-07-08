Trực tiếp Thụy Sĩ vs Colombia 0-0 (H1): Thế trận giằng co

TPO - Sự thận trọng của hai đội khiến gần nửa đầu hiệp 1 trôi qua chưa có quá nhiều tình huống đáng chú ý.

report Thụy Sỹ đáp trả Phút 30: Trận đấu khá thú vị khi đến lượt Thụy Sỹ lại là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và đẩy Colombia về phần sân nhà. Sau một loạt đường chuyền, bóng tới chân Fabian Rieder bên phía trái và một cú sút được thực hiện. Thế nhưng thủ môn Colombia đã cản phá thành công. report Cơ hội cho Colombia Phút 21: Từ tình huống tranh chấp và đoạt bóng ngay bên phần sân Thụy Sỹ, họ phối hợp đẹp mắt và kết thúc bằng cú cứa lòng của Gustavo Puerta. Tuy nhiên thủ môn Gregor Kobel đã cứu thua xuất sắc. report Không được! Phút 13: Luis Diaz bị phạm lỗi và Colombia hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái. Bóng được treo vào vòng cấm nhưng bị phá ra, tiếp theo là tình huống đánh đầu nhưng thủ môn của Thụy Sỹ đã bắt gọn. report Động thái của Gianni Infantino giữa tâm bão chỉ trích Phút 9: FIFA đã nhận rất nhiều chỉ trích sau trận đấu đầy tranh cãi giữa Argentina và Ai Cập. Dự khán trận đấu Thụy Sỹ gặp Colombia, Chủ tịch Gianni Infantino đã giơ cao lá cờ Ai Cập trên khán đài. report Chưa có pha dứt điểm đầu tiên Phút 6: Một đường chuyền chéo về phía cột xa của Thụy Sỹ để Dan Ndoye ngả người dứt điểm, tuy nhiên cờ báo việt vị đã phất lên. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trọng tài Barton đã nổi hồi còi đầu tiên, chính thức bắt đầu trận đấy cuối cùng của vòng 1/8 giữa Thụy Sỹ và Colombia. Colombia là đội giao bóng. report Tấm vé cuối cùng vào tứ kết report Sơ đồ chiến thuật của hai đội report Đội hình ra sân của Colombia report Đội hình ra sân của Thụy Sỹ

Nếu phải chọn ra hai đội bóng tiến bộ nhất kể từ khi World Cup 2026 khởi tranh, Thụy Sĩ và Colombia chắc chắn là những cái tên xứng đáng được nhắc tới. Họ không phải những ứng viên vô địch hàng đầu như Brazil, Pháp hay Anh, nhưng bằng sự ổn định và hiệu quả, cả hai đã âm thầm tiến vào vòng 1/8 với rất nhiều sự tự tin.

Đối với Thụy Sĩ, hành trình của họ là một câu chuyện về sự trưởng thành qua từng trận đấu. Đội bóng của HLV Murat Yakin khởi đầu giải đấu bằng trận hòa khá nhạt nhòa trước Qatar. Tuy nhiên, càng đá họ càng hay.

Chiến thắng 4-1 trước Bosnia & Herzegovina, thắng lợi 2-1 trước chủ nhà Canada và màn vượt qua Algeria 2-0 ở vòng knock-out đầu tiên cho thấy cỗ máy Thụy Sĩ đang vận hành ngày càng trơn tru.

Điều đáng chú ý là đội bóng châu Âu không phụ thuộc vào một cá nhân nào. Breel Embolo vẫn là đầu tàu trên hàng công, nhưng những gương mặt trẻ như Johan Manzambi hay Dan Ndoye mới là những nhân tố tạo ra sự khác biệt trong các trận đấu gần đây. Manzambi đặc biệt gây ấn tượng khi đã trực tiếp tham gia vào 5 bàn thắng tại giải năm nay, trở thành một trong những phát hiện lớn nhất của World Cup 2026.

Trong khi đó, Colombia lại đang đi trên một con đường khác. Họ không quá bùng nổ nhưng cực kỳ chắc chắn. Sau chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan ở trận mở màn, đại diện Nam Mỹ lần lượt vượt qua CHDC Congo 1-0, hòa Bồ Đào Nha 0-0 rồi đánh bại Ghana 1-0 để tiến vào vòng 1/8.

Thành tích ấy phản ánh rất rõ triết lý của HLV Nestor Lorenzo. Colombia không cần ghi quá nhiều bàn thắng, nhưng họ biết cách kiểm soát thế trận và bảo vệ thành quả. Sau 4 trận đấu, Los Cafeteros mới chỉ để lọt lưới đúng một lần - con số thuộc nhóm tốt nhất giải đấu.

Sự chắc chắn ấy giúp Colombia bước vào trận đấu này với niềm tin rất lớn. Lần gần nhất họ vào tới tứ kết World Cup là năm 2014, giải đấu mà James Rodriguez tỏa sáng rực rỡ. 12 năm sau, tiền vệ kỳ cựu này vẫn còn hiện diện và đang dẫn dắt một thế hệ Colombia mới nuôi giấc mơ tái hiện kỳ tích đó.

Với Thụy Sĩ, động lực cũng chẳng hề kém cạnh. Đội bóng áo đỏ chưa từng lọt vào tứ kết World Cup kể từ năm 1954. Hơn 70 năm chờ đợi là khoảng thời gian đủ dài để biến trận đấu tại Vancouver thành một cột mốc lịch sử đối với bóng đá nước này.