Trực tiếp Mỹ vs Bosnia & Herzegovina, H2 (1-0): Người hùng Balogun nhận thẻ đỏ

TPO - Balogun, người ghi bàn mở tỷ số, được xác định đã phạm lỗi nghiêm trọng và phải nhận thẻ đỏ. Mỹ sẽ chơi phần còn lại của trận đấu với chỉ 10 người.

red Thẻ đỏ đã được rút ra! Phút 64: Balogun được xác định đã phạm lỗi nghiêm trọng và thẻ đỏ được rút ra. Mỹ sẽ chơi phần còn lại của trận đấu với chỉ 10 người. var Liệu có thẻ đỏ? Phút 62: Gầm giày của Balogun đã đạp vào cổ chân của Muharemovic khiến cả hai nằm sân. VAR đã vào cuộc. report Bosnia đẩy đội hình lên cao Phút 55: Không chỉ điều chỉnh nhân sự, Bosnia cũng thay đổi cách tiếp cận khi đẩy đội hình lên cao, pressing và cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn. Họ tạo nên tình huống đáng chú ý khi Nikola Katic dứt điểm táo bạo hướng đến góc cao cầu môn, nhưng không trúng mục tiêu. substitution Bosnia thay liền 3 cầu thủ Phút 50: Edin Dzeko chấn thương phải rời sân. Vào thay anh là Ermin Mahmic. Ngoài ra, HLV Sergej Barbarez cũng quyết định thay Ivan Sunjic bằng Benjamin Tahirovic và Armin Gigovic được thay thế bởi Esmir Bajraktarevic. report Mỹ vẫn nắm thế chủ động Phút 48: Tương tự hiệp một, Mỹ kiểm soát và thu hồi bóng rất tich cực và duy trì sức ép bên phần sân Bosnia. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: Hai đội tiếp tục phần còn lại của trận đấu và cùng chờ xem, liệu Bosnia có thể đưa ra câu trả lời cho cường độ tấn công mạnh mẽ của ĐT Mỹ. time Hiệp một khép lại ĐT Mỹ chơi áp đảo và trong thời điểm tăng tốc cuối hiệp một đã liên tiếp tạo nên cơ hội. Một trong số đó trở thành bàn thắng và họ đang dẫn trước Bosnia với tỷ số 1-0. report Căng thẳng trên sân Phút 45+9: Hiệp một chưa thể khép lại khi cầu thủ hai đội xung đột căng thẳng, Alajbegovic phải nằm sân sau tình huống va chạm với McKennie và Adams. report Bóng dội xà Bosnia Phút 45+7: Mỹ tạo ra áp lực rất lớn và bóng không ngừng được đưa vào vòng cấm. Ở tình huống cuối cùng, Balogun áp sát và dứt điểm cận thành, đưa bóng trúng xà ngang. report Tyler Adams nằm sân Phút 45+2: Tyler Adams của Mỹ phải nằm sân và trận đấu bị gián đoạn. goal Vào!!!!! 1-0 cho ĐT Mỹ Phút 45: Một lần nữa Balogun khiến mành lưới Bosnia rung lên, và bàn thắng được ghi. Từ tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh, một đường chuyền hướng đến Balogun ở sâu dưới hàng thủ Bosnia. Anh xử lý khá tinh tế và dứt điểm đẳng cấp. report Không được! Phút 42: Mỹ kiếm được quả phạt chếch bên cánh phải. Bóng sau đó được hướng về phía Balogun nhưng cầu thủ này không thể thực hiện cú dứt điểm như ý. report Mỹ sử dụng rất nhiều các quả tạt Phút 37: Để phá vỡ hàng thủ đông đảo của Bosnia, Mỹ thực hiện chủ yếu là các quả tạt. Tuy nhiên, cả 10 cú tạt họ đã tung ra đều không đi đúng địa chỉ. report Quá đáng tiếc! Phút 31: Cầu thủ Bosnia mắc sai lầm, mang tới cơ hội cho ĐT Mỹ. Balogun nhận bóng và dứt điểm tung lưới đại diện châu Âu. Tuy nhiên bàn thắng không được ghi bởi Balogun đã việt vị. report Không có phạt đền Phút 29: Không có phạt đền. Trong nỗ lực đi bóng bên cánh trái, Balogun đã ngã khi tiến vào vòng cấm nhưng trọng tài xác định không có lỗi của cầu thủ Bosnia. report Mỹ đang bế tắc Phút 27: Hàng thủ lùi sâu của Bosnia đang mang lại rất nhiều khó khăn cho ĐT Mỹ. Các học trò của Pochettino tuy cầm bóng áp đảo nhưng thất bại trong việc thâm nhập khu cấm địa. report Chưa có cú sút trúng đích nào được tạo ra Phút 23: Cho đến thời gian nghỉ uống nước, cả Mỹ và Bosnia đều chưa thể tạo ra một cú dứt điểm trúng đích. report Không vào!!! Phút 18: McKenie dốc bóng bên cánh phải và tạt vào trung lộ. Bóng được phá ra trúng đầu Robinson đi vọt xà. Sau đó, thủ môn Nikola Vasilj tỏ ra vô cùng đau đớn vì pha va chạm vào vùng đầu. report Mỹ đáp trả Phút 15: Sau một loạt pha phối hợp, bóng được đưa xuống đáy biên và Dest chuyền ngược để Balogun dứt điểm. Đáng tiếc, bóng đi thiếu chính xác. report Thủ môn Freese chơi tập trung Phút 12: Alajbegovic đưa bóng vào từ chấm phạt góc. Bóng đi vòng cung và hướng thẳng vào cầu môn ĐT Mỹ. Rất may, thủ môn Freese đã chơi tập trung, đấm bóng ra ngoài. report Nguy hiểm! Phút 11: Từ đường chuyền dài, Dzeko khống chế bóng hoàn hảo và chuyền sang để đồng đội Demirovic tung cú sút. Tuy nhiên thủ môn Freese đã làm chủ tình hình. report Mỹ cầm bóng tới 81% Phút 8: Đồng chủ nhà Mỹ đang kiểm soát bóng tới 81%. Mặc dù vậy, họ chưa cụ thể hóa ưu thế này thành những cơ hội nguy hiểm. report Mỹ khởi đầu mạnh mẽ Phút 4: Pulisic đi bóng chéo sân trước khi tung ra cú dứt điểm và kiếm về quả phạt góc. Mỹ đang là đội nắm thế chủ động, kiểm soát bóng và đẩy Bosnia về sâu phần sân nhà. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trận đấu thuộc vòng 1/16 giữa đồng chủ nhà Mỹ và Bosnia trên sân Levi's Stadium chính thức bắt đầu sau hồi còi của trọng tài Claus. Bosnia là đội giao bóng. report Đội hình ra sân của Bosnia report Đội hình ra sân của Mỹ

