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Trực tiếp Đức vs Bờ Biển Ngà 0-1 (hết H1): Bờ Biển Ngà vẫn đứng vững trước tuyển Đức

Tam Vịnh
Hoàng Nguyên

TPO - Chịu nhiều sức ép của các cầu thủ Đức sau khi có bàn mở tỷ số, hàng thủ và thủ môn Fofana của Bờ Biển Ngà vẫn đứng vững để bảo toàn lợi thế dẫn bàn sau nửa đầu trận.

time Hiếp hai bắt đầu!

Phút 46: Sau những diễn biến ở hiệp một, rõ ràng Đức phải nỗ lực nhiều hơn trong phần còn lại của trận đấu. Tuy nhiên họ cũng cần cảnh giác với các mối đe dọa phản công đầy mạnh mẽ của Bờ Biển Ngà.

Đức đã có sự thay đổi người khi Rudiger vào thay Schlotterbeck.

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time Hiệp một khép lại

Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về Bờ Biển Ngà. Đức tạo ra thế trận khá tốt nhưng đại diện châu Phi lại là đội có bàn thắng với pha tập kích chớp nhoáng từ cánh trái.

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report Có 7 phút bù giờ

Phút 45+2: Có tới 7 phút bù giờ nhưng khung thành của Bờ Biển Ngà vẫn đang đứng vững, bất chấp những nỗ lực hãm thành của Đức.

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report Bờ Biển Ngà chơi ấn tượng

Phút 42: Bờ Biển Ngà đã thực hiện 4 cú sút, với 2 trong số đó trúng đích. Con số tương ứng của Đức là 6 và 1.

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report Bàn thắng bị từ chối!

Phút 39: Một lần nữa bóng vào lưới Bờ Biển Ngà nhưng không có bàn thắng cho người Đức. Havertz là người dứt điểm thành công nhưng Musiala đã phạm lỗi từ trước đó.

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report Cơ hội khác cho Bờ Biển Ngà

Phút 37: Đức là đội cầm bóng nhưng Bờ Biển Ngà chơi rất kỷ luật và phòng ngự kín kẽ. Trong khi đó, đại diện châu Phi luôn sẵn sàng tung ra những đợt phản công sắc bén. Họ vừa có cú sút từ ngoài vòng cấm của Ange-Yoan Bonny nhưng Neuer đã bắt gọn.

goal Bờ Biển Ngà mở tỷ số

Phút 30: Bất ngờ đã xảy ra. Sau tình huống đột phá và chuyền vào bên cánh trái của Diomande, Amad Diallo sút bóng nhưng bị Brown chặn lại. Tiếp đến, Franck Kessie thực hiện cú đá bồi và bàn thắng đã tới.

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report Đức gia tăng sức ép và lưới của Bờ Biển Ngà đã rung lên

Phút 21: Sau cú sút của Nmecha, Đức có được tình huống phạt góc. Pavlovic bật cao và thủ môn Fofana đã đẩy bóng vào lưới nhà. Tuy nhiên trọng tài xác định cầu thủ Đức đã phạm lỗi.

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report Cú sút của Musiala

Phút 18: Từ tình huống phối hợp bên cánh trái, Musiala dứt điểm chéo góc, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đây là cú sút thứ 3 của Đức kể từ đầu trận.

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report Schlotterbeck bị đau

Phút 14: Schlotterbeck đang cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế và mất 2 phút để có thể trở lại.

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report Không vào!!!!

Phút 10: Suýt chút nữa bàn thắng đã tới đối với tuyển Đức sau đường tạt bóng của Kimmich và Havertz đánh đầu hiểm hóc. Tuy nhiên thủ môn Fofana đã đổ người, xuất sắc cản phá.

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report Đức kiểm soát thế trận

Phút 7: Đức dần ổn định thế trận, kiểm soát bóng phần lớn thời gian trước hàng thủ của Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên đại diện châu Phi cũng tỏ ra nguy hiểm với khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh.

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report Havertz tung ra cú sút đầu tiên

Phút 2: Kai Havertz là người đầu tiên uy hiếp khung thành Bờ Biển Ngà nhưng cú sút từ rìa vòng cấm đã đi vọt xà ngang.

Tại World Cup 2026, Havertz là một trong bảy cầu thủ lập cú đúp ở vòng mở màn.

start Trận đấu bắt đầu!

Phút 1: Trọng tài Juan Gabriel Benítez Mareco đã nổi hồi còi đầu tiên, chính thức bắt đầu trận đấu thuộc bảng E World Cup 2026 giữa Đức và Bờ Biển Ngà.

Đức là đội giao bóng.

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report Đội hình ra sân của Bờ Biển Ngà

Đá chính: Y Fofana, Singo, Agbadou, Kossounou, Konan, Kessie, Sangare, Oulai , Amad, Bonny, Y Diomande.

Dự bị: O Diomande, Seri, Adingra, Operi, Diakite, Kone, Ndicka, Guessand, Pepe, S Fofana, Doue, Toure, Lafont, Guiagon, Wahi.

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report Đội hình ra sân của ĐT Đức

Đá chính: Neuer, Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmich, Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz.

Dự bị: Amiri, Anton, Baumann, Beier, Goretzka, Gross, Leweling, Nubel, Ovedraogo, Raum, Rudiger, Stiller, Thiaw, Undav, Woltemade.

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Sau những nỗi thất vọng liên tiếp khi phải dừng bước ngay từ vòng bảng ở hai kỳ World Cup 2018 và 2022, đội tuyển Đức bước vào giải đấu năm nay với tư thế khiêm tốn hơn và chỉ được đánh giá là ứng cử viên thứ 7 cho chức vô địch (theo Opta). Tuy nhiên, thầy trò HLV Julian Nagelsmann đã tăng tốc mạnh mẽ bằng chiến thắng hủy diệt 7-1 trước đội tuyển lần đầu tham dự World Cup là Curacao (quốc gia nhỏ nhất về quy mô dân số từng góp mặt ở giải đấu).

Sức mạnh của tuyển Đức hiện tại nằm ở sự đa dạng và chiều sâu trên hàng tấn công. Bộ tứ tài năng gồm Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sane và Kai Havertz đang cho thấy sự ăn ý. Đáng chú ý, với cú đúp vào lưới Curacao, Kai Havertz tiếp tục nối dài kỷ lục khi là cầu thủ Đức duy nhất ghi bàn ở 4 giải đấu lớn liên tiếp.

Bên cạnh bộ tứ này, HLV Nagelsmann còn sở hữu những quân bài dự bị chiến lược chất lượng như Deniz Undav, cầu thủ đã ghi 1 bàn và đóng góp 2 kiến tạo chỉ sau 26 phút vào sân thay người ở trận trước.

Tam Vịnh
Hoàng Nguyên
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