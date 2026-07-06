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Trực tiếp Brazil vs Na Uy (03h00 ngày 6/7): Chấm dứt cái dớp không thắng của Brazil

Đặng Lai
Hoàng Nguyên

TPO - Brazil chưa từng giành chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Na Uy. Đêm nay, họ đang đứng trước cơ hội chấm dứt cái dớp đó.

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Trong thế giới bóng đá, Brazil luôn được coi là một thế lực vĩ đại với năm chức vô địch World Cup cùng lối chơi tấn công hoa mỹ. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, các vũ công Samba đã đánh bại hầu hết mọi nền bóng đá trên toàn cầu. Thế nhưng, có một sự thật vô cùng thú vị và khó tin: Brazil chưa từng giành chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Na Uy. Đây được xem là một trong những nghịch lý lớn nhất và cũng là lời nguyền kỳ lạ nhất đối với bóng đá xứ sở Samba.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển ghi nhận 4 lần chạm trán trong quá khứ, nhưng kết quả mang lại luôn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Đội bóng Bắc Âu không chỉ bất bại mà còn giành tới 2 chiến thắng và 2 trận hòa trước thế lực Nam Mỹ. Cuộc đụng độ đầu tiên diễn ra vào năm 1988, kết thúc bằng tỷ số hòa 1 đều. 9 năm sau, Na Uy tiếp tục gây chấn động khi đè bẹp Brazil với tỷ số 4-2 trong một trận giao hữu quốc tế.

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Tuy nhiên, trận đấu đáng nhớ nhất giữa hai đại diện này diễn ra tại vòng bảng World Cup 1998 trên đất Pháp. Khi đó, dù có được sự phục vụ của Ronaldo và sớm vươn lên dẫn trước, Brazil vẫn để Na Uy lội ngược dòng lỳ lợm đánh bại với tỷ số 2-1 ở những phút cuối cùng. Trận đấu gần nhất, Selecao chỉ có được một trận hòa. Kết quả này tiếp tục củng cố thành tích đối đầu lạ thường giữa 2 đội.

Sự tương phản giữa hai nền bóng đá này tạo nên một bức tranh vô cùng sống động. Brazil đại diện cho lối chơi kỹ thuật, ngẫu hứng và dạt dào cảm xúc. Ngược lại, Na Uy tiêu biểu cho phong cách Bắc Âu: kỷ luật, tổ chức chặt chẽ, thể lực sung mãn và vô cùng thực dụng.

Khi hai đội chuẩn bị tái ngộ, lịch sử lại được khơi dậy. Brazil mang khát khao mãnh liệt phá vỡ lời nguyền, còn Na Uy tự tin nhờ chất lượng đội hình được cải thiện. 2 đội bóng hứa hẹn sẽ tạo nên một trận đấu với trình độ rất cao vào đêm nay.

Đặng Lai
Hoàng Nguyên
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