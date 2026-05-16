Trực tiếp Man City vs Chelsea, 21h00 ngày 16/5: Wembley chờ đón tân vương

TPO - Chelsea bước vào trận chung kết FA Cup với hy vọng cứu vãn mùa giải thất vọng và níu giữ tấm vé dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, trước mặt họ là một Man City giàu bản lĩnh, đang thống trị sân chơi FA Cup và hoàn toàn áp đảo “The Blues” trong những lần đối đầu gần đây.

report James, Sanchez hoàn toàn bình phục Chelsea đón cú hích lớn về lực lượng khi đội trưởng Reece James đủ thể trạng để đá chính. Sau màn vào sân từ ghế dự bị đầy ấn tượng trước Liverpool cuối tuần trước, James được HLV Chelsea bố trí đá ở hàng tiền vệ bên cạnh Moises Caicedo. Trong khung gỗ, Sanchez đã hoàn toàn bình phục sau pha va chạm vùng đầu ở trận gặp Nottingham Forest và sẽ thay Filip Jorgensen bắt chính. Bên hành lang trái, Marc Cucurella tiếp tục được tin tưởng trong vai trò mới sau màn trình diễn nhận nhiều lời khen ở trận đấu với Liverpool tại Anfield. report Rodri trở lại đội hình chính của Man City So với trận gặp Crystal Palace hồi giữa tuần, HLV Pep Guardiola thực hiện tới 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát Man City. Đáng chú ý là sự trở lại của Rodri trong đội hình chính lần đầu tiên kể từ chiến thắng trước Arsenal. Rayan Cherki không góp mặt, nhường chỗ cho Omar Marmoush đá chính trên hàng công cùng Erling Haaland. Ngoài ra, Jeremy Doku, Nico O’Reilly và thủ môn chuyên bắt các trận cúp James Trafford cũng được trao cơ hội ngay từ đầu. report Đội hình xuất phát Chelsea Sanchez, Gusto, Colwill, Fofana, Hato, James, Caicedo, Palmer, Fernandez, Cucurella, Joao Pedro. report Đội hình xuất phát Man City Trafford, Nunes, Guehi, Khusanov, O’Reilly, Silva, Rodri, Doku, Marmoush, Semenyo, Haaland

Chelsea bước vào trận derby nước Anh tại Wembley với áp lực phải cứu vãn phần nào mùa giải đáng thất vọng. Khoản đầu tư khổng lồ suốt nhiều năm qua chưa mang lại thành quả tương xứng, trong khi niềm tin của người hâm mộ vào định hướng phát triển quá thiên về cầu thủ trẻ cũng đang lung lay dữ dội.

Trong bối cảnh đội bóng thành London vẫn chưa tìm ra người kế nhiệm Liam Rosenior, HLV đội U21 Calum McFarlane tiếp tục làm HLV tạm quyền và đứng trước cơ hội đi vào lịch sử nếu giúp Chelsea vô địch FA Cup, điều mà CLB chưa làm được kể từ thời Antonio Conte năm 2018.

McFarlane khởi đầu quãng thời gian ngắn ngủi của mình bằng chiến thắng 1-0 trước Leeds United ở bán kết, nhờ pha lập công của Enzo Fernandez. Kết quả ấy đưa Chelsea vào trận chung kết FA Cup thứ 17 trong lịch sử, chỉ đứng sau Arsenal (21 lần) và Manchester United (22 lần).

Trên hành trình tới Wembley, Chelsea chủ yếu gặp các đối thủ dưới cơ gồm Charlton Athletic, Hull City, Wrexham và Port Vale. Lần gần nhất họ đánh bại hai đội Premier League trong cùng một mùa FA Cup là chiến dịch 2020/21, khi vượt qua Sheffield United, trước khi loại chính Man City ở bán kết.

Dù thi đấu bất ổn tại Premier League, Chelsea vẫn cho thấy khả năng tấn công đáng chú ý ở FA Cup mùa này với 21 bàn sau 5 trận, thành tích ghi bàn tốt thứ hai của CLB trong lịch sử giải đấu, chỉ kém mùa 1969/70.

Tuy nhiên, phong độ hiện tại của “The Blues” vẫn là dấu hỏi lớn. Đội chủ sân Stamford Bridge đang đứng thứ chín tại Premier League, kém top 6 tới 6 điểm và trải qua 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng ở giải quốc nội. Trận hòa 1-1 trước Liverpool cuối tuần qua mới chỉ giúp họ chấm dứt chuỗi sáu thất bại liên tiếp.

Trong bối cảnh cơ hội giành vé châu Âu qua Premier League gần như khép lại, FA Cup trở thành “phao cứu sinh” cuối cùng để Chelsea hướng tới suất dự Europa League mùa sau.

Dẫu vậy, thử thách dành cho đội bóng Tây London là cực lớn. Bên kia chiến tuyến là một Man City giàu bản lĩnh và gần như thống trị FA Cup suốt nhiều năm qua.

Ngay cả trước khi trận đấu diễn ra, Man City đã đi vào lịch sử khi trở thành CLB đầu tiên góp mặt ở 4 trận chung kết FA Cup liên tiếp. Tuy nhiên, đội bóng của Pep Guardiola cũng mang theo không ít áp lực sau hai thất bại liên tiếp trước Manchester United và Crystal Palace ở các trận chung kết gần nhất.

Bỏ qua những cú ngã ở trận đấu cuối cùng, Man City gần như hoàn hảo tại sân chơi này với 21 chiến thắng trong 23 trận FA Cup gần nhất. Kể từ khi Guardiola đến Anh năm 2016, Man City là đội thắng nhiều nhất, ghi nhiều bàn nhất và giữ sạch lưới nhiều nhất tại FA Cup.

Hành trình vào chung kết mùa này của họ cũng đầy thuyết phục. Sau chiến thắng hủy diệt 10-1 trước Exeter City, Man City lần lượt vượt qua Salford City, Newcastle United, Liverpool và Southampton để tiến tới Wembley.

Đáng chú ý, Man City đang áp đảo hoàn toàn Chelsea ở thành tích đối đầu. Đội bóng của Guardiola bất bại trong 13 lần gặp gần nhất trên mọi đấu trường, thắng tới 10 trận. Chuỗi này bao gồm chiến thắng 1-0 tại bán kết FA Cup 2024 và màn hủy diệt 3-0 ngay tại Stamford Bridge cách đây hơn một tháng.

Không chỉ hướng tới danh hiệu FA Cup thứ tám trong lịch sử, Man City còn đứng trước cơ hội hoàn tất cú đúp cúp quốc nội mùa này sau chức vô địch EFL Cup hồi tháng Ba. Trong khi đó, cuộc đua Premier League với Arsenal vẫn chưa khép lại khi khoảng cách hiện chỉ còn hai điểm.