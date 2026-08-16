Trực tiếp Siêu cúp Anh: Arsenal vs Man City 2-0 (H2): Haaland và đồng đội gặp khó

TPO - Hiệp 1 diễn ra rất khó khăn với Haaland và đồng đội khi họ bị thủng lưới từ rất sớm. Những nỗ lực gỡ hòa chưa mang lại kết quả thì họ nhận thêm bàn thua thứ 2 và nếu không nhờ may mắn, rất có thể cách biệt còn gia tăng trước khi hiệp 1 khép lại.

foul Hết hiệp 1 45+1': Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1. Arsenal tạm dẫn 2-0 trước Man City. time Bù giờ hiệp 1 45': Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. report Calafiori suýt lập cú đúp 43': Madueke của Arsenal chọc khe xuống cánh phải cho White băng lên. Hậu vệ Arsenal sau đó căng bóng về phía cột xa để Calafiori ập vào dứt điểm, nhưng cú sút của cầu thủ người Italy đi chệch khung thành Man City. yellow Calafiori nhận thẻ vàng 38': Tzolis của Arsenal chọc khe để Calafiori băng xuống bên trái vòng cấm Man City. Khusanov của Man City thực hiện cú xoạc bóng và hậu vệ người Italy ngã xuống. Trong khi các CĐV Arsenal đòi phạt đền, thì trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Calafiori vì lỗi ăn vạ. report Haaland tung cú dứt điểm đầu tiên 35': Doku của Man City nhận bóng gần khu vực giữa sân rồi nhanh chóng chuyền sang cánh phải cho Haaland tăng tốc băng lên. Dù chịu sức ép quyết liệt từ Mosquera, tiền đạo người Na Uy vẫn kịp tung cú dứt điểm, nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Arsenal. goal VÀO, Arsenal nhân đôi cách biệt 28': Odegaard của Arsenal treo bóng chuẩn xác về phía cột xa để Tzolis bật cao đánh đầu đưa bóng vào khu vực trung tâm trước khung thành Man City. Havertz lập tức đánh đầu nối hiểm hóc, không cho thủ thành Donnarumma cơ hội cản phá. yellow Thẻ vàng đầu tiên 24': Foden của Man City trở thành cầu thủ đầu tiên phải nhận thẻ vàng sau pha kéo người với Tzolis, khi Arsenal tổ chức phản công sau tình huống phạt góc. report Thủ môn Raya cứu thua xuất sắc 20': Foden của Man City thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc về phía khung thành Arsenal. Thủ thành Raya phản xạ rất nhanh, đổ người sang phải và cản phá thành công. report Nguy hiểm! 18': Anderson của Man City căng bóng từ cánh phải xuyên qua vòng cấm Arsenal. Haaland băng vào nhưng không thể kịp chạm bóng. report Arsenal được hưởng hai quả phạt góc liên tiếp 15': Madueke thực hiện quả phạt góc bên cánh phải, bóng chạm cầu thủ Man City đi hết đường biên ngang. Arsenal tiếp tục được hưởng thêm một quả phạt góc ở cùng phía. Ở quả phạt góc tiếp theo, Odegaard treo bóng vào vòng cấm, nhưng Gabriel bị thổi phạt vì phạm lỗi với cầu thủ Man City ở khu vực cột xa. report Man City dần lấy lại thế trận 10': Gvardiol của Man City bấm bóng về phía cột xa cho Semenyo băng vào, nhưng Calafiori của Arsenal kịp thời có mặt, che chắn tốt và phá bóng ra ngoài. report Donnarumma cứu thua 7': Calafiori của Arsenal nhận bóng từ giữa sân, đột phá vào khoảng trống phía trước rồi mở bóng sang cánh trái cho Tzolis. Tuy nhiên, quả tạt sau đó của Tzolis chạm cầu thủ Man City đổi hướng nhưng không làm khó được thủ thành Donnarumma. report Man City có pha bóng đáng chú ý đầu tiên 4': Elliot Anderson thực hiện đường chuyền từ cánh phải vào vòng cấm