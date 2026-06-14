Trực tiếp Đức vs Curacao, 00h00 ngày 15/6: Bản lĩnh của người Đức

TPO - Theo nhiều cách khác nhau, Đức luôn gặp khó khăn tại các giải đấu lớn trong một thập kỷ qua. Tuy nhiên Die Mannschaft bước vào World Cup 2026 với phong độ mạnh mẽ và nằm trong số những ứng cử viên cho chức vô địch.

Trận đấu này đại diện cho sự đối lập tuyệt đối trong bóng đá. Một bên là Đức - nhà vô địch thế giới 4 lần và hiện xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng FIFA. Bên kia là Curacao (hạng 82 FIFA), đại diện của vùng Caribbean vừa chính thức thay thế Iceland để trở thành quốc gia có quy mô nhỏ bé nhất từng góp mặt tại một vòng chung kết World Cup.

Đội tuyển Đức bước vào giải đấu năm nay với một nhiệm vụ tối thượng: lấy lại thể diện sau hai kỳ World Cup liên tiếp (2018 và 2022) phải dừng chân ngay từ vòng bảng. Và họ đang cho thấy mình hoàn toàn nghiêm túc.

Dưới thời HLV Julian Nagelsmann, Đức đang có chuỗi phong độ hủy diệt với 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Họ đánh bại Slovakia tới 6-0 ở vòng loại và mới nhất là trận thắng 2-1 trước đội chủ nhà Mỹ. Tuy đây không phải là đội hình World Cup hào nhoáng nhất trong lịch sử lừng lẫy của mình, nhưng Die Mannschaft vẫn sở hữu rất nhiều tài năng cùng lối chơi gắn bó.

Vì vậy, đây là thử thách quá khó với Curacao, đội lần đầu tiên tham dự World Cup và là quốc gia có thứ hạng thấp thứ ba tham dự giải đấu ở Bắc Mỹ. Trong suốt 96 năm lịch sử, World Cup đã chứng kiến ​​nhiều bất ngờ lớn, nhưng chưa từng có tiền lệ nào cho thấy Curacao có thể làm nên điều không tưởng.