Đội tuyển Mỹ bước vào vòng knock-out với tâm thế của một trong những chủ nhà gây ấn tượng mạnh nhất vòng bảng. Thầy trò HLV Mauricio Pochettino khởi đầu bằng chiến thắng 4-1 trước Paraguay, sau đó tiếp tục đánh bại Australia 2-0 để sớm giành vé đi tiếp. Dù thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 ở lượt cuối, Mỹ vẫn kết thúc bảng D ở vị trí số 1 với 6 điểm.

Kết quả ấy không chỉ giúp đội bóng xứ cờ hoa tránh được những đối thủ lớn ngay từ vòng đầu tiên của giai đoạn loại trực tiếp, mà còn mở ra cơ hội để họ tiến sâu hơn nữa trên sân nhà. Nếu vượt qua Bosnia & Herzegovina, Mỹ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Bỉ và Senegal ở vòng tiếp theo.

Đối với người Mỹ, việc góp mặt ở vòng knock-out không phải điều xa lạ. Họ từng vào bán kết World Cup 1930, tứ kết năm 2002 và nhiều lần vượt qua vòng bảng trong thế kỷ XXI. Tuy nhiên, thành tích của Mỹ ở các trận đấu loại trực tiếp vẫn còn khá khiêm tốn. Kể từ chiến thắng trước Mexico tại World Cup 2002, đội bóng này mới chỉ thắng một trận knock-out tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bởi vậy, cuộc đối đầu với Bosnia & Herzegovina mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là cơ hội để Mỹ tiếp tục khẳng định sự trưởng thành dưới thời Pochettino, đồng thời chứng minh rằng họ đủ khả năng trở thành một ứng viên đáng gờm tại World Cup được tổ chức trên sân nhà.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bosnia & Herzegovina đang sống trong những ngày đẹp nhất của lịch sử bóng đá nước này. Sau lần đầu tham dự World Cup vào năm 2014 rồi liên tiếp vắng mặt ở các kỳ giải sau đó, việc góp mặt tại vòng knock-out năm nay đã là thành công vượt ngoài mong đợi.

Đội bóng của HLV Sergej Barbarez khởi đầu bằng trận hòa Canada 1-1, thua Thụy Sĩ 1-4 nhưng đã vùng dậy đúng lúc bằng chiến thắng 3-1 trước Qatar ở lượt cuối. 4 điểm là đủ để Bosnia & Herzegovina trở thành một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất và giành vé đi tiếp.

Không chịu áp lực phải thành công như đội chủ nhà, Bosnia & Herzegovina bước vào trận đấu với tâm lý khá thoải mái. Chính điều đó có thể biến họ trở thành đối thủ khó lường với Mỹ, nhất là khi đội bóng vùng Balkan đã nhiều lần chứng minh bản lĩnh trong những trận cầu sinh tử trên hành trình đến World Cup 2026.