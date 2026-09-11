Trực tiếp Ninh Bình vs Thanh Hóa, 18h00 ngày 11/9: Chủ nhà vượt khó

TPO - Sở hữu lực lượng đồng đều cùng lợi thế sân nhà, Ninh Bình hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp tại LPBank V.League 1-2026/27. Tuy nhiên, Thanh Hóa với sức trẻ và tinh thần thi đấu bền bỉ hứa hẹn mang đến thử thách đáng kể.

tatic Đội hình ra sân. CLB Ninh Bình vs CLB Thanh Hoá Ở cuộc tiếp đón CLB Thanh Hoá trên sân nhà, HLV Chu Đình Nghiêm thực hiện 3 sự thay đổi người so với trận đấu trước gặp CLB Hải Phòng. Trần Thành Trung, Lê Ngọc Bảo và Dụng Quang Nho lần lượt được thay thế bởi Nguyễn Ngọc Mỹ, Romeu Martin Resende và Trương Tiến Anh. Với đội hình giàu sức chiến đấu, CLB Ninh Bình chắc chắn sẽ chơi tấn công ngay từ đầu. Các mũi nhọn trên hàng công vẫn sẽ là những cái tên quen thuộc như Lucao, Fred Firday, Lucas Turci và Quốc Việt.

Chiến thắng 4-1 trên sân Hải Phòng mang đến khởi đầu thuận lợi cho Ninh Bình. Đáng chú ý, đội bóng này giành trọn 3 điểm trong thế phải rượt đuổi, sau khi để đối thủ dẫn trước ở hiệp một.

Bốn bàn thắng trong hiệp hai cho thấy khả năng xoay chuyển tình thế và sức mạnh tấn công của Ninh Bình. Từ chỗ gặp khó khăn, đội khách từng bước làm chủ thế trận, tạo nên màn ngược dòng thuyết phục. Đây là điểm tựa tinh thần quan trọng trước trận sân nhà đầu tiên của mùa giải.

Tuy nhiên, cách nhập cuộc vẫn là điều Ninh Bình cần cải thiện. Việc để Hải Phòng vượt lên dẫn trước là lời nhắc nhở rằng họ cần duy trì sự tập trung ngay từ đầu, nhất là khi đối thủ sắp tới cũng vừa thể hiện khả năng tận dụng cơ hội để giành chiến thắng.

Ở vòng mở màn, Thanh Hóa đánh bại SHB Đà Nẵng 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính đến những phút cuối. Chiến thắng ấy cho thấy tinh thần thi đấu bền bỉ của đội bóng sở hữu lực lượng trẻ trung. Dù chưa được đánh giá cao về sự đồng đều, Thanh Hóa vẫn là đối thủ khó lường nhờ cá tính và quyết tâm.

Dẫu vậy, việc thủng lưới hai lần ngay trên sân nhà cũng bộc lộ những vấn đề trong khâu phòng ngự của đội bóng xứ Thanh. Trước hàng công vừa ghi bốn bàn của Ninh Bình, những khoảng trống và sai sót có thể khiến đội khách phải trả giá.

Lợi thế về lực lượng và sân bãi là cơ sở để Ninh Bình hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp. Dù vậy, chủ nhà cần kiểm soát nhịp độ, duy trì sự chắc chắn và tránh bị cuốn vào một cuộc rượt đuổi tỷ số. Sự kiên nhẫn trong triển khai tấn công có thể đóng vai trò quan trọng trước đối thủ giàu tinh thần chiến đấu.

Tương quan hiện tại nghiêng về Ninh Bình, nhưng chiến thắng khó đến chỉ bằng ưu thế trên lý thuyết. Thanh Hóa đã cho thấy họ có thể vượt qua một trận đấu nhiều biến động để giành trọn 3 điểm. Muốn giữ lại chiến thắng tại Ninh Bình Arena, đội chủ nhà cần phát huy sức mạnh hàng công, đồng thời hạn chế những sơ hở từng xuất hiện ở vòng mở màn.