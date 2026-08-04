Trực tiếp Philippines vs Thái Lan 0-1 (H2): Vào!!! Thái Lan mở tỷ số

report Philippines bỏ lỡ cơ hội rồi dính thẻ vàng vô duyên

19': Sato nhận bóng thuận lợi trong vòng cấm nhưng anh xử lý chậm, không thể tung ra cú dứt điểm nguy hiểm. Bóng sau đó bật ra vào chân Thái Lan. Các vị khách tổ chức lên bóng nguy hiểm khiến Muens phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng.