Trực tiếp Đồng Nai vs Nam Định 0-3 (H2): Vào!!! Đồng Nai vỡ trận

TPO - Chơi kiên cường trong hiệp 1 nhưng Đồng Nai vỡ trận khi nhận 3 bàn thua liên tiếp trong hiệp đấu thứ 2.

report VÀO!!! 4-0 cho Nam Định Phút 74: Bàn thắng liên tục đến theo cách dễ dàng cho Nam Định. Lần này, Văn Vĩ bắt volley nửa nẩy đưa bóng xuyên qua nhiều cầu thủ và thành bàn. substitution Nam Định thay 3 người Phút 69: Văn Vĩ, Hồng Duy và Alessandro vào sân. Hoàng Anh, Ngọc Sơn và Tyler Thái rời sân. report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội cột Nam Định Phút 66: Cầu thủ Đồng Nai khống chế bóng và dứt điểm tốt nhưng bóng lại dội khung gỗ. report Cơ hội cho Đồng Nai Phút 64: Tuấn Tài đánh đầu đưa bóng vọt xà. Đây là cơ hội hiếm hoi của Đồng Nai từ đầu trận. goal VÀO!!! 3-0 cho Nam Dịnh Phút 60: Lâm Ti Phong cầm bóng xử lý và dứt điểm thoải mái như chỗ không người. Các cầu thủ Đồng Nai đã vỡ trận. goal VÀO!!! Bàn thắng đẳng cấp của Ngọc Sơn đưa Nam Định dẫn 2-0 Phút 56: Ngọc Sơn xử lý tình huống theo kiểu cut inside, cắt từ biên vào trung lộ và dứt điểm ấn tượng bằng chân trái. substitution Xuân Trường vào sân Phút 53: Đồng Nai thay liên tiếp 3 người. Ngọc Đức, Tự Nhân và Văn Hiếu rời sân. Xuân Trường, Văn Đức và Hải Quân vào sân. goal VÀO!!! CLB Nam Định mở tỷ số Phút 57: Mạnh Quỳnh dứt điểm thành công trong khu vực cấm địa, đưa Nam Định vượt lên dẫn 1-0. start HIỆP 2 BẮT ĐẦU foul HẾT HIỆP MỘT!!! ĐỒNG NAI 0-0 NAM ĐỊNH Ảnh: Minh Dân. report Mạnh Quỳnh bỏ lỡ cơ hội Phút 46: Tiền vệ Nam Định tung người dứt điểm đẹp mắt nhưng thiếu chính xác. Thêm cơ hội bị Mạnh Quỳnh bỏ lỡ. time HIỆP MỘT CÓ 2 PHÚT BÙ GIỜ report Nam Định đá nửa sân Phút 45: 10 phút gần nhất, bóng chỉ lăn bên phần sân của Đồng Nai. Các cầu thủ Nam Định vẫn tập trung khoét biên, chồng biên và tìm cơ hội thực hiện các quả tạt. Đó là phương án nhanh nhất để đội khách tiếp cận khung thành Đồng Nai. report KHÔNG VÀO!!! Hậu vệ Đồng Nai chơi xuất sắc Phút 40: Mạnh Quỳnh cầm bóng solo tạo ra đột biến ở khu vực cấm địa của Đồng Nai. Cú sút của Mạnh Quỳnh bị trung vệ Đồng Nai phá ra ngay trước vạch vôi. Sau đó, hậu vệ của đội chủ nhà tiếp tục phá bóng trước khi cầu thủ Nam Định kịp dứt điểm. report Nam Định đang khoét vào tử huyệt của Đồng Nai Phút 36: Nam Định liên tục có cơ hội từ những pha dàn xếp bóng bổng. Dù vậy, đội khách vẫn phung phí cơ hội. report Nam Định liên tục dứt điểm Phút 33: Lý Công Hoàng Anh đánh đầu ngược bất ngờ nhưng vẫn thiếu chính xác để ghi bàn cho Nam Định. Cơ hội bắt đầu xuất hiện nhiều hơn khi Nam Định triển khai nhiều tình huống tấn công bóng bổng. report Đồng Nai tổn thất lực lượng Phút 31: Sầm Ngọc Đức bước tập tễnh rời sân và khó trở lại. Sẽ là tổn thất lớn cho đội chủ nhà nếu Ngọc Đức chấn thương và bỏ dở trận đấu. report Thế trận bế tắc Phút 23: Hai CLB chưa tạo được cơ hội ghi bàn rõ ràng từ đầu trận. Bóng chỉ lăn qua lăn lại ở giữa sân và cả Đồng Nai, Nam Định đều thiếu ý tưởng tấn công. Ảnh: Minh Dân. report Cơ hội cho Đồng Nai Phút 14: Văn Hiếu đánh đầu đưa bóng đi vọt xà. Đây là cơ hội đầu tiên của đội chủ nhà. report Nam Định bị hủy bàn thắng Phút 10: Mạnh Quỳnh di chuyển và dứt điểm ấn tượng trong vòng cấm địa, ghi bàn cho Nam Định. Dù vậy, cầu thủ này việt vị từ trước. report Nam Định chơi ép sân Phút 7: Đội bóng thành Nam đang cầm bóng gần 60% và tổ chức nhiều pha tấn công ở cánh trái. Đồng Nai nhập cuộc chậm rãi, lùi thấp đội hình và đang phòng ngự chặt chẽ. report Nhập cuộc chậm rãi Phút 3: Những phút đầu trận, 2 CLB đều thăm dò nhau và chưa vội đẩy cao nhịp độ tấn công. report Đội hình xuất phát CLB Nam Định report Đội hình xuất phát CLB Đồng Nai

Đồng Nai đang có màn khởi đầu chật vật ở mùa giải năm nay. Sau 4 vòng đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm sau 1 trận hòa và 3 trận thua. Tình trạng công cùn, thủ lủng cùng lối chơi phòng ngự phản công rời rạc, chuyển đổi trạng thái chậm chạp đang khiến đội chủ nhà lâm vào bế tắc.

Điểm sáng hiếm hoi của họ là trận hòa không bàn thắng trên sân của Bắc Ninh ở vòng trước, giúp Công Phượng và các đồng đội giải tỏa phần nào áp lực tâm lý. Tuy nhiên, để tạo nên bất ngờ, Đồng Nai buộc phải cải thiện khả năng kiểm soát bóng và dứt điểm khi hàng công vẫn chưa ghi nổi bàn thắng nào từ đầu giải.

Trái ngược hoàn toàn, Nam Định đang duy trì phong độ rất ổn định để bám đuổi nhóm dẫn đầu. Với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, đội bóng thành Nam hiện xếp thứ 4 với 7 điểm và đã ghi tới 7 bàn thắng.

Chiến thắng 2-0 ngay trên sân Thanh Hóa mới đây là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh và khả năng thích ứng tuyệt vời của thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Xét về lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất (bao gồm cả thời điểm Đồng Nai mang tên Trường Tươi Bình Phước), Nam Định nhỉnh hơn với 3 chiến thắng so với 2 của đối thủ.

Về mặt lực lượng, hàng thủ Đồng Nai chịu tổn thất nặng nề khi bộ đôi Tấn Sinh và Văn Sơn vắng mặt vì án treo giò, buộc niềm hy vọng phải đặt cả vào kinh nghiệm của Công Phượng nơi tuyến đầu.

Phía đội khách Nam Định cũng thiếu vắng ngoại binh Romulo do thẻ phạt và chân sút Xuân Son vì chấn thương. Dù vậy, sự tỏa sáng kịp thời của Phạm Tuấn Hải cùng sự trở lại của Nguyễn Văn Toàn ở hành lang cánh vẫn đảm bảo hỏa lực mạnh mẽ cho đội khách. Trước sự chênh lệch lớn về phong độ và lực lượng, Nam Định được dự đoán sẽ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân của Đồng Nai.