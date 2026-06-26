Trực tiếp Paraguay 0-0 Australia (Hết hiệp 1): Hai đội 'sợ' tấn công

TPO - Paraguay và Australia đều rất cẩn trọng. Australia muốn tấn công nhưng không biết tấn công trong khi Paraguay thậm chí còn “sợ” lên bóng. Đó là lý do hiệp 1 diễn ra như ru ngủ và kết thúc với tỷ số 0-0.

foul Hết hiệp 1 45': Một hiệp đấu quá toan tính của 2 đội tuyển. Australia muốn tấn công nhưng không biết tấn công trong khi Paraguay thậm chí còn “ngại” lên bóng. report Paraguay bắt đầu lên bóng 40': Sau thời gian nhún nhường, Paraguay bắt đầu kéo đội hình lên cao hơn. Có lẽ đây chỉ là cách đại diện Nam Mỹ hạn chế áp lực chứ tấn công áp đảo chưa bao giờ là thế mạnh của họ. report Rất nghèo nàn ý tưởng 34': Cristian Volpato thực hiện quả đá phạt bằng cách chuyền bóng ngắn. Đồng đội của anh sau đó treo bóng vào rất thiếu chuẩn xác. Tình huống tiêu biểu cho thấy sự nghèo nàn ý tưởng từ Socceroos. report Chưa có cơ hội nào từ 2 bên 30': 2/3 thời gian đầu tiên của hiệp 1 đã kết thúc nhưng 2 đội vẫn chưa tạo ra bất cứ tình huống đáng chú ý nào. Chủ yếu bóng lăn qua lăn lại ở giữa sân. report Hai đội trở lại sau quãng nghỉ tiếp nước 25': Nhìn chung, không có nhiều điều để nói về quãng thời gian đã qua vì 2 đội thi đấu quá toan tính. Với họ, 1 điểm cũng là đủ để đi tiếp nên họ không có gì phải vội, đặc biệt là Paraguay. report Rất khó khăn cho Australia 21': Aiden O'Neill thực hiện đường chuyền chất lượng vào vòng cấm, nhưng hàng phòng ngự đối phương đã chặn được bóng và phá ra. Đây là pha bóng tiêu biểu cho thấy Australia chật vật thế nào. Họ hiếm khi có không gian xử lý bóng. Mỗi lần Australia định tạt bóng hay dứt điểm trước vòng cấm là cầu thủ Paraguay ập vào để chặn đứng. report Paraguay đang chơi rất chủ động 15': Dù chưa tung ra pha dứt điểm nào nhưng Paraguay đang tạo ra sự an tâm rất cao. Đội bóng này chấp nhận chơi rát, chịu va đập khiến các pha lên bóng vốn không có nhiều đột biến của Australia bị bẻ gãy nhiều lần. report Australia lại dứt điểm 9': Aiden O'Neill tung cú sút từ rìa vòng cấm, nhưng cú sút rất tệ. Trái bóng bay vọt xà ngang. Đây là pha dứt điểm thứ 2 của Australia trong khi Paraguay là con số 0. report Không được 4': Jackson Irvine bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Cú sút của anh hướng về cột dọc bên phải, nhưng thủ môn đã có một pha cứu thua xuất sắc bằng cú bay người cản phá. foul Trận đấu bắt đầu report Hai đội cử hành các nghi thức trước khi bước vào trận report NHM 2 đội đang rất sẵn sàng cho trận đấu, một trận đấu mà cả 2 đều muốn giành ít nhất 1 điểm để đi tiếp report Đội hình ra sân của 2 đội report Cái dớp Nam Mỹ của Australia Trong lịch sử tham dự các vòng chung kết World Cup, Australia chưa bao giờ đánh bại một đại diện nào đến từ Nam Mỹ (CONMEBOL), với thành tích nghèo nàn là 4 trận thua và chỉ kiếm được 1 trận hòa. report Cột mốc lịch sử đợi Paraguay Nếu giành trọn vẹn 3 điểm, Paraguay sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử giành được 2 chiến thắng ở vòng bảng sau 9 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong ngày khởi đầu chiến dịch World Cup 2026, Paraguay đã phải trải qua một cơn ác mộng thực sự khi để thua đậm 1-4 trước tuyển Mỹ. Dù sau đó họ đã xốc lại tinh thần và giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cái giá phải trả là quá đắt khi ngôi sao tấn công chủ lực Almiron nhận thẻ đỏ và bị treo giò ở trận quyết đấu sắp tới.

Không có Almiron, hỏa lực của Paraguay chắc chắn sẽ suy giảm đáng kể. Thêm vào đó, lịch sử cũng không ủng hộ khi đội bóng Nam Mỹ này chưa từng có tiền lệ thắng 2 trận vòng bảng ở bất kỳ một kỳ World Cup nào.

Về phía tuyển Australia, họ đang duy trì phong độ khá ổn định. Dù vừa để thua Mỹ 0-2 nhưng trước đó, Socceroos đã kịp bỏ túi 3 điểm nhờ chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Nhờ hiệu số bàn thắng bại bằng 0 (so với -2 của Paraguay), Australia đang xếp trên đối thủ. Điều này đồng nghĩa với việc họ chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn cầm vé vào vòng knock-out, lần thứ hai liên tiếp làm được điều này sau VCK 2022, nơi họ chỉ gục ngã trước Argentina.

Tuy nhiên, khả năng ghi bàn của đại diện AFC đang là khá đuối. Trước Mỹ, hàng công Socceroos bộc lộ vấn đề lớn khi chỉ có vỏn vẹn 2 cú sút trúng đích. Sự yếu kém ấy còn thể hiện rõ qua việc họ chỉ ghi nhiều hơn 1 bàn thắng ở 2 trong 10 trận gần nhất, và phải nhận tới 5 thất bại trong quãng thời gian này.

Nhưng thách thức lớn nhất của họ là cái dớp quá khứ, bởi Australia chưa từng đánh bại bất kỳ một đại diện Nam Mỹ nào tại vòng chung kết World Cup (chỉ hòa 1 và thua tới 4). Australia thường là "sát thủ" của các đại diện châu Âu khi ghi họ thắng Đan Mạch, Thụy Sĩ và mới nhất là hạ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng hễ gặp những đội Nam Mỹ vốn có đủ chất quái và sự mềm mại trong lối chơi thì Australia thường thua cuộc.

Trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và khó đoán. Một bên già dơ, đầy mưu mẹo, bên kia nhiệt huyết và có sức trẻ. Đội nào sẽ thắng để tự định đoạt số phận của mình?