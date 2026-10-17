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Trực tiếp Man City vs Ipswich 2-1 (H1): Haaland phá lưới đội khách

Trọng Đạt
Vĩnh Xuân

TPO - Phút 34, Kovacic thoải mái xâm nhập cánh phải vòng cấm mà gần như không gặp sự truy cản nào, trước khi treo bóng chuẩn xác để Haaland đánh đầu ở cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City.

report Thống kê ấn tượng của Haaland

39': Erling Haaland đã tham gia trực tiếp vào 23 bàn thắng sau 22 trận gặp các đội mới thăng hạng ở Premier League, gồm 21 bàn và hai pha kiến tạo.

goal VÀO, Man City nâng tỷ số lên 2-1

34': Kovacic thoải mái xâm nhập cánh phải vòng cấm mà gần như không gặp sự truy cản nào, trước khi treo bóng chuẩn xác để Haaland đánh đầu ở cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City.

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report Không được

33': Foden chuyền bóng cho Haaland. Cú sút chìm của tiền đạo Man City bị Greaves lao người cản phá, khiến bóng đổi hướng rồi đi vọt xà.

report Haaland mờ nhạt

27': Doku liên tục qua mặt Ouattara nhờ những pha đảo chân và tăng tốc hiệu quả. Tuy nhiên, các quả tạt của anh hoặc thiếu lực, hoặc đi quá sâu. Trong khi đó, Haaland vẫn chưa nhận được nhiều bóng.

goal VÀO, Ipswich gỡ hoà quá nhanh

21': Ipswich lập tức đáp trả. Trong pha đua tốc độ, Maeda tì đè vượt qua Guehi rồi đối mặt thủ thành Donnarumma. Tiền đạo này dứt điểm chính xác gỡ hoà cho Ipswich, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

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goal VÀO! Man City mở tỷ số

19': Doku chuyền bóng cho Foden trong vòng cấm. Tiền vệ người Anh dứt điểm một chạm, khiến thủ thành Walton không kịp phản ứng và mở tỷ số cho Man City.

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report Thủ môn Ipswich cứu thua

18': Thủ môn Walton đổ người cản phá cú dứt điểm của Dias bên phí Man City.

report Man City nỗ lực tấn công

13': Doku chạm bóng khá nhiều và thường xuyên được đồng đội chuyền bóng vào khoảng trống. Tuy nhiên, những pha xử lý cuối cùng của anh chưa hiệu quả. Haaland vẫn đang chờ đường chuyền thuận lợi đầu tiên.

report Phạm lỗi

8': Bouaddi của Man City để mất bóng rồi phạm lỗi trong nỗ lực đoạt lại, khiến trọng tài thổi phạt.

report Tình huống đáng chú ý đầu tiên

3': Kovacic vượt qua Greaves, mang về quả đá phạt cho Man City. Đội chủ nhà thực hiện đường chuyền ngắn, kiên nhẫn phối hợp quanh vòng cấm Ipswich trước khi quả tạt của Doku bị hàng thủ đối phương chặn lại.

report Trận đấu bắt đầu

1': Ipswich giao bóng.

report Đội hình xuất phát Ipswich
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report Đội hình xuất phát Man City
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Chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường của Enzo Maresca trên cương vị HLV Man City đã khép lại sau thất bại 2-4 trước Paris Saint-Germain tại Etihad hồi giữa tuần qua, dưới sự chứng kiến của HLV Pep Guardiola.

Hai đội tạo nên màn rượt đuổi với những diễn biến trái ngược. PSG chơi bùng nổ và dẫn 3-0 chỉ sau nửa giờ thi đấu, nhưng Man City vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai. Erling Haaland lập cú đúp, qua đó vượt Sergio Aguero để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Man City tại Champions League. Đội chủ nhà tung ra 27 cú sút và có 52 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương.

Chiến thắng của PSG được đánh giá là có phần may mắn, nhất là khi trận đấu diễn ra chỉ ba ngày sau khi Man City thắng Liverpool 3-0 ngay tại Anfield. Đó cũng là trận Premier League đầu tiên của đội bóng kể từ khi phán quyết liên quan đến 114 cáo buộc vi phạm quy định tài chính được đưa ra.

Sau 6 vòng đấu, Man City là đội duy nhất toàn thắng và dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, hơn nhà đương kim vô địch Arsenal ba điểm. Nếu đánh bại Ipswich, Maresca có thể trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử giải đấu khởi đầu mùa giải với bảy chiến thắng liên tiếp trên cương vị HLV Man City.

Đội bóng áo xanh cũng có cơ hội trở thành CLB thứ ba làm được điều này, sau Chelsea mùa 2005/06 và Liverpool mùa 2019/20. Cả hai đội bóng này sau đó đều lên ngôi vô địch vào cuối mùa.

Trong trận sân nhà đầu tiên tại Premier League kể từ khi phán quyết được đưa ra, Man City có cơ sở để tự tin hướng đến chiến thắng trước sự cổ vũ của khán giả tại Etihad. Họ chỉ thua 2 trong 32 trận gần nhất ở giải đấu, bên cạnh 22 chiến thắng và tám trận hòa. Trên sân nhà, Man City cũng chỉ nhận 2 thất bại trong 22 trận tại giải vô địch quốc gia kể từ đầu mùa trước, với 17 chiến thắng và 3 trận hòa.

Ipswich thắng 3 trong 6 trận đầu mùa Premier League. Đây mới là lần thứ hai họ đạt thành tích này, sau mùa 1993/94, khi đội bóng thắng ba, hòa hai và thua một trận. Đoàn quân của HLV Gary O’Neil hiện đứng thứ 10, sau khi giành quyền thăng hạng mùa trước.

Ở mùa 2024/25, Ipswich cần 19 trận mới có được ba chiến thắng. Mùa này, họ sớm đánh bại Sunderland và Crystal Palace, trước khi ngược dòng thắng Fulham 2-1 trên sân nhà cuối tuần trước. Ipswich bị dẫn bàn cho đến khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn hai phút.

Abdoul Ouattara gỡ hòa, trước khi đội trưởng Dara O’Shea đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút 90+2. HLV O’Neil đánh giá chiến thắng này là “xứng đáng” và hài lòng với chất lượng thi đấu của các học trò.

Mục tiêu ưu tiên của Ipswich vẫn là trụ hạng. Đội bóng hiện hơn nhóm xuống hạng 6 điểm và sẽ tìm cách giành chiến thắng đầu tiên trên sân Man City ở giải đấu cao nhất nước Anh kể từ tháng 11/2000, khi họ thắng 3-2. Thử thách ấy đang chờ thầy trò HLV O’Neil trong chuyến làm khách đến Etihad cuối tuần này.

Dù vậy, hàng thủ vẫn là nỗi lo của Ipswich. Họ đã để thủng lưới 12 bàn, thuộc nhóm có số bàn thua cao thứ hai giải đấu và ngang với một đội bóng khác. Ipswich cũng không giữ sạch lưới trong 25 trận Premier League gần nhất. Trong quãng thời gian đó, họ nhận tổng cộng 62 bàn thua, trung bình 2,48 bàn mỗi trận.

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#Man City #Ipswich #Premier League #Etihad #chiến thắng

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