Arsenal, nhưng bóng đi thiếu chính xác ra ngoài sân. goal VÀO, Arsenal mở tỷ số ngay giây 25 1': Trong tình huống phối hợp tấn công đầu tiên, Lewis-Skelly tung đường chọc khe tinh tế, xé toang hàng phòng ngự Man City để Calafiori băng xuống dứt điểm gọn gàng, đánh bại Donnarumma mở tỷ số cho Arsenal. report Trận đấu bắt đầu 1': Trong tài nổi còi bắt đầu trận đấu. Man City ra sân trong bộ trang phục xanh da trời- trắng. Arsenal thi đấu với bộ trang phục truyền thống đỏ- trắng. report Điều gì xảy ra ở lần gần nhất Arsenal đối đầu Man City? Man City giành chiến thắng 2-1 trong lần gần nhất hai đội chạm trán tại Premier League hồi tháng 4. Cuộc đối đầu tại Etihad khi đó từng có thời điểm khiến cuộc đua vô địch trở nên căng thẳng hơn. Rayan Cherki và Kai Havertz lần lượt lập công chỉ trong vòng hai phút ở hiệp một, trước khi Erling Haaland ghi bàn quyết định cho Man City vào khoảng giữa hiệp hai. Ba điểm có được giúp đoàn quân của Pep Guardiola rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm. Tuy nhiên, Man City sau đó tiếp tục sảy chân ở những vòng đấu còn lại, qua đó tạo điều kiện để Pháo thủ duy trì lợi thế và tiến tới chức vô địch Premier League. report Dàn sao hai đội khởi động report Bầu không khi sôi động trước trận report Man City tung đội hình mạnh Man City không tạo ra quá nhiều bất ngờ trong đội hình xuất phát. Trước trận, Erling Haaland được dự đoán có thể ngồi dự bị do vừa trở lại sau kỳ World Cup tiêu hao nhiều thể lực, nhưng chân sút người Na Uy vẫn được tân HLV Maresca điền tên đá chính. Nico O’Reilly và Jeremy Doku cũng hội quân muộn sau World Cup, song cả hai đều có mặt trong đội hình xuất phát. Doku được bố trí chơi phía sau Haaland, cùng Phil Foden và Antoine Semenyo tạo thành bộ ba hỗ trợ đáng chú ý trên hàng công. Ở hàng phòng ngự, Abdukodir Khusanov được ưu tiên sử dụng ở vị trí hậu vệ phải thay Matheus Nunes. Tân binh Elliot Anderson cũng đá chính như dự đoán, sát cánh cùng Mateo Kovacic ở khu vực trung tuyến. report Arsenal ra mắt hai tân binh Bruno Guimaraes và Christos Tzolis HLV Mikel Arteta trao cơ hội đá chính cho hai tân binh Bruno Guimaraes và Christos Tzolis trong đội hình Arsenal. Guimaraes góp mặt ở tuyến giữa cùng Myles Lewis-Skelly và Martin Odegaard, trong khi Tzolis được bố trí thi đấu bên hành lang trái. Ở cánh đối diện, Noni Madueke được Arteta lựa chọn đá chính thay vì tài năng 16 tuổi Max Dowman. Hai tuyển thủ Anh khác là Declan Rice và Bukayo Saka đều bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị. Hàng phòng ngự Arsenal cũng có sự điều chỉnh khi Cristhian Mosquera đá cặp trung vệ với Gabriel Magalhaes. William Saliba không thể góp mặt do chấn thương lưng. Đáng chú ý, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli và Ethan Nwaneri đều không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, kể cả trên băng ghế dự bị. Cả ba cầu thủ thời gian qua đều được liên hệ với khả năng chia tay Arsenal. report Đội hình xuất phát Arsenal report Đội hình xuất phát Man City

Sau 20 năm, Community Shield mới trở lại Cardiff. Sân Principality, trước đây mang tên Millennium, từng là địa điểm quen thuộc của những trận cầu lớn bóng đá Anh trong giai đoạn Wembley được xây dựng lại. Lần gần nhất trận tranh Community Shield diễn ra tại đây là năm 2006.

