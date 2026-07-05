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Trực tiếp Paraguay vs Pháp, 04h00 ngày 5/7: Hết rồi những bất ngờ

Tam Vịnh
Tiểu Phùng

TPO - Paraguay đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất giải khi loại Đức ở vòng 1/16. Nhưng trước mắt họ giờ là một thử thách còn lớn hơn rất nhiều: đội tuyển Pháp của Kylian Mbappe, ứng viên số 1 cho chức vô địch.

report Đội hình ra sân của Pháp

Pháp: Maignan, Digne, Upamecano, Kounde, Saliba, Kone, Rabiot, Dembele, Mbappe, Olisa, Barcola.

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report Đội hình ra sân của Paraguay

Paraguay: Gill, Velazquez, Alderete, Caceres, Alonso, G. Gomez, D. Gomez, Almiron, Cubas, Galarza, Enciso.

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Nếu phải chọn ra đội bóng gây bất ngờ nhất kể từ khi vòng knock-out World Cup 2026 bắt đầu, Paraguay hẳn sẽ nằm trong số một hai cái tên đứng đầu danh sách. Đội bóng Nam Mỹ đã xuất sắc cầm hòa Đức 1-1 sau 120 phút thi đấu trước khi đánh bại đối thủ 4-3 trên chấm luân lưu để giành vé vào vòng 1/16.

Chiến thắng ấy không chỉ giúp Paraguay viết nên một trong những câu chuyện đẹp nhất của giải đấu, mà còn cho thấy tập thể do HLV Gustavo Alfaro xây dựng sở hữu tinh thần chiến đấu đáng nể đến thế nào. Sau thất bại nặng nề 1-4 trước Mỹ ở trận mở màn, Paraguay đã đứng dậy mạnh mẽ, thi đấu ngày càng gắn kết và trở thành một trong những đội bóng khó bị đánh bại nhất tại giải.

Tuy nhiên, phần thưởng dành cho Paraguay lại là cuộc đối đầu với đội tuyển được đánh giá mạnh nhất World Cup năm nay. Pháp bước vào vòng đấu này với thành tích toàn thắng, ghi tới 12 bàn và là một trong những hàng công đáng sợ nhất giải đấu.

Chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển ở vòng trước một lần nữa cho thấy sức mạnh của Les Bleus. Kylian Mbappe lập cú đúp, trong khi Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola tiếp tục chứng minh vì sao họ đang tạo thành bộ tứ tấn công đáng sợ bậc nhất thế giới.

Dù được đánh giá vượt trội, HLV Didier Deschamps vẫn liên tục cảnh báo các học trò không được chủ quan. Nhà cầm quân từng cùng Pháp đánh bại Paraguay ở World Cup 1998 khẳng định chiến thắng của đối thủ này trước Đức hoàn toàn không phải may mắn.

Theo ông, Paraguay là mẫu đội bóng giàu thể lực, mạnh trong các pha tranh chấp và đặc biệt nguy hiểm khi chơi phòng ngự phản công, chứ không chỉ thiên về kỹ thuật như nhiều đại diện Nam Mỹ khác. “Đó sẽ là một đội Paraguay rất khát khao chiến thắng và họ có chất lượng tốt”, Deschamp nhấn mạnh.

Với Paraguay, đây còn là cơ hội để đòi lại món nợ tồn tại gần ba thập kỷ. Chính Pháp đã chấm dứt giấc mơ World Cup của họ tại vòng 1/8 năm 1998 bằng bàn thắng vàng nổi tiếng của Laurent Blanc ở phút 114. Vết đau ấy vẫn thường xuyên được nhắc lại trong bóng đá Paraguay và trận đấu tại Philadelphia là cơ hội để họ viết nên một chương lịch sử mới.

Tam Vịnh
Tiểu Phùng
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