Trực tiếp Nam Định vs Thể Công Viettel: 0-1 (H1): Vào!!! Thể Công Viettel ghi bàn

TPO - Xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh trái, Wesley bật cao đè người hậu vệ Nam Định đánh đầu cận thành. Bóng đi đập đất khiến thủ môn Nguyên Mạnh dù trổ hết tài năng nhưng không kịp cản phá.

report Không vào! 25': Hậu vệ Giáp Tuấn Dương đánh đầu cực mạnh trong vòng cấm CLB Thể Công - Viettel. Tuy nhiên thủ thành Văn Việt là người chiến thắng trong pha bóng này. substitution Thay người 21': Tiền đạo Phạm Tuấn Hải được rút ra sân. Ngoại binh Ezequiel vào sân. Tuấn Hải rời sân với những bước chân tập tễnh. Đây sẽ là tin buồn cho HLV Kim Sang Sik. report Tuấn Hải trở lại thi đấu 18': Tiền đạo tân binh của CLB Nam Định buộc phải rời sân bằng cáng ở phút 16. Tuy nhiên, sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc, anh đã có thể trở lại thi đấu. report Đội khách nắm thế chủ động 13': Sau khi nhận bàn thua, CLB Nam Định cố gắng tổ chức kiểm soát bóng, tấn công. Nhưng đội khách Thể Công - Viettel mới là đội giành quyền chủ động với đội hình dâng cao, pressing tốt. goal Vàoooo! 8': Từ pha phạt góc bên cánh phải của Phan Tuấn Tài, Wesley Nata bật cao đánh đầu hiểm hóc. Thủ thành Nguyên Mạnh dù đã cản phá được bóng nhưng bóng đã đi qua vạch vôi. Trọng tài Lê Vũ Linh đã chỉ tay lên vị trí giao bóng giữa sân. report Nguy hiểm! 4': Ngọc Sơn đi bóng từ bên cánh phải cắt vào trong vòng cấm CLB Thể Công - Viettel và tung ra cú dứt điểm. Đáng tiếc, cú sút bay vọt xà ngang CLB Thép Xanh Nam Định. start Trận đấu bắt đầu 1': Hiệp một trận đấu bắt đầu, CLB Thể Công - Viettel là đội giao bóng trước. tatic Đội hình Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel Trong chuyến làm khách quan trọng trước CLB Thép Xanh Nam Định, HLV Velizar Popov đưa ra tới 4 sự thay đổi trong đội hình. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của tiền vệ phòng ngự Wesley Nata. Cầu thủ gốc Đức mới trở lại sau thời gian dài chấn thương. Anh đã được HLV Popov sử dụng trong hiệp hai trận đấu gặp FC Seoul tại AFC Champions League Two. Nếu có kết quả không tốt ở trận đấu này, chiếc ghế của HLV Popov sẽ lung lay dữ dội. Trong khi đó, đội chủ nhà CLB Nam Định chỉ có duy nhất một sự thay đổi người so với trận đấu gặp CLB Thành Phố Đồng Nai. Tiền vệ Romulo thay thế cho Lý Công Hoàng Anh. Sự trở lại của tiền vệ này sẽ là đối trọng đáng kể với Wesley Nata bên phía CLB Thể Công - Viettel.

Nam Định khởi đầu mùa giải không hoàn toàn suôn sẻ: thắng Hoàng Anh Gia Lai 4-0, thua SHB Đà Nẵng 0-3, hòa Ninh Bình 1-1. Tuy nhiên, hai vòng gần nhất cho thấy đội bóng thành Nam đang tìm lại sự ổn định khi lần lượt thắng Thanh Hóa 2-0 và Trường Tươi Đồng Nai 4-0. Sáu bàn thắng, không để thủng lưới trong hai trận là cú hích cần thiết trước khi trở về sân nhà.

Chiến thắng trước Đồng Nai cũng cho thấy Nam Định có thể tạo khác biệt bằng nhiều phương án. Sau hiệp một không bàn thắng, Trần Mạnh Quỳnh, Trần Ngọc Sơn và Lâm Ti Phông ghi bàn liên tiếp trong khoảng 13 phút. Nguyễn Văn Vĩ ấn định tỷ số ở phút bù giờ.

Dẫu vậy, đội chủ nhà chưa thể có lực lượng mạnh nhất. Nguyễn Xuân Son đang điều trị chấn thương rách cơ đùi sau và dự kiến cần khoảng hai tháng để hồi phục. Thiếu trung phong này khiến Nam Định mất một điểm đến quan trọng trong vòng cấm, nên nhiệm vụ ghi bàn tiếp tục được chia sẻ cho những phương án như Phạm Tuấn Hải, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn và Ti Phông. Việc hàng công vẫn ghi sáu bàn trong hai trận gần nhất là tín hiệu tích cực, nhưng gặp Thể Công Viettel sẽ là phép thử khó hơn so với trận thắng Đồng Nai.

Trên sân Thiên Trường, Nam Định có cơ sở để chủ động cầm bóng và đẩy cao đội hình. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt cần luân chuyển bóng đủ nhanh để kéo giãn hàng thủ đối phương, đồng thời giữ cự ly hợp lý phía sau mỗi đợt tấn công. Nếu quá mải dồn quân lên phía trước, họ có thể để lộ khoảng trống cho đối thủ khai thác khi chuyển trạng thái.

Trong khi đó, Thể Công Viettel mới thắng một, hòa một và thua 3 trận ở V.League mùa này. Trận hòa 2-2 trước Bắc Ninh ở vòng trước phơi bày vấn đề đáng lo: đội bóng áo lính hai lần vượt lên dẫn trước nhưng vẫn không thể bảo toàn lợi thế, để đối thủ gỡ hòa ở phút 90+10.

Khó khăn càng chồng chất sau trận thua FC Seoul 0-5 tại AFC Champions League Two hôm 28/10. Thể Công Viettel chỉ có ba ngày trước chuyến làm khách ở Thiên Trường, vì vậy khả năng hồi phục thể lực và tinh thần sẽ là một trong những bài toán của ban huấn luyện. Thất bại nặng nề ấy cũng nhấn mạnh yêu cầu phải siết lại hệ thống phòng ngự, vốn đã để lọt lưới 7 bàn sau 5 vòng đấu tại giải quốc nội.

Đội khách vẫn có những hướng để tạo nguy hiểm. Lucas Ribamar và Hernandes đều ghi bàn trong trận gặp Bắc Ninh, còn Khuất Văn Khang có thể tạo đột biến bằng những pha dẫn bóng và chuyển trạng thái.

Với tình thế hiện tại, Thể Công Viettel khó chọn cách chơi đôi công kéo dài. Phòng ngự chắc, hạn chế sai sót cá nhân rồi tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ Nam Định có thể là phương án thực tế hơn.