Với Arsenal, Cardiff còn gắn với một trong những ký ức đặc biệt nhất lịch sử CLB. Năm 2005, Pháo thủ hòa MU 0-0 sau 120 phút trong trận chung kết FA Cup, trước khi thắng 5-4 ở loạt luân lưu. Patrick Vieira là người thực hiện cú đá cuối cùng, sau khi Jens Lehmann cản phá quả phạt đền của Paul Scholes.

Mười tám năm sau, một cầu thủ khác mang họ Vieira lại mang về niềm vui cho Arsenal từ chấm 11m. Tại Community Shield 2023, đội bóng của Mikel Arteta hòa Man City 1-1 trong 90 phút rồi thắng 4-1 ở loạt đấu súng. Fabio Vieira thực hiện quả đá quyết định, giúp Arsenal giành Community Shield thứ 17.

Những ký ức đẹp ấy là điểm tựa tinh thần cho Arsenal khi trở lại Cardiff, dù quá trình chuẩn bị của nhà đương kim vô địch Premier League chưa thực sự tạo được cảm giác chắc chắn.

Arsenal khởi động mùa hè bằng chiến thắng 3-0 trước MK Dons trong trận đấu kín ngày 25/7. Khi bước vào các trận giao hữu chính thức trước khán giả, đội bóng của Arteta thắng Girona 4-1 ngày 1/8, nhưng sau đó lần lượt thua Real Betis 1-3 và Borussia Dortmund 2-3 (Emirates Cup). Ở màn tổng duyệt cuối cùng gặp Como ngày 12/8, Arsenal hòa 1-1 sau 90 phút trước khi thắng 4-3 trên chấm luân lưu.

Như vậy, nếu chỉ tính kết quả trong thời gian thi đấu chính thức, Arsenal thắng một trong bốn trận giao hữu gần nhất. Những thất bại trước Betis và Dortmund cho thấy hệ thống của Arteta vẫn còn những điểm cần hoàn thiện trước khi bước vào mùa giải mới.

Tuy nhiên, Community Shield lại là sân chơi Arsenal đặc biệt có duyên với những cuộc đấu súng. Hai lần gần nhất đăng quang của Pháo thủ đều được định đoạt bằng luân lưu: hòa Liverpool 1-1 rồi thắng 5-4 năm 2020, trước khi lặp lại kịch bản trước Man City ba năm sau với chiến thắng 4-1 từ chấm 11m.

Một chiến thắng tối nay sẽ đưa Arsenal lên mốc 18 Community Shield, tiếp tục củng cố vị trí thứ hai trong lịch sử giải đấu sau MU.

Thống kê này còn có một chi tiết đáng chú ý. Trong 21 lần đăng quang của MU, có 17 danh hiệu giành trọn vẹn và bốn lần chia sẻ. Arsenal hiện sở hữu 17 danh hiệu, gồm 16 lần vô địch riêng và một lần đồng vô địch. Vì thế, nếu đánh bại Man City, Pháo thủ không chỉ nâng tổng số Community Shield lên 18 mà còn cân bằng MU về số lần vô địch hoàn toàn, cùng 17 lần.

Ở phía đối diện, Man City đã bảy lần giành Community Shield, trong đó ba danh hiệu đến dưới thời Pep Guardiola vào các năm 2018, 2019 và 2024. Lần gần nhất The Citizens đăng quang là trận derby Manchester năm 2024, khi họ hòa MU 1-1 rồi thắng 7-6 trên chấm luân lưu.

Với bảy lần vô địch, Man City hiện đứng sau MU, Arsenal, Liverpool và Everton trong danh sách những CLB giàu thành tích nhất giải, đồng thời ngang Tottenham.

