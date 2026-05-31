Trực tiếp CAHN vs Becamex TPHCM, 18h00 ngày 31/5: Nóng bỏng cuộc đua trụ hạng

report Đội hình xuất phát Becamex TPHCM report Cầu thủ Becamex TPHCM bước vào trận chiến sinh tử report Thầy trò HLV Polking sẵn sàng cho trận đấu report Đội hình xuất phát CAHN

Trên bảng xếp hạng V.League 2025/26 hiện tại, cục diện giữa hai đội bóng đang thể hiện một hình ảnh trái ngược hoàn toàn. Trong khi CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã sớm bước lên ngôi vô địch và thi đấu với tâm lý vô cùng thoải mái, thì Becamex TPHCM lại đang rơi vào tình trạng "báo động đỏ". Đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh chỉ còn hơn SHB Đà Nẵng 1 điểm và PVF-CAND vỏn vẹn 3 điểm ở nhóm cuối bảng. Chỉ cần một cú sẩy chân trong trận đấu tới, các cầu thủ khách hoàn toàn có thể rơi xuống vị trí phải đá play-off hoặc thậm chí rớt hạng trực tiếp.

Trạng thái tâm lý của Becamex TPHCM đang bị ảnh hưởng nặng nề sau thất bại tai hại 0-1 trước SLNA ngay trên sân nhà Gò Đậu ở vòng đấu gần nhất. Cú ngã ngựa này mang tới vô vàn hệ lụy cho hai vòng đấu cuối mang tính chất sinh tử của mùa giải. Phải hành quân đến sân của CAHN ở vòng áp chót thực sự là một thử thách quá sức, bởi đây được xem là một trong những hiểm địa giăng nhiều cạm bẫy nhất tại V.League mùa này. Đội khách giờ đây chỉ còn biết trông cậy vào tinh thần chiến đấu quả cảm và bản năng sinh tồn khi đã bị dồn vào thế chân tường.

Về phía đội chủ nhà, dù thiếu vắng Vitor Hugo nhưng CAHN vẫn sở hữu đẳng cấp và chiều sâu đội hình vượt trội hoàn toàn. Dù đã lên ngôi vương, đoàn quân của HLV Polking vẫn duy trì phong độ hủy diệt với chuỗi thành tích ấn tượng trước Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng và SLNA trước khi hòa Hà Tĩnh. Trận đấu tới mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi đây là lần cuối cùng ở mùa giải này CAHN được thi đấu dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà. Vì vậy, các cầu thủ chủ nhà chắc chắn sẽ ra sân với khí thế cao nhất và không muốn đối thủ phá hỏng ngày vui của mình.

Lịch sử đối đầu cũng đang quay lưng hoàn toàn với Becamex TPHCM trước chuyến làm khách được dự báo đầy giông bão. Ở trận lượt đi mùa giải năm nay, CAHN đã dễ dàng đè bẹp đối thủ với tỷ số 3-0 ngay tại Gò Đậu và đó cũng là chiến thắng thứ ba liên tiếp của đội bóng ngành Công an trong những lần chạm trán gần đây. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn với Becamex TPHCM khi trụ cột quan trọng bậc nhất của họ là Hồ Tấn Tài bị treo giò vì thẻ phạt. Việc mất đi thủ lĩnh tinh thần lẫn chuyên môn khiến hy vọng tạo nên bất ngờ của đội khách trở nên vô cùng mong manh.