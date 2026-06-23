Trực tiếp Bồ Đào Nha vs Uzbekistan 3-0 (H1): Vào!!! Ronaldo lập cú đúp

var Bàn thắng bị từ chối

Phút 31: Trọng tài xác định bàn thắng không hợp lệ với lý do cầu thủ Uzbekistan, Fayzullaev đã phạm lỗi với Cancelo trước khi Ganiev tung cú sút.

Đáng tiếc, đó thực sự là một bàn thắng rất đẹp.