Tấm vé tới Cardiff của Man City đến từ chức vô địch FA Cup mùa 2025/2026. Trong trận chung kết tại Wembley ngày 16/5, đội bóng khi đó còn được dẫn dắt bởi Guardiola đánh bại Chelsea 1-0. Antoine Semenyo ghi bàn duy nhất ở phút 72 bằng một pha đánh gót sau đường chuyền của Erling Haaland, giúp Man City lần thứ tám nâng FA Cup.

Nhưng Community Shield lần này đánh dấu một Man City rất khác. HLV Enzo Maresca sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên trên cương vị HLV trưởng sau khi kế nhiệm Guardiola. Vì thế, cuộc chạm trán từng được nhìn nhận như màn đấu trí giữa Arteta và người thầy cũ Guardiola giờ trở thành bài kiểm tra đầu tiên dành cho HLV Maresca trong nhiệm vụ kế tục một trong những giai đoạn thành công nhất lịch sử CLB.

Xét riêng kết quả tiền mùa giải, Man City tạo cảm giác ổn định hơn đối thủ. Trong trận đầu tiên của Maresca, The Citizens hòa Inter Milan 1-1 tại Hong Kong trước khi thua 1-3 ở loạt luân lưu. Sau đó họ sang Seoul và lần lượt đánh bại đội Các ngôi sao K-League 3-1 rồi Atletico Madrid với cùng tỷ số. Như vậy, Man City không thua trận nào trong 90 phút ở ba màn thử lửa mùa hè.

Màn ngược dòng trước Atletico đặc biệt đáng chú ý. Jorge Dominguez đưa đại diện Tây Ban Nha vượt lên ở phút 43, nhưng Omar Marmoush lập cú đúp chỉ trong hai phút, ở các phút 57 và 59. Rayan Ait-Nouri ghi bàn phút 90, khép lại chiến thắng 3-1.

Marmoush đang trở thành một trong những điểm sáng lớn nhất trong quá trình HLV Maresca định hình hàng công mới. Hai bàn trước Atletico đều đến từ những tình huống anh chọn vị trí tốt và tận dụng sự hỗ trợ của Antoine Semenyo, một sự kết nối được chính HLV Maresca đánh giá cao sau trận.

Man City còn có thêm tin vui khi Haaland đã trở lại và được HLV Maresca xác nhận đủ thể lực. Tiền đạo người Na Uy không tham dự tour châu Á cùng nhóm cầu thủ được nghỉ thêm sau World Cup, nhưng đã hội quân trở lại trước trận gặp Arsenal. Rodri thì chưa sẵn sàng do đang trong quá trình hồi phục sau ca tiểu phẫu ở lưng.

Về phía Arsenal, Saliba và Timber chắc chắn vắng mặt, trong khi Rice, Saka và Zubimendi đều chưa thi đấu ở loạt trận tiền mùa giải sau khi trở về từ World Cup. Điều đó đặt HLV Arteta trước bài toán cân bằng giữa mục tiêu giành danh hiệu và yêu cầu bảo đảm thể trạng cho những trụ cột trước mùa giải dài phía trước.

Về độ ổn định và trạng thái thi đấu, Man City đang có phần nhỉnh hơn. Nhưng Arsenal sở hữu sự liên tục trong hệ thống của Arteta, kinh nghiệm ở những trận đấu kiểu này và đặc biệt là cái duyên với các loạt luân lưu tại Community Shield.

Cuộc chiến ở Cardiff có thể không đơn thuần là một trận giao hữu được khoác lên chiếc áo danh hiệu. Với Arsenal, đây là cơ hội khẳng định vị thế của nhà vô địch Premier League. Với Man City, đó là bài kiểm tra đầu tiên cho một kỷ nguyên mới sau Guardiola.

Và với HLV Maresca, không có cách nào tạo ấn tượng tốt hơn bằng việc đánh bại chính nhà vô địch nước Anh ngay trong trận chính thức đầu tiên.