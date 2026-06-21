Trực tiếp Đức vs Bờ Biển Ngà 0-1 (hết H1): Bờ Biển Ngà vẫn đứng vững trước tuyển Đức

time Hiếp hai bắt đầu!

Phút 46: Sau những diễn biến ở hiệp một, rõ ràng Đức phải nỗ lực nhiều hơn trong phần còn lại của trận đấu. Tuy nhiên họ cũng cần cảnh giác với các mối đe dọa phản công đầy mạnh mẽ của Bờ Biển Ngà.

Đức đã có sự thay đổi người khi Rudiger vào thay Schlotterbeck.