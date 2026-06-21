Trực tiếp Tây Ban Nha 3-0 Saudi Arabia (Hết hiệp 1): Quá dễ cho La Roja

TPO - Tây Ban Nha tăng tốc trong thời gian đầu và liên tiếp sút tung lưới Saudi Arabia. Sau khi dẫn tới 3-0, họ chơi chậm lại, làm chủ tuyến giữa. Các cơ hội vẫn đến nhưng nhìn chung La Roja cũng không quá khát khao ghi thêm